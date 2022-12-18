Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Крутые граффити американского художника, которые превращают серые стены в яркие картины

Американский граффити-художник Том Боб — борец против унылости и серости. Он катается по городам и превращается серые стены в яркие картины, оживляя улицу своим творчеством. Назвать его работы "вандализмом" явно не повернется язык. Давайте поглядим на его крутые работы, которые Том остроумно внедрил в улицы.
















Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35856-krutye-graffiti-amerikanskogo-hudozhnika-kotorye-prevraschayut-serye-steny-v-yarkie-kartiny-18-foto.html

18.12.2022 - Posted by | Креатив...

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