Открытки Ханука поздравления…..\ Ханука — красивые картинки с поздравлениями

Источник: https://otkritkiok.ru/prazdniki/khanuka/568370506671

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Ханука — красивые картинки с поздравлениями

Ханука – это известный религиозный иудейский праздник, который отмечают евреи всего мира. «Праздником свечей» — так называют Хануку и все дни праздника евреи жгут свечи в специальном подсвечнике — ханукии. Длится празднование восемь дней. В 2018 году Ханука начнется в воскресенье 2 декабря с заходом солнца и продлится до 10 декабря. Во время Хануки принято поздравлять друг друга и печь традиционные пончики. А мы подготовили для вас красивые картинки «С Ханукой». Вы можете скачать их на нашем сайте бесплатно.

Пусть восемь праздничных свечей

Зажгутся в Вашем доме,

И принесут в Ваш дом тепло,

Любовь и свет Господний!

Всё горе пусть уходит прочь,

Сгорит в огнях свечей,

Желаю в этот праздник вам

Счастливых, ярких дней.

Красивые картинки «С праздником Ханука»

Ханука — картинки с поздравлениями на иврите

Надеемся, что вам понравились эти красивые картинки посвященные празднику Ханука. Отправляйте их своим друзьям, родным, знакомым и поздравляйте со светлым еврейским праздником.

Источник: https://megapozitiv.com/pozdravlenija-s-prazdnikom-hanuka-krasivye-kartinki.html