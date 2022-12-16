Зимний фестиваль света в Иерусалиме.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

В канун праздника Ханука в иерусалимском Ботаническом саду проходит Зимний фестиваль света. Многие семьи по вечерам приходят сюда, чтобы увидеть это фантастическое зрелище.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/16dec2022/j_lights_festival.html