XX век в цвете. 1912 год. Краски мира 110 лет назад
Источник: visualhistory
Каким был мир 110 лет назад? Смотрим, да еще и в цвете!
К тому времени автохром ещё не успел «задавить» более старый и гораздо более качественный (но и более сложный) цветоделительный метод, поэтому в обзоре будут широко представлены обе эти технологии.
Правда, если говорить конкретно про 1912 год, то цветоделительный метод на тот момент применял только С.М. Прокудин-Горский, но география его путешествий и тематика съемок были настолько обширны, что на него придётся почти половина всего обзора.
Амстердам на фото 110-летней давности не слишком отличается от современного, только теперь дома красят поярче:
Город Сараево, Австро-Венгерская империя, 15 октября 1912 года:
Боснийский город Мостар (Австро-Венгрия) на фото того же автора, 1912:
Берлин «Прекрасной эпохи», почтенная публика наслаждается жизнью в районе станции Пихельсберг, озеро Stößensee, 1912:
Ещё «молодая» Эйфелева башня на снимке неизвестного автора 1912 года:
Французский портовый город Брест, фотограф Gervais-Courtellemont, 1912:
Междугородняя автобусная станция в бельгийском городе Гент, фотограф Alfonse Van Besten, 1912:
То же фото, обработанное Стюартом Хемфри (BabelColour, BaubleColour):
Бытовые сцены из жизни европейцев 110 лет назад.
Стирка и отбеливание, фотограф Alfonse Van Besten, 1912:
Дети играют во дворе (школы?), фотограф Alfonse Van Besten, 1912:
Дети у разводного моста в Волендаме, Голландия, 1912:
Раньше в Европе куда не пойди, кругом был сплошной этнопарк!
Трое детей и корова в Харлеммервег, Амстердам, 1912:
Дети и музыкальный центр, 1912:
Наряды «Прекрасной эпохи».
«Симфония в белом», фотограф Alfonse Van Besten, 1912:
Группа армянок в Стамбуле, фотограф Стефан Пассе, 1912:
Три японских грации в Киото, 1912:
То же фото, обработанное Стюартом Хемфри (BabelColour, BaubleColour):
Общий вид Пекина в 1912 г., фотограф Стефан Пассе (Stephane Passet):
Пекин, ворота Zuoanmen, 1912:
Повозка с деревннями колёсами под Мукденом, Китай, фотограф Стефан Пассе (Stephane Passet), 1912:
Это фото очень наглядно отражает уровень технологического развития Китая на тот момент. Где-то 13 век по европейским меркам.
Поселение кочевников во Внутренней Монголии, Китай, 1912:
ВКС в Бадалинге, фотограф Стефан Пассе (Stephane Passet), 19 июля 1912:
Далее идут снимки, сделанные С.М. Прокудиным-Горским в разных местах Российской империи.
К сожалению, Москву он не снимал, хотя его помощник в 1912 г. запечатлел там Новоспасский монастырь (как родовую усыпальницу бояр Романовых):
Смоленск. Общий вид северной части с колокольни Успенского собора, 1912:
Станция Бородино со служебным вагоном Прокудина-Горского, 1912:
Город Двинск, бывший Динабург, 1912:
Тюмень в 1912 году:
Теперь там река Тура — бетонные берега!
Центр будущего города Сочи, 1912:
Один из центров курортной жизни Российской империи — местечко Боржом. Публика у Евгеньевского источника, 1912:
Только что построенный центр культурной жизни Баку (здание общественных собраний), 1912:
В советское время это бы назвали «дворцом культуры».
Крупнейший нефтяной терминал России, город Батуми, 1912:
Гагры. Новая гостиница, 1912:
Единственный автомобиль, который попал в кадр Прокудина-Горского (на 2700 снимков Российской империи)!
Тифлис в 1912 году:
Гречанки на сборе чая, Чаква, Батумский округ, 1912:
Незадолго до революции Россия смогла создать собственную индустрию по производству чая на Кавказе.
Развесочное отделение на чайной фабрике в Чакве, Батумский округ, 1912:
Армянки в районе города Артвина, 1912:
Источник: https://loveopium.ru/putshestviya/xx-vek-v-cvete-1912-god-kraski-mira-110-let-nazad.html
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