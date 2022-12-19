Как появился и для чего нужен синий воротник в форме моряков

Форма отечественных моряков красивая и запоминающаяся во многом потому, что она не похожа на другие. Ведь очень привлекательно выглядит белая одежда и несколько выделяющихся элементов синего цвета, например, бескозырка с лентами и тельняшка. А есть ещё очень примечательный воротник с тремя белыми полосками. А ведь история этого атрибута флотской формы насчитывает не одно столетие, а значение его далеко не заканчивается на чисто эстетической функции.

Известный воротник формы моряка. /Фото: peterburg.center

Известно, что воротничок современной формы моряка называется гюйс. И это слово имеет голландское происхождение — там гюйсом называют флаг на корабле 1 — 2 ранга военно-морского флота, другой вариант — флаг морской крепости. Однако сегодня это слово ассоциируется исключительно с предметом гардероба военного на воде. Правда история этого воротника, которая тянется уже много столетий, началась весьма удивительно.

Первоначально гюйсом называли флаг на корабле. /Фото: livejournal.com

Оказывается, в средневековой Европе среди мужчин была традиция не носить короткие стрижки. Особенно эта тенденция строго соблюдалась среди тех, кто имел не самый низший социальный статус — практически поголовно они имели длинные волосы либо носили парики, и только бедняки могли ходить с лысой головой, часто потому, что у них не было денег на искусственные волосы. Более того, матросы по уставу обязаны были носить напудренные парики, а также масляные косички из конского волоса.

Даже старые картины свидетельствуют о длине волос у моряков. /Фото: pulse.mail.ru

Само собой, что в тогдашних условиях такие конструкции на голове были отличной средой для того, чтобы у людей плодились вши. А боролись тогда с ними на флоте с помощью дёгтя, которым покрывали волосы под париком. Так что нет ничего удивительного в том, что все эти предохранительные меры пачкали форму, а за это полагалось строгое наказание. Поэтому у моряков возникла потребность изобрести какую-нибудь защиту для формы.

Гюйс неоднократно менял свой вид. /Фото: darudar.org

Вот тогда-то находчивость моряков позволили им придумать использовать воротники поверх одежды, чтобы защищать её от пятен дёгтя. Первоначально их делали из куска кожи, а позднее их начали изготавливать уже из ткани, чтобы иметь возможность постирать их отдельно. Интересно, что со временем, когда традиция носить длинные причёски ушла в историю и начался переход к коротким волосам, воротник гюйс все равно продолжали носить, причём ему нашлось новое применение. Так, если раньше именно длинные волосы защищали шею моряка от ветра, то теперь эту функцию выполнял широкий тканевый воротник.

Тканевый воротник оказался очень полезным на флоте. /Фото: warspot.ru

А есть и другая версия появления гюйса. Согласно ей, предтечей матросского воротника стал капюшон под названием башлык, который матросы надевали, для всё той же защиты от ветра и дождя. Постепенно со временем он неоднократно видоизменялся, чтобы стать более комфортным и практичным. А вот в таком виде, который нам знаком, гюйс был введён во флот императорской России в 1843 году, причём тогда же на нём появились три белые полоски.

Гюйс носят все моряки. /Фото: vodabereg.ru

Есть несколько версий, почему их именно три. Согласно одной из них, полоски символизируют три величайшие победы дореволюционного флота: Синопское сражение 1853 года, Чесменское сражение 1770 года и Гангутское сражение 1714 года. Вот только аналогичные гюйсы используются и матросы других стран, и каждые объясняют наличие всё тех же трёх полос собственными морскими победами. Поэтому, возможно, эти победные полосы являются иностранным заимствованием.

Гюйс настолько популярен, что перекочевал от японских моряков даже в школьную форму. /Фото: miuki.info

А другая версия связывает появление такого вида гюйса с Петром I. Так, три полоски на гюйсе обозначали три флотские эскадры, которые были им созданы. В те времена первая эскадра одевалась в рубахи белого цвета и воротник с одной полоской, вторая — в синие рубахи и воротник с двумя полосками, а третья, как та, которая была наиболее приближенной к правителю и считалась элитной, носила красные фланелевые рубахи и воротник с тремя полосками. Поэтому существование трёх полосок на современной форме относит моряков к элитарным подразделениям.

Российские моряки в 19 веке. /Фото: pulse.mail.ru

Но в реальности всё объясняется куда проще: чисто с эстетической стороны, именно три полоски на воротнике выглядят наиболее красиво. На современном же этапе гюйс уже не выполняет какой-либо практической функции и является просто элементом стильной формы Российского флота и выглядит он одинаково у всех моряков, в виде синего прямоугольного воротника из плотной ткани, который имеет три белые полоски.

Источник: https://novate.ru/blogs/161222/64990/