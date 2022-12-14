Костер из кирпича. Лесник из Сибири показал, как греется зимой без использования дров

Вне зависимости от сезона, лесники и охотники могут оставаться в Тайге по несколько дней. Для обогрева своего места ночлега они далеко не всегда используют дрова. Иногда эту роль выполняет обычный кирпич. Его заранее вымачивают в керосине, а потом берут с собой.

Способ может показаться странным, но давайте сделаем небольшой расчет. Обычный строительный кирпич весит около 3,6 килограммов и обладает водопоглощением в 14%. То есть, камень может впитать примерно 500-600 миллилитров любой жидкости. На этом свойстве и основан метод лесников.

Еще до похода в лес кирпич замачивается на сутки в солярке или киросине. Бензин пахнет гораздо сильнее и более летуч, поэтому не используется. Замоченный кирпич упаковывается в несколько слоев полиэтилена, чтобы запах не выходил наружу.

Уже на месте его просто поджигают — камень начинает гореть, словно обычные дрова:

Самое интересное, что одного кирпича хватает почти на всю ночь. Дрова, конечно, более предпочтительное топливо, но в некоторых условиях их добыть невозможно.

Способ довольно универсален. Аналогичную «грелку» часто устраивают себе чабаны высоко в горах.

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