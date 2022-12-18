Открытки Ханука поздравления…..\ Ханука — красивые картинки с поздравлениями
Источник: https://otkritkiok.ru/prazdniki/khanuka/568370506671
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Ханука — красивые картинки с поздравлениями
Ханука – это известный религиозный иудейский праздник, который отмечают евреи всего мира. «Праздником свечей» — так называют Хануку и все дни праздника евреи жгут свечи в специальном подсвечнике — ханукии. Длится празднование восемь дней. В 2018 году Ханука начнется в воскресенье 2 декабря с заходом солнца и продлится до 10 декабря. Во время Хануки принято поздравлять друг друга и печь традиционные пончики. А мы подготовили для вас красивые картинки «С Ханукой». Вы можете скачать их на нашем сайте бесплатно.
Пусть восемь праздничных свечей
Зажгутся в Вашем доме,
И принесут в Ваш дом тепло,
Любовь и свет Господний!
Всё горе пусть уходит прочь,
Сгорит в огнях свечей,
Желаю в этот праздник вам
Счастливых, ярких дней.
Красивые картинки «С праздником Ханука»
Ханука — картинки с поздравлениями на иврите
Надеемся, что вам понравились эти красивые картинки посвященные празднику Ханука. Отправляйте их своим друзьям, родным, знакомым и поздравляйте со светлым еврейским праздником.
Источник: https://megapozitiv.com/pozdravlenija-s-prazdnikom-hanuka-krasivye-kartinki.html
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