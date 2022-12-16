Стали ли потомки приспешника фашистов Бандеры его последователями, и как сложились их судьбы

Личность Степана Бандеры вызывает массу споров, кривотолков и негатива. И если некоторые вопросы из жизни нынешнего героя Украины можно расценивать двояко, то биографические сведения установлены точно. Приспешник фашистов, добровольно служивший идеям Гитлера, оставил после себя троих детей. Несмотря на то, что они долгое время не жили с отцом и довольно рано его лишились, их жизненные пути во многом продолжили родителя. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.

Семья националиста в Германии и отец-скиталец

Бандера долго не жил с семьей. /Фото: i1.wp.com

5 июля 1941-го немцы арестовали Бандеру в Кракове и до самого 1944-го держали в концлагере Заксенхаузен, но ближе к Великой Победе Степана отпустили на свободу. Из заключения узника ждала супруга Ярослава Васильевна Опаровская, к тому времени перебравшаяся с маленькой дочерью в Берлин, чтоб быть поближе к мужу. Дочка Наташа до самого освобождения не видела отца, так как родилась уже после его пленения. Да и если верить ее словам, редко виделись они и впоследствии. Бандера скрывался от советских агентов, репатриационных комиссий, переезжая с места на место. Поскитавшись по Европе с разными явками-паролями, фашист получил от властей Западной Германии документы на новую фамилию Попель.

Совместно проживать с семьей на постоянной основе Степан начал только в 1954-м, когда они воссоединились в Мюнхене. К тому моменту Ярослава привела на свет еще двоих детей: Андрея (1946 г.р.) и Лесю (1947 г.р.). Старшей Наталье исполнилось уже 9 лет, и подросшая девочка подозревала, что Попель — не настоящая фамилия отца. Но задавать такие вопросы в семье было не принято, а отец эту тему не поднимал. Что касается младших детей, то у них долгие годы не возникало подобных подозрений.

Дочь-активистка в террористическом обществе

Леся Бандера в Торонто. /Фото: i.ytimg.com

Правда, о которой она давно уже задумывалась, раскрылась Наталье после убийства отца. В 1962-м она выступала свидетелем в суде, где рассматривали дело застрелившего Бандеру Богдана Сташинского. Тогда-то девушка и рассказала, что догадывалась о другой жизни отца и его тайном прошлом. Наталья признавалась, что многократно слышала про Бандеру: какие-то фразы звучали дома, что-то читала в газетах. Но сопоставлять этот образ с родным отцом уж точно не решалась.

Несмотря на то, что Бандера воспитывал своих детей весьма относительно, ярый дух национализма и крайнюю нелюбовь к русским они впитать успели. Старшая дочка Наталья нашла себя активистом сообщества "Пласт". Эта организация возникла во Львове еще в 1911 году, когда та территория принадлежала Австро-Венгрии. Во времена Первой мировой львовские "пластуны" активничали в формировании легиона Украинских Сечевых Стрельцов. Тех самых, которые впоследствии вступили в Галицкую армию, сражавшуюся с поляками за независимость вожделенной Украинской республики. После тех событий «Пласт» пополнял ярыми активистами различные националистические движения, инициировал бунты, организовывал теракты. В итоге, эти патриоты настолько надоели Польше, что та даже официально запретила пластунское движение на своей территории.

В современном мире "Пласт" получил знаменитость, вербуя под западное крыло крымчан. В конце девяностых лидеры этой организации набирали на полуострове ребят «на сборы» под руководством американских инструкторов, щедро обеспечивавших украинскую молодежь формой, обмундированием и «правильной» литературой. Неудивительно, что вскоре экс-"пластуны" пополнили ряды азовцев и других украинских нацбатальонов. Так вот Наталья была как раз из этого общества. Женщина успела пожить в Мюнхене, Париже, Торонто, Женеве. В мужья тоже выбрала человека под стать себе. Эмигрировавший украинец Андрей Куцан во всем поддерживал супругу, всю оставшуюся жизнь пропагандировавшую идеи Бандеры в Европе. В браке Наталья родила Софию и Ореста. Перед смертью завещала похоронить ее рядом с отцом и подписать надгробье: Наталья Бандера-Куцан.

Внуки-бизнесмены и канадские инициативы Степана-младшего

Ющенко сделал Бандеру национальным героем Украины.

Дочь Натальи Бандеры Софья проживала в Мюнхене, но особо детальных сведений о ее судьбе нет. Известно, что она вела совместный бизнес с родным братом Орестом. Он же, в свою очередь, помимо бизнеса, был близок с лидерами базирующихся по Европе ОУН. К слову, подобные организации существуют на европейских территориях вполне легально. В Германии, Румынии и Италии точно, чего уж там говорить о США. Не так давно Орест Куцан присутствовал с единомышленниками ОУНовцами на торжественном открытии памятника деду на его могиле. В общем, кто-кто, а этот внук точно не даст бандеровским делам кануть в Лету.

Младшая дочь Леся замуж никогда не выходила и детей не имела. Прожила в Канаде до самой смерти в 2011 году. Массу свободного времени женщина посвящала помощи и продвижению всевозможных украинских общин по всей стране. В Торонто ее знали, как пропагандистку всего украинского.

Куда радикальнее действовал ее брат Андрей Бандера (Попель). Он хоть и прожил недолгую жизнь (умер в 1984-м), но все же успел дать будущее делам своего отца, приведя на свет его перспективного тезку – Степана Андреевича Бандеру. Именно этот Бандера-младший в 2010 году получал из рук тогдашнего украинского президента Виктора Ющенко высочайшую государственную награду «Герой Украины», посмертно присвоенную его старшему родственнику, по совместительству лидеру ОУН. Тогда же в эфире радио «Свобода» оперативно вышла спецпрограмма. Не скрывавший своего ликования диктор оповестил весь мир о том, что, дескать, будущее человечества спасено, и род Бандеры продолжился. Все это действо – по случаю рождения правнука «борца за самостийность», названного Богданом-Андреем.

Откровенный националист Степан Бандера-внук написал про своего деда очень много работ, где тот, разумеется, предстал несломленным героем. Именно благодаря Степану-младшему Европе и США узнали лидера ОУН положительным персонажем, а вот о злодеяниях укронационалиста в годы Второй мировой там не слышали.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/161222/55003/