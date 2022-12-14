Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Празднование выхода Аргентины в финал ЧМ по футболу.

Фото: Associated Press

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу, разгромив хорватов со счетом 3:0. Эту победу во всем мире праздновали десятки миллионов поклонников Лионеля Месси и других звезд аргентинского футбола.

Лионель Месси и Хулиан Альварес

Лионель Месси и Хулиан Альварес

Хорватские болельщики

Лионель Месси

Лионель Месси (справа) и Хулиан Альварес

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/14dec2022/argentina_wcup.html

14.12.2022 - Posted by | Спорт

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