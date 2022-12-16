НОВОСТИ МИРА

Кампания по пропаганде донорства органов в Сеуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Победительницей конкурса "Мисс Америка — 2023" стала Грейс Станке из штата Висконсин

Фото: AP/ТАСС

В берлинской гостинице лопнул самый большой в мире аквариум. В цилиндрическом аквариуме высотой 25 м находились 1,5 тыс. рыб. Все рыбы погибли.

Фото: EPA/Vostock-photo

Принцесса Таиланда Баджракитиябха госпитализирована в Бангкоке из-за проблем с сердцем. На фото: офицеры проходят мимо портрета принцессы в мемориальной больнице в Бангкоке.

Фото: EPA/Vostock-photo

16 человек погибли в результате оползня, обрушившегося на кемпинг в Малайзии

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Дня Победы в Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

В турецкой Анталье нашли двухголовую черепаху

Фото: Servet Tumer/Anadolu Agency via Getty Images

Дайвер в костюме Санта-Клауса в новосибирском океанариуме

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Замерзший фонтан на Трафальгарской площади в центре Лондона

Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

Спектакль "Щелкунчик" в Национальном театре Санто-Доминго, Доминиканская Республика

Фото: EPA/Vostock-photo

Проливные дожди, обрушившиеся на Португалию со штормом "Эфраин", привели к масштабным наводнениям

Фото: Adri Salido/Anadolu Agency via Getty Images

В Великобритании началась массовая двухдневная забастовка медсестер

Фото: EPA/Vostock-photo

Сезон посадки риса в Индонезии

Фото: EPA/Vostock-photo

Олень в Каломптоне, Англия

Фото: Harry Trump/Getty Images

Морозное утро в Лейпциге

Фото: DPA/ТАСС

Рождественское шоу на площади Боливара в Боготе

Фото: АР/ТАСС

Снег в Сеуле

Фото: АР/ТАСС

Восход солнца на Балтийском море

Фото: DPA/ТАСС

Из-за резкого роста числа бездомных мэр Лос-Анджелеса Карин Басс объявила в городе чрезвычайное положение

Фото: АР/ТАСС

Заплыв на 50 метров на спине на чемпионате мира на короткой воде в Австралии

Фото: Zuma/ТАСС

Празднование выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Буэнос-Айресе

Фото: AP/ТАСС

Голуби в немецком Бремене

Фото: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images

Еженедельная общая аудиенция Папы Франциска в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

Рождественская ярмарка в немецком Фрайберге

Фото: IMAGO/ТАСС

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Мельбурне

Фото: Zuma/ТАСС

Листовые обезьяны в зоопарке китайского Учжоу

Фото: Gu Song/VCG via Getty Images

Акция протеста медицинских работников в Мадриде с требованием улучшения условий труда

Фото: EPA/Vostock-photo

Снегопад в Штутгарте

Фото: DPA/ТАСС

Выставка InnoTech в Гонконге

Фото: EPA/Vostock-photo

Более 10 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Непале

Фото: AP/ТАСС

Облака в горах Сан-Габриэль в Калифорнии

Фото: David McNew/Getty Images

Протесты в Перу продолжаются с тех пор, как президент страны Педро Кастильо был задержан 7 декабря по обвинению в подготовке госпереворота

Фото: Denis Mayhua/picture alliance via Getty Images

Победительницей конкурса красоты Miss International 2022 стала Жасмин Селберг из Германии

Фото: EPA/Vostock-photo

Сильные дожди привели к наводнению в Португалии

Фото: EPA/Vostock-photo

Беспорядки с участием сторонников проигравшего выборы президента Бразилии Жаира Болсонару произошли в ночь на вторник в бразильской столице

Фото: Mateus Bonomi/Anadolu Agency via Getty Images

Снегопад в Кракове, Польша

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

На премьере фильма "Аватар: Путь воды" в Лоc-Анджелесе

Фото: АР/ТАСС

Зимнее утро в Таунусе в Германии

Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Голландский конькобежец Барт Вреугденхил на льду в Винтерсвейке

Фото: EPA/Vostock-photo

Сбор замороженного винограда для изготовления "ледяного вина" в Баварии

Фото: DPA/ТАСС

Моржевание в озере в польской Варшаве

Фото: NurPhoto via Getty Images

Сотни тысяч паломников начали прибывать в базилику Девы Марии Гваделупской в Мехико накануне Дня Богородицы

Фото: EPA/Vostock-photo

Похолодание принесло в Лондон снег и морозы

Фото: Leon Neal/Getty Images

Коллектив экоактивистов борется против рабочих площадок Олимпийских игр в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Космический корабль NASA Orion после лунной миссии приводнился в Тихом океане

Фото: EPA/Vostock-photo

Протестующие, выступающие за Педро Кастильо и против Конгресса, сталкиваются с полицией на улицах в центре Лимы, Перу

Фото: EPA/Vostock-photo

Малые пингвины в сиднейском парке дикой природы "Фетердейл"

Фото: IMAGO/ТАСС

Зима в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Активисты по охране окружающей среды у Министерства окружающей среды и лесного хозяйства в Джакарте. Они требуют от правительства Индонезии объявить обезьян охраняемыми животными.

Фото: Jefta Images/Future Publishing via Getty Images

Международный фестиваль ледяных скульптур стартовал в польской Познани

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/