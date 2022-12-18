Кто он — самый старый человек в мире, который прожил 152 года: Легенда Вестминстерского аббатства

Простой крестьянин по имени Томас Парр вошёл в историю как человек, который прожил на этой Земле больше полутора столетий. Ему было 152 года, когда он умер. В Лондоне того времени появление долгожителя произвело настоящую сенсацию. Толпа, жаждущая прикоснуться к Томасу, чуть не задушила его до смерти. Многие сначала сомневались в таком долгожительстве, но доктор, который делал вскрытие, подтвердил преклонный возраст Парра. Как удалось бедному старику прожить столь долгую жизнь и почему врач сказал, что Лондон убил его — далее в обзоре.

Чудотворный сельский воздух?

Точных записей о рождении Томаса Парра нет. Есть версии о рождении в 1482 году или в 1483 году в приходе Олбербери, графство Шропшир, Англия. Большая часть информации о жизни долгожителя взята историками из книги Джона Тейлора. Она была опубликована в год смерти Парра и называлась «Старый, старый, очень старый человек или возраст и очень долгая жизнь Томаса Парра».

Томас Парр.

Книга представляет собой довольно подробную биографию Томаса. Написан текст в поэтической форме. Когда Тому исполнилось 17 лет, он стал трудиться на ферме. Через год он арендовал землю. Арендодатели заключили не очень выгодную для себя сделку пожизненной аренды. Сменилось три поколения, а Томас всё не умирал и продолжал пользоваться землёй…

Парр оставался холостяком до 80 лет. Потом всё же решил жениться на женщине по имени Джейн Тейлор. Она родила ему двоих детей, которые, к сожалению, умерли в младенчестве. Находясь в браке, Том закрутил роман с женщиной по имени Кэтрин Милтон, которая тоже родила ему ребёнка. На тот момент Парру уже сравнялось 105 лет.

Дом Томаса Парра в Шропшире.

Когда об этом стало известно, Том вынужден был покаяться за свой грех неверности супруге в приходской церкви. Через десять лет жена Парра умерла и неугомонный долгожитель опять женился. Очевидно, в той местности был воистину чудотворный воздух — старик не только долго жил, но и успевал заводить романы и детей на стороне.

Английская сенсация

Когда в 1635 году Парру исполнилось 152 года, Томас Ховард, 21-й граф Арундел, пожелал навестить его. Он приехал в Шропшир и познакомился с иссохшим седовласым стариком, который к тому времени стал плохо видеть и практически не мог сам передвигаться. Граф решил взять Парра с собой в Лондон, чтобы показать королю такое чудо. Когда Карл I увидел его, то спросил: «Ты прожил очень долгую жизнь. Чем ты заслужил такую Божью милость?» Том ответил: «Сир, я покаялся перед Господом за все свои грехи, когда мне было сто лет».

Томас Парр рассказал королю, что покаялся в 100 лет, поэтому так долго живёт.

Долгожитель мгновенно стал знаменитостью среди элиты лондонского общества. Его портрет написали такие мастера, как Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк. Старика кормили самыми роскошными яствами и поили дорогими винами. Все эти гастрономические излишества и смена обстановки в конце концов взяли своё. Всего через пару недель Томас Парр серьёзно заболел и вскоре скончался. Король вызвал своего личного врача доктора Уильяма Харви и приказал ему провести вскрытие тела долгожителя.

Именитые мастера писали портреты Парра.

Доктор подтвердил возраст долгожителя

Гениальный врач, открывший кровообращение, вскрыл Парра. После вскрытия он сказал, что внутренние органы в своём абсолютном большинстве практически здоровы. Доктор обнаружил лишь незначительные очаги пневмонии в лёгких и левожелудочковую сердечную недостаточность. Королевский врач сделал вывод, что Томас Парр скончался в результате удушья, которое вызвала пневмония.

Уильям Харви препарирует тело Томаса Парра.

Харви также с уверенностью заявил, что Парра в прямом смысле этого слова убил Лондон. Если бы старик и дальше жил в своём Шропшире, в чудесной, чистой сельской местности, питаясь простой едой, то он бы ещё жил и жил. Питание бедняка пошло на пользу долгожительству крестьянина. Оно состояло в основном из простых продуктов: сыра, молока, сыворотки, хлеба из муки грубого помола и овощей. Плата за шикарную, но весьма короткую жизнь в Лондоне оказалась слишком высока.

Уильям Харви.

Возможно, в такое долгожительство было бы трудно поверить, если бы не подтверждение доктора. Это придало легенде незаслуженную правдоподобность. Два века спустя один автор решил исследовать данную тему. Дж. Томс провёл расследование, о результатах которого поведал в книге «Долголетие человека». Она была опубликована в 1837 году. Там говорится, что не было найдено никаких доказательств столь долгой жизни Парра. Никаких записей в реестре рождения, документов с датой крещения, никаких упоминаний в епархиальных записях в Шропшире, особенно в Олбербери, где согласно легенде произошёл знаменитый акт покаяния.

Большинство современных учёных говорят, что Тому Парру на момент его смерти, скорее всего, не было и ста лет. Исследователи выдвинули версию о том, что, вероятно, записи Тома просто перепутали с записями его дедушки. В таком случае его возраст составляет вполне разумные 70-100 лет.

Историки говорят, что записи Томаса Парра просто перепутали с записями его деда и на самом деле никакой он не долгожитель.

Несмотря на всё это, легенда о Парре сохранилась по сей день Она высечена на камне в Вестминстерском аббатстве, где и похоронен Парр. Надпись на надгробии гласит, что Томас Парр родился в 1483 году и умер 15 ноября 1635 года. В честь знаменитого долгожителя даже назвали марку скотча в Британии, она называется Old Parr.

Вестминстерское аббатство.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/171222/55009/