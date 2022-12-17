Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Ироничные комиксы от иллюстратора из Москвы

Иллюстратор и дизайнер из Москвы по имени Виталий запустил новый иллюстрированный комикс-проект длинною в целый год под названием "Семь пятниц на неделе". В них он иронично и забавно обыгрывает самые разные исторические события. Давайте проведем пару минут на позитиве и поглядим его работы.


















Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35853-ironichnye-komiksy-ot-illyustratora-iz-moskvy-20-foto.html

17.12.2022 - Posted by | Креатив...

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