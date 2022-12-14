Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Если нет елки: 20+ милых идей, как украсить дом к Новому году

231_large

Создаем волшебную атмосферу праздника подручными средствами.

Как создать в доме праздник, если в этом году вы решили не ставить елку? Может, у вас появился очень активный щенок, который обязательно перевернет дерево, или вы переехали в новую квартиру и пока не успели купить елку… В общем, переживать не стоит: есть множество крутых задумок, как сделать новогоднюю сказку своими руками.

1. Расставляем свечи

фото новогодние свечи декор

Можно купить большие красные, белые или синие свечи, обернуть их мишурой и поставить на полки. А можно — маленькие и сделать для них необычные подсвечники. Наливаем в вазу подкрашенную воду, кладем в нее конфетти, мелкие бусины, ягоды, елочные иголки и отправляем нашу свечу в плавание. Осторожно, не забывайте о правилах противопожарной безопасности!

2. Кладем в вазы мандарины

украшение дома к новому году мандаринами

Какой самый новогодний фрукт? Конечно, мандарины. Купите несколько килограммов и разложите их по красивым вазам. Только не съешьте все до прихода Нового года!

3. Украшаем люстру

фото новогодний декор люстры

Не только люстру, но и любые светильники в доме. Вешаем на них игрушки, мишуру, серпантин.

4. Используем искусственный снег

фото декор дома на новый год без елки

Хотите, чтобы дом «припорошило» снежком? Тогда возьмите на вооружение искусственный снег. Он продается в баллончиках и почти не отличается от настоящего снега, разве что не тает.

5. Раскрашиваем стекла

фото как раскрасить и декорировать окна к новому году своими руками

Разрисуйте ваши окна «морозными» узорами и сказочными картинами. В магазинах для творчества продаются специальные краски для рисования на стекле. Также вы можете использовать трафареты с изображением снеговиков или оленей.

6. Развешиваем электрические гирлянды

фото новогодние гирлянды дома

Гирлянды — обязательный атрибут Нового года. И поэтому их можно развесить повсюду, но помните про технику противопожарной безопасности.

7. Вырезаем снежинки

фото вырезать снежинки своими руками

Не пора ли вспомнить детство? Найдите в интернете схемы для вырезания снежинок, сделайте несколько штучек, приклейте на оконные стекла или повесьте под потолком.

8. Раскладываем по дому сладости

фото новогоднее печенье

Новый год всегда ассоциировался с конфетами, так почему бы не украсить дом сладостями? Можете разложить в красочные конверты имбирное печенье или карамельные трости Candy Cane. Выбирайте конфеты в бумажной обертке — они медленнее тают при дневной температуре.

9. Стелем новогоднее постельное белье

фото декор спальни к новому году

Проще всего украсить спальню — постелить атмосферное постельное белье. Не обязательно с изображением Деда Мороза, оно может быть в красных или синих тонах с зимними узорами.

10. Развешиваем рождественские венки на дверях

фото рождественский венок на дверь

Вот он — главный заменитель елки! Красивый рождественский венок, который украсит любую дверь. А вот и пошаговый мастер-класс.

11. Украшаем обычные стеклянные банки

Оригинальный способ разнообразить интерьер — поставить на полки стеклянные банки, заполненные новогодними штуками. Немного мишуры, пара игрушек, снег, две палочки корицы… Получается красиво и стильно.

12. Делаем украшения из шишек

Делаем украшения из шишек фото

Шишки — отличная основа для новогодних украшений. Красим их блестками, приклеиваем к ним бусины и подвешиваем за веревочки.

13. Покупаем снежные шары

фото шар со снегом стеклянный новогодний

Прекрасная новогодняя игрушка — снежный шар — знакома всем с самого детства. Если у вас никогда не было такого шара, то сделайте себе маленький подарок.

14. Расставляем по дому фигурки оленей / снеговиков / Деда Мороза

Какой же Новый год без его главных символов? Расставляем по квартире статуэтки оленей, маленьких снеговиков и Дедушки Мороза. Наверняка кто-нибудь из коллег подарит вам такую милую вещицу к празднику.

15. Ставим на кухне пряничный домик

Ох, он такой прекрасный и такой аппетитный. Сейчас красивый имбирный домик можно купить в ближайшей кондитерской: его главный плюс в том, что он может простоять даже несколько месяцев. Если хотите приумножить новогоднюю эйфорию — приготовьте сами: подробная инструкция здесь.

16. Развешиваем елочные шарики по всему дому

Яркими блестящими шарами можно украсить люстру и другие предметы интерьера. Например, повесить их на карниз со шторами или на дверные ручки, а можно сделать из шаров маленькие композиции и нарядить стены.

17. Используем новогодние салфетки

Уже постелили в спальне праздничное белье? Отлично. Теперь украшаем нашу кухню и обеденный стол: покупаем скатерть и салфетки в новогоднем стиле.

18. Украшаем стулья

Кроме стола, нужно украсить еще и стулья: их можно обмотать мишурой или повесить на них несколько маленьких шариков.

19. Делаем украшения из палочек корицы

Попробуйте сделать очень милые и на 100% натуральные украшения из палочек корицы. Это может быть елочка, звездочка или необычная поделка из корицы и сушеной дольки апельсина.

20. Вешаем бумажные гирлянды с надписями

Обязательно нужно повесить хотя бы одну гирлянду с поздравлением типа «Happy New Year», «Merry Christmas» или «С Новым годом». Такую растяжку очень просто сделать своими руками: можно распечатать буквы на цветном принтере, а затем просто прикрепить их к нитке.

21. Ставим аромалампу с запахом ели

Новый год имеет свой особенный аромат, и для многих это запах свежей зеленой живой ели. А так как в этом году мы решили не ставить елку, то нужно получить ее запахи искусственным путем. Например, с помощью аромалампы и эфирных масел.

22. Украшаем дом рождественскими носками

Еще один традиционный атрибут Нового года, который не так давно перекочевал в нашу культуру из-за границы — рождественский носок, куда принято складывать подарки или конфеты.

С Новым годом!

Источник: https://www.yapokupayu.ru/blogs/post/esli-net-elki-30-milyh-idey-kak-ukrasit-dom-k-novomu-godu?utm_source=fb-gruppa&utm_medium=social&utm_campaign=2022_12_11_08_00&fbclid=IwAR2lHCHGntZCUnXlIqfFvHnXR3rpe9dpGt8tTAwLEgHl8wfXsERIwFndebg

14.12.2022 - Posted by | Новый год

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее |

%d такие блоггеры, как: