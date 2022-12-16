Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник дарит незнакомцам в метро их гиперреалистичные портреты

Житель Нью-Йорка Девон Родригес использует свой талант и свободное время, чтобы порадовать незнакомцев, и делает это в непринужденной и дружелюбной манере. Художник демонстрирует свое мастерство, рисуя ничего не подозревающих пассажиров нью-йоркского метро, ??после чего отдает им законченную работу в знак благодарности.

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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35851-hudozhnik-darit-neznakomcam-v-metro-ih-giperrealistichnye-portrety-28foto2video.html

16.12.2022 - Posted by | Креатив...

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