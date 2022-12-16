Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Зимний фестиваль света в Иерусалиме.

Зимний фестиваль света в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

В канун праздника Ханука в иерусалимском Ботаническом саду проходит Зимний фестиваль света. Многие семьи по вечерам приходят сюда, чтобы увидеть это фантастическое зрелище.

Зимний фестиваль света в Иерусалиме. ФоторепортажЗимний фестиваль света в Иерусалиме. ФоторепортажЗимний фестиваль света в Иерусалиме. ФоторепортажЗимний фестиваль света в Иерусалиме. ФоторепортажЗимний фестиваль света в Иерусалиме. Фоторепортаж

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/16dec2022/j_lights_festival.html

16.12.2022 - Posted by | Праздник.... |

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