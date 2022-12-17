ТЕРТЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты:

Маргарин или масло — 250 г Яйца — 2 шт. Сахар — 1 стакан Сметана — 2 ст. л. Мука — 400 г Разрыхлитель — 1 ч. л. Варенье, джем — по вкусу

Приготовление:

1. Маргарин растереть с сахаром добела, туда же добавить яйца и сметану. Затем постепенно добавлять муку с разрыхлителем, можно добавить ваниль, мускат, кардамон и т. д. — тесто получается эластичное.

2. Положить его на час в холодильник. Через час достать и отделить 1/4 часть и оставить ее в холодильнике. На сухой противень разложить основное тесто и обязательно сделать бортики. 3. Намазать вареньем и сверху натереть на крупной терке тесто, что осталось в холодильнике. 4. Запекать при температуре 180 градусов 35–40 минут.

Очень вкусно и нежно с тушеными яблоками.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, порезать на кубики и потушить с сахаром 5–7 минут, затем добавить 2 ст. л., коньяка или рома, бренди и под крышкой на самом маленьком огне упарить 10 минут.

Приятного аппетита!

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post496999576/