Николлетто

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Кто он — самый старый человек в мире, который прожил 152 года: Легенда Вестминстерского аббатства

Простой крестьянин по имени Томас Парр вошёл в историю как человек, который прожил на этой Земле больше полутора столетий. Ему было 152 года, когда он умер. В Лондоне того времени появление долгожителя произвело настоящую сенсацию. Толпа, жаждущая прикоснуться к Томасу, чуть не задушила его до смерти. Многие сначала сомневались в таком долгожительстве, но доктор, который делал вскрытие, подтвердил преклонный возраст Парра. Как удалось бедному старику прожить столь долгую жизнь и почему врач сказал, что Лондон убил его — далее в обзоре.

Чудотворный сельский воздух?

Точных записей о рождении Томаса Парра нет. Есть версии о рождении в 1482 году или в 1483 году в приходе Олбербери, графство Шропшир, Англия. Большая часть информации о жизни долгожителя взята историками из книги Джона Тейлора. Она была опубликована в год смерти Парра и называлась «Старый, старый, очень старый человек или возраст и очень долгая жизнь Томаса Парра».

Томас Парр.

Томас Парр.

Книга представляет собой довольно подробную биографию Томаса. Написан текст в поэтической форме. Когда Тому исполнилось 17 лет, он стал трудиться на ферме. Через год он арендовал землю. Арендодатели заключили не очень выгодную для себя сделку пожизненной аренды. Сменилось три поколения, а Томас всё не умирал и продолжал пользоваться землёй…
Парр оставался холостяком до 80 лет. Потом всё же решил жениться на женщине по имени Джейн Тейлор. Она родила ему двоих детей, которые, к сожалению, умерли в младенчестве. Находясь в браке, Том закрутил роман с женщиной по имени Кэтрин Милтон, которая тоже родила ему ребёнка. На тот момент Парру уже сравнялось 105 лет.

Дом Томаса Парра в Шропшире.

Дом Томаса Парра в Шропшире.

Когда об этом стало известно, Том вынужден был покаяться за свой грех неверности супруге в приходской церкви. Через десять лет жена Парра умерла и неугомонный долгожитель опять женился. Очевидно, в той местности был воистину чудотворный воздух — старик не только долго жил, но и успевал заводить романы и детей на стороне.

Английская сенсация

Когда в 1635 году Парру исполнилось 152 года, Томас Ховард, 21-й граф Арундел, пожелал навестить его. Он приехал в Шропшир и познакомился с иссохшим седовласым стариком, который к тому времени стал плохо видеть и практически не мог сам передвигаться. Граф решил взять Парра с собой в Лондон, чтобы показать королю такое чудо. Когда Карл I увидел его, то спросил: «Ты прожил очень долгую жизнь. Чем ты заслужил такую Божью милость?» Том ответил: «Сир, я покаялся перед Господом за все свои грехи, когда мне было сто лет».

Томас Парр рассказал королю, что покаялся в 100 лет, поэтому так долго живёт.

Томас Парр рассказал королю, что покаялся в 100 лет, поэтому так долго живёт.

Долгожитель мгновенно стал знаменитостью среди элиты лондонского общества. Его портрет написали такие мастера, как Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк. Старика кормили самыми роскошными яствами и поили дорогими винами. Все эти гастрономические излишества и смена обстановки в конце концов взяли своё. Всего через пару недель Томас Парр серьёзно заболел и вскоре скончался. Король вызвал своего личного врача доктора Уильяма Харви и приказал ему провести вскрытие тела долгожителя.

Именитые мастера писали портреты Парра.

Именитые мастера писали портреты Парра.

Доктор подтвердил возраст долгожителя

Гениальный врач, открывший кровообращение, вскрыл Парра. После вскрытия он сказал, что внутренние органы в своём абсолютном большинстве практически здоровы. Доктор обнаружил лишь незначительные очаги пневмонии в лёгких и левожелудочковую сердечную недостаточность. Королевский врач сделал вывод, что Томас Парр скончался в результате удушья, которое вызвала пневмония.

Уильям Харви препарирует тело Томаса Парра.

Уильям Харви препарирует тело Томаса Парра.

Харви также с уверенностью заявил, что Парра в прямом смысле этого слова убил Лондон. Если бы старик и дальше жил в своём Шропшире, в чудесной, чистой сельской местности, питаясь простой едой, то он бы ещё жил и жил. Питание бедняка пошло на пользу долгожительству крестьянина. Оно состояло в основном из простых продуктов: сыра, молока, сыворотки, хлеба из муки грубого помола и овощей. Плата за шикарную, но весьма короткую жизнь в Лондоне оказалась слишком высока.

Уильям Харви.

Уильям Харви.

Возможно, в такое долгожительство было бы трудно поверить, если бы не подтверждение доктора. Это придало легенде незаслуженную правдоподобность. Два века спустя один автор решил исследовать данную тему. Дж. Томс провёл расследование, о результатах которого поведал в книге «Долголетие человека». Она была опубликована в 1837 году. Там говорится, что не было найдено никаких доказательств столь долгой жизни Парра. Никаких записей в реестре рождения, документов с датой крещения, никаких упоминаний в епархиальных записях в Шропшире, особенно в Олбербери, где согласно легенде произошёл знаменитый акт покаяния.
Большинство современных учёных говорят, что Тому Парру на момент его смерти, скорее всего, не было и ста лет. Исследователи выдвинули версию о том, что, вероятно, записи Тома просто перепутали с записями его дедушки. В таком случае его возраст составляет вполне разумные 70-100 лет.

Историки говорят, что записи Томаса Парра просто перепутали с записями его деда и на самом деле никакой он не долгожитель.

Историки говорят, что записи Томаса Парра просто перепутали с записями его деда и на самом деле никакой он не долгожитель.

Несмотря на всё это, легенда о Парре сохранилась по сей день Она высечена на камне в Вестминстерском аббатстве, где и похоронен Парр. Надпись на надгробии гласит, что Томас Парр родился в 1483 году и умер 15 ноября 1635 года. В честь знаменитого долгожителя даже назвали марку скотча в Британии, она называется Old Parr.

Вестминстерское аббатство.

Вестминстерское аббатство.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/171222/55009/

18.12.2022 - Posted by | Немного истории...

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