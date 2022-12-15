Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Эти гиперреалистичные тату как будто нанесла фотокамера

Тату-мастер Куанг Фом предлагает клиентам совершенно особый вид тату: он помогает своим клиентам создавать реалистичные татуировки своих близких. Куанг делится своими лучшими работами в соцсетях, и у него немало поклонников. Художнику обычно предоставляют фотографии, и его татуировки выглядят как настоящие!






























Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35852-eti-giperrealistichnye-tatu-kak-budto-nanesla-fotokamera-31foto.html

15.12.2022 - Posted by | Креатив...

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