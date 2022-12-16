НОВОСТИ МИРА
Кампания по пропаганде донорства органов в Сеуле
Фото: EPA/Vostock-photo
Победительницей конкурса "Мисс Америка — 2023" стала Грейс Станке из штата Висконсин
Фото: AP/ТАСС
В берлинской гостинице лопнул самый большой в мире аквариум. В цилиндрическом аквариуме высотой 25 м находились 1,5 тыс. рыб. Все рыбы погибли.
Фото: EPA/Vostock-photo
Принцесса Таиланда Баджракитиябха госпитализирована в Бангкоке из-за проблем с сердцем. На фото: офицеры проходят мимо портрета принцессы в мемориальной больнице в Бангкоке.
Фото: EPA/Vostock-photo
16 человек погибли в результате оползня, обрушившегося на кемпинг в Малайзии
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование Дня Победы в Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
В турецкой Анталье нашли двухголовую черепаху
Фото: Servet Tumer/Anadolu Agency via Getty Images
Дайвер в костюме Санта-Клауса в новосибирском океанариуме
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Замерзший фонтан на Трафальгарской площади в центре Лондона
Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images
Спектакль "Щелкунчик" в Национальном театре Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Фото: EPA/Vostock-photo
Проливные дожди, обрушившиеся на Португалию со штормом "Эфраин", привели к масштабным наводнениям
Фото: Adri Salido/Anadolu Agency via Getty Images
В Великобритании началась массовая двухдневная забастовка медсестер
Фото: EPA/Vostock-photo
Сезон посадки риса в Индонезии
Фото: EPA/Vostock-photo
Олень в Каломптоне, Англия
Фото: Harry Trump/Getty Images
Морозное утро в Лейпциге
Фото: DPA/ТАСС
Рождественское шоу на площади Боливара в Боготе
Фото: АР/ТАСС
Снег в Сеуле
Фото: АР/ТАСС
Восход солнца на Балтийском море
Фото: DPA/ТАСС
Из-за резкого роста числа бездомных мэр Лос-Анджелеса Карин Басс объявила в городе чрезвычайное положение
Фото: АР/ТАСС
Заплыв на 50 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде в Австралии
Фото: Zuma/ТАСС
Празднование выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Буэнос-Айресе
Фото: AP/ТАСС
Голуби в немецком Бремене
Фото: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images
Еженедельная общая аудиенция Папы Франциска в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
Рождественская ярмарка в немецком Фрайберге
Фото: IMAGO/ТАСС
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Мельбурне
Фото: Zuma/ТАСС
Листовые обезьяны в зоопарке китайского Учжоу
Фото: Gu Song/VCG via Getty Images
Акция протеста медицинских работников в Мадриде с требованием улучшения условий труда
Фото: EPA/Vostock-photo
Снегопад в Штутгарте
Фото: DPA/ТАСС
Выставка InnoTech в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo
Более 10 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Непале
Фото: AP/ТАСС
Облака в горах Сан-Габриэль в Калифорнии
Фото: David McNew/Getty Images
Протесты в Перу продолжаются с тех пор, как президент страны Педро Кастильо был задержан 7 декабря по обвинению в подготовке госпереворота
Фото: Denis Mayhua/picture alliance via Getty Images
Победительницей конкурса красоты Miss International 2022 стала Жасмин Селберг из Германии
Фото: EPA/Vostock-photo
Сильные дожди привели к наводнению в Португалии
Фото: EPA/Vostock-photo
Беспорядки с участием сторонников проигравшего выборы президента Бразилии Жаира Болсонару произошли в ночь на вторник в бразильской столице
Фото: Mateus Bonomi/Anadolu Agency via Getty Images
Снегопад в Кракове, Польша
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
На премьере фильма "Аватар: Путь воды" в Лоc-Анджелесе
Фото: АР/ТАСС
Зимнее утро в Таунусе в Германии
Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images
Голландский конькобежец Барт Вреугденхил на льду в Винтерсвейке
Фото: EPA/Vostock-photo
Сбор замороженного винограда для изготовления "ледяного вина" в Баварии
Фото: DPA/ТАСС
Моржевание в озере в польской Варшаве
Фото: NurPhoto via Getty Images
Сотни тысяч паломников начали прибывать в базилику Девы Марии Гваделупской в Мехико накануне Дня Богородицы
Фото: EPA/Vostock-photo
Похолодание принесло в Лондон снег и морозы
Фото: Leon Neal/Getty Images
Коллектив экоактивистов борется против рабочих площадок Олимпийских игр в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Космический корабль NASA Orion после лунной миссии приводнился в Тихом океане
Фото: EPA/Vostock-photo
Протестующие, выступающие за Педро Кастильо и против Конгресса, сталкиваются с полицией на улицах в центре Лимы, Перу
Фото: EPA/Vostock-photo
Малые пингвины в сиднейском парке дикой природы "Фетердейл"
Фото: IMAGO/ТАСС
Зима в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Активисты по охране окружающей среды у Министерства окружающей среды и лесного хозяйства в Джакарте. Они требуют от правительства Индонезии объявить обезьян охраняемыми животными.
Фото: Jefta Images/Future Publishing via Getty Images
Международный фестиваль ледяных скульптур стартовал в польской Познани
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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