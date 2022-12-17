Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Красивые и сюрреалистические работы от скульптора из Южной Африки

Южноафриканский скульптор Даниэль Поппер известен на весь мир. Он нашел свой уникальный стиль, который находит отклик даже у тех людей, которые не увлекаются искусством. Его работы часто появляются на различных фестивалях и культурных мероприятиях в разных уголках мира. Скульптуры Поппера действительно удивляют своей красотой, размером и сюрреалистическими деталями, которые интересно разгадывать.
Модемное болото

Модемное болото — 8-метровая скульптура в виде женской фигуры, которая была представлена на фестивале в Хорватии в 2019 году. Она изображает человека, который держит маску на расстоянии от лица, а за ней скрываются настоящие дикие джунгли.
Пропасть

Процветать

Эта фигура находится в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Её размеры поразительны: вес около 14 тонн, а высота достигает более 9 метров.
UMI («Уми»)

Фигура, воплощающая в себе образ Матушки-Земли.
Сердцевина

Эфемера

Новое произведение искусства от Даниэля Поппера в Мортонском дендрарии, расположенном близ Чикаго. Все работы, которые находятся в этом парке («Ginkgo», «Mycelia» и «Ephemera»), несут в себе посыл о том, насколько важно найти гармонию между человеком и природой, так как их жизни очень тесно переплетены друг с другом.
Разумный

Гинкго

ANIMA («Анима»)

7-метровая статуя фигуры из Лас-Вегаса, которая раздавала воздушные поцелуи посетителям фестиваля Electric Daisy Carnival, когда они входили на площадку.
Мицелий

Отражение

ASANA («Асана»)

Масштабная работа скульптора, которая воплощает в себе фигуру девушки. Скульптура символизирует природу и открывает свою душу нараспашку встречному океану, чтобы вдохнуть свежего воздуха полной грудью. Это же она советует делать и всем остальным присутствующим на пляже.
Трансмиссия

Siyanda («Сиянда»)

Появление

Вход в свет

Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35903-krasivye-i-syurrealisticheskie-raboty-ot-skulptora-iz-yuzhnoy-afriki-16-foto.html

17.12.2022 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: