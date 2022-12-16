Петербургские коты

Владимир Дмитриевич Румянцев – художник из Санкт-Петербурга, который известен картинами с изображениями Петербургских котов.

Владимир Румянцев – профессиональный художник, Член Союза художников, участник большого числа выставок в России и за рубежом, его картины находятся в частных и государственных коллекциях.

В 2019 году замурчательного художника не стало, и количество петербургских котов больше не будет прирастать.

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/peterburgskie-koty.html