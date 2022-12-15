10 ИСТОРИЧЕСКИХ ХАНУКАЛЬНЫХ ФОТ
Последнее столетие в жизни еврейского народа было одним из самых сложных за всю его историю — погромы, Холокост, Израиль в вечном состоянии войны, вспышки антисемитизма в мире… Но несмотря на все это евреи продолжают жить, процветать и радоваться каждому новому дню.
Ханука — это праздник, который показывает миру, что какими бы ни были сложности, они не способны погасить наш огонь веры в лучшее. На этих 10 фотографиях, которые идут в хронологическом порядке, можно увидеть, как свет надежды горел в сердцах евреев даже в самые сложные и темные времена.
1. Менора на фоне нацистской свастики (Киль, 1931 год)
Это фото было сделано в те самые годы, когда нацистская идеология набирала силу, и стало символом веры в то, что евреи переживут все трудности. Опасность, угрожавшая человеку, который в то время поставил у себя на окне ханукию со свечами, была колоссальной. Но уверенность в своей силе была больше страха.
2. Беженцы с ханукией, 1933–1939 гг.
По мнению историков, это фото — постановочное, но как бы там ни было, оно очень точно отражает атмосферу начала Холокоста.
3. Заключенные голландского лагеря зажигают ханукию, 1943 год
Это фото было сделано в концлагере Вестерборк, где содержались евреи перед депортацией в Освенцим и другие лагеря смерти.
4. Сироты войны в Линденфелсе, лагере для перемещенных лиц, примерно 1940 год
5. Еврейские солдаты ставят ханукальную менору вместе с капелланом, примерно 1950 год
6. Израиль, 1950-е
7. Солдат зажигает менору с семьей, 1950-е
8. Пожилая пара с ханукией в доме престарелых в Акко, 1960-е годы
9. Ханука-live с Любавическим ребе, 1991 год
Это фото из архива фонда «Ор Авнер» показывает, как еще до эпохи интернета Любавический реббе провел беспрецедентное мероприятие «Ханука-live», объединив общины в Нью-Йорке, Париже, Москве, Мельбурне, Гонконге и Иерусалиме в прямом эфире при помощи спутниковой связи.
10. Гилад Шалит зажигает свечи в свою первую Хануку после освобождения из плена, 2011 год
Какая фотография лучше всего отображает силу характера и выносливость еврейского народа? Сложно сказать. Но этот снимок точно в списке самых-самых.
18 октября 2011 года после 5 лет и 4 месяцев в плену у ХАМАСа Гилад Шалит был освобожден в обмен на 1027 палестинских заключенных (более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве сотен израильтян).
Источник: popchassid.com
Перевод: Ганна Руденко
Источник: https://jewishnews.com.ua/society/10-istoricheskix-xanukalnyix-foto
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