Красивые и сюрреалистические работы от скульптора из Южной Африки

Южноафриканский скульптор Даниэль Поппер известен на весь мир. Он нашел свой уникальный стиль, который находит отклик даже у тех людей, которые не увлекаются искусством. Его работы часто появляются на различных фестивалях и культурных мероприятиях в разных уголках мира. Скульптуры Поппера действительно удивляют своей красотой, размером и сюрреалистическими деталями, которые интересно разгадывать.

Модемное болото

Модемное болото — 8-метровая скульптура в виде женской фигуры, которая была представлена на фестивале в Хорватии в 2019 году. Она изображает человека, который держит маску на расстоянии от лица, а за ней скрываются настоящие дикие джунгли.

Пропасть



Процветать



Эта фигура находится в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Её размеры поразительны: вес около 14 тонн, а высота достигает более 9 метров.

UMI («Уми»)



Фигура, воплощающая в себе образ Матушки-Земли.

Сердцевина



Эфемера



Новое произведение искусства от Даниэля Поппера в Мортонском дендрарии, расположенном близ Чикаго. Все работы, которые находятся в этом парке («Ginkgo», «Mycelia» и «Ephemera»), несут в себе посыл о том, насколько важно найти гармонию между человеком и природой, так как их жизни очень тесно переплетены друг с другом.

Разумный



Гинкго



ANIMA («Анима»)



7-метровая статуя фигуры из Лас-Вегаса, которая раздавала воздушные поцелуи посетителям фестиваля Electric Daisy Carnival, когда они входили на площадку.

Мицелий



Отражение



ASANA («Асана»)



Масштабная работа скульптора, которая воплощает в себе фигуру девушки. Скульптура символизирует природу и открывает свою душу нараспашку встречному океану, чтобы вдохнуть свежего воздуха полной грудью. Это же она советует делать и всем остальным присутствующим на пляже.

Трансмиссия



Siyanda («Сиянда»)



Появление



Вход в свет



Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35903-krasivye-i-syurrealisticheskie-raboty-ot-skulptora-iz-yuzhnoy-afriki-16-foto.html