ТЕРТЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты:
Маргарин или масло — 250 г Яйца — 2 шт. Сахар — 1 стакан Сметана — 2 ст. л. Мука — 400 г Разрыхлитель — 1 ч. л. Варенье, джем — по вкусу
Приготовление:
1. Маргарин растереть с сахаром добела, туда же добавить яйца и сметану. Затем постепенно добавлять муку с разрыхлителем, можно добавить ваниль, мускат, кардамон и т. д. — тесто получается эластичное.
2. Положить его на час в холодильник. Через час достать и отделить 1/4 часть и оставить ее в холодильнике. На сухой противень разложить основное тесто и обязательно сделать бортики. 3. Намазать вареньем и сверху натереть на крупной терке тесто, что осталось в холодильнике. 4. Запекать при температуре 180 градусов 35–40 минут.
Очень вкусно и нежно с тушеными яблоками.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, порезать на кубики и потушить с сахаром 5–7 минут, затем добавить 2 ст. л., коньяка или рома, бренди и под крышкой на самом маленьком огне упарить 10 минут.
Приятного аппетита!
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post496999576/
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