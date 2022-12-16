12 редких фотографий, которые расскажут о быте обычных монголов в начале XX века
Не так много сохранилось фотографий о Монголии начала XX века. Многие слышали про Чингисхана, а чем еще интересна страна даже не догадываются.
В XVII веке монголам не очень повезло – они стали подданными Китая. Возможно, кого-то удивит, но еще в начале XX века Монголия была аграрной страной с большим расслоением населения. Еще одной особенностью было то, что около трети мужского населения составляли монахи. К вопросу торговли: еще и тогда активно использовался натуральный обмен, а не товарно-денежный. Монеты можно было встретить лишь чеканки другой страны. В это время страну и посетил фотограф Стефан Пассе (Stefan Passe). Мужчина и приехал специально, чтобы сделать фотографии необычной для него страна. Тогда только появилась цветная пленка. За несколько месяцев фотограф посетил разные части Монголии, датированы они 1913-м. Как раз в тот период империя Цин перестала существовать, что позволило Монголии ненадолго стать автономией Китая. Поделитесь в комментариях, что вас больше всего удивило в этой стране того времени.
Буряты в российском городе Кяхта. Он расположен в Бурятии на самой границе с Монголией
А вот так сам фотограф исколесил Монголию, и теперь мы смотрим его работы. На снимке переезд из Кяхты в Ургу
Перед нами Улан-Батор, а в то время это был Урга
Навряд ли есть те, кто видел город таким, ведь это было более 100 лет назад
Прогулка по улицам столицы Монголии
Несчастная оказалась в переносной тюрьме
Ступы, возведенные в крупнейшем монгольском монастыре Гандантэгченлин
На фотографии Лама, Урга
Эта женщина замужем
Ни одно торжество не обходилось без прохождения через эти главные ворота резиденции Богдо-гэгэна VIII
Богдо-гэгэны были теократическими правителями Монголии, начиная с XVII века.
Юрты того времени
Кочевой народ, который проживал во Внутренней Монголии
Источник: https://www.micccp.com/12-redkih-foto-mongolov/?fbclid=IwAR3uUXVRp-W2LxuCXEH8o8ZsBuW07bw1NapTxN6GMgcKZG7HUzURtAGNd8o
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