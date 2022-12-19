Гинефора гренландская: Мотылёк с крайнего севера проводит 90% жизни в заморозке. Даже морозы в –70 ему не страшны

Какой он — настоящий полярник? Суров, бородат, крепок духом и утеплен с головы до ног. Кажется, под это описание попадают лишь брутальные мужики размером со шкаф и топором вместо бритвы. Но на самом деле, осваивать север способен даже мотылёк! Малютка гинефора гренландская живёт в Арктике на ПМЖ. Даже температуры в −70 градусов не способны вытеснить насекомое на юг!

Дружеское напоминание от гинефоры гренландской: не забывайте надевать утепленные подштанники зимой!

И ведь брутальная бабочка не отступает ни на шаг в сторону более теплых широт. Ее не находили южнее 70 градуса северной широты, то бишь животина встречается исключительно за полярным кругом. Своим домом мотылёк может назвать Аляску, Канаду, Гренландию и самые северные острова нашей необъятной.

А москвичи на -20 жалуются… Тьфу, слабаки!

Как и положено северянину, гинефора гренландская всем своим видом показывает, что одёжки много не бывает. И бабочки, и гусеницы представляют собой нечто, закутанное в одеяло с начёсом. Такой костюмчик действительно сохраняет тепло. Но главный секрет морозоустойчивости насекомого не в этом. Дело в том, что детство у гинефоры гренландской длится для насекомого непозволительно долго. Своего совершеннолетия гусеничики достигают как минимум в 7 лет. А если погодка будет не фонтан, то срок взросления увеличится вдвое!

Я обязательно повзрослею. Но в следующем году.

Вы думаете, животина просто боится ответственности? Всё в точности наоборот! Предусмотрительная букашка знает, что спешить в Арктике опасно для жизни — суровый и иногда непредсказуемый климат мигом погубит торопыгу. Поэтому гусеница предпочитает перезимовать лишний раз, вместо того чтобы рисковать.

Годик поспали, теперь можно и поесть.

В чем-чем, а в зимовках эти маленькие полярники настоящие мастаки. В состоянии полной заморозки они проводят 90% своей жизни. Чтобы не откинуть лапки в 70 градусный дубак, гинефора гренландская научилась мастерски управлять процессами в своём теле.

Сибиряк не тот кто не мерзнет, а тот кто тепло одевается (а я еще и не мерзну).

Прежде, чем погрузиться в криосон, насекомое уничтожает маленькие «электростанции» клеток — митохондрии. По сути, метаболизм в её организме полностью выключается. А чтобы внутренности не превратились в ледышку, мотылёк вырабатывает конскую дозу глицерина, который работает как антифриз. А ещё гинефоры грамотно выбирают место для зимовки. Гусенички строят берлоги-гибернакулы на булыжниках, чтобы проснуться сразу после после схода снега.

Гинефора, зимующая в валенке собственного производства.

Чем больше личинка будет спать, тем меньше она успеет съесть! С приходом весны изголодавшиеся за зиму гусенички накидываются на карликовую иву, коей в Арктике пруд пруди. В питании гинефора избирательна — она надкусывает только самые питательные места, после чего переползает на другой кустарник. Собственно, так и проходит цикл — гусеница ест иву, зимует и снова ест иву.

Шерстистые носороги? А может, лучше шерстистые бабочки?!

Но в один момент, проснувшись после криосна, она решает, что пора взрослеть. Мотылек окукливается, превращается в утепленную бабочку, находит партнера, спаривается и откладывает яйца. На всё про всё уходят лишь сутки, после чего бабочка уходит на покой с чувством выполненного долга. Новорожденные малыши успевают лишь немного погреться на солнышке, прежде чем вмерзнуть в лед и начать этот цикл заново.

Источник: https://dzen.ru/a/Y59N2PRbFzVdEA3Q