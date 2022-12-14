Если нет елки: 20+ милых идей, как украсить дом к Новому году

Создаем волшебную атмосферу праздника подручными средствами.

Как создать в доме праздник, если в этом году вы решили не ставить елку? Может, у вас появился очень активный щенок, который обязательно перевернет дерево, или вы переехали в новую квартиру и пока не успели купить елку… В общем, переживать не стоит: есть множество крутых задумок, как сделать новогоднюю сказку своими руками.

1. Расставляем свечи

Можно купить большие красные, белые или синие свечи, обернуть их мишурой и поставить на полки. А можно — маленькие и сделать для них необычные подсвечники. Наливаем в вазу подкрашенную воду, кладем в нее конфетти, мелкие бусины, ягоды, елочные иголки и отправляем нашу свечу в плавание. Осторожно, не забывайте о правилах противопожарной безопасности!

2. Кладем в вазы мандарины

Какой самый новогодний фрукт? Конечно, мандарины. Купите несколько килограммов и разложите их по красивым вазам. Только не съешьте все до прихода Нового года!

3. Украшаем люстру

Не только люстру, но и любые светильники в доме. Вешаем на них игрушки, мишуру, серпантин.

4. Используем искусственный снег

Хотите, чтобы дом «припорошило» снежком? Тогда возьмите на вооружение искусственный снег. Он продается в баллончиках и почти не отличается от настоящего снега, разве что не тает.

5. Раскрашиваем стекла

Разрисуйте ваши окна «морозными» узорами и сказочными картинами. В магазинах для творчества продаются специальные краски для рисования на стекле. Также вы можете использовать трафареты с изображением снеговиков или оленей.

6. Развешиваем электрические гирлянды

Гирлянды — обязательный атрибут Нового года. И поэтому их можно развесить повсюду, но помните про технику противопожарной безопасности.

7. Вырезаем снежинки

Не пора ли вспомнить детство? Найдите в интернете схемы для вырезания снежинок, сделайте несколько штучек, приклейте на оконные стекла или повесьте под потолком.

8. Раскладываем по дому сладости

Новый год всегда ассоциировался с конфетами, так почему бы не украсить дом сладостями? Можете разложить в красочные конверты имбирное печенье или карамельные трости Candy Cane. Выбирайте конфеты в бумажной обертке — они медленнее тают при дневной температуре.

9. Стелем новогоднее постельное белье

Проще всего украсить спальню — постелить атмосферное постельное белье. Не обязательно с изображением Деда Мороза, оно может быть в красных или синих тонах с зимними узорами.

10. Развешиваем рождественские венки на дверях

Вот он — главный заменитель елки! Красивый рождественский венок, который украсит любую дверь. А вот и пошаговый мастер-класс.

11. Украшаем обычные стеклянные банки

Оригинальный способ разнообразить интерьер — поставить на полки стеклянные банки, заполненные новогодними штуками. Немного мишуры, пара игрушек, снег, две палочки корицы… Получается красиво и стильно.

12. Делаем украшения из шишек

Шишки — отличная основа для новогодних украшений. Красим их блестками, приклеиваем к ним бусины и подвешиваем за веревочки.

13. Покупаем снежные шары

Прекрасная новогодняя игрушка — снежный шар — знакома всем с самого детства. Если у вас никогда не было такого шара, то сделайте себе маленький подарок.

14. Расставляем по дому фигурки оленей / снеговиков / Деда Мороза

Какой же Новый год без его главных символов? Расставляем по квартире статуэтки оленей, маленьких снеговиков и Дедушки Мороза. Наверняка кто-нибудь из коллег подарит вам такую милую вещицу к празднику.

15. Ставим на кухне пряничный домик

Ох, он такой прекрасный и такой аппетитный. Сейчас красивый имбирный домик можно купить в ближайшей кондитерской: его главный плюс в том, что он может простоять даже несколько месяцев. Если хотите приумножить новогоднюю эйфорию — приготовьте сами: подробная инструкция здесь.

16. Развешиваем елочные шарики по всему дому

Яркими блестящими шарами можно украсить люстру и другие предметы интерьера. Например, повесить их на карниз со шторами или на дверные ручки, а можно сделать из шаров маленькие композиции и нарядить стены.

17. Используем новогодние салфетки

Уже постелили в спальне праздничное белье? Отлично. Теперь украшаем нашу кухню и обеденный стол: покупаем скатерть и салфетки в новогоднем стиле.

18. Украшаем стулья

Кроме стола, нужно украсить еще и стулья: их можно обмотать мишурой или повесить на них несколько маленьких шариков.

19. Делаем украшения из палочек корицы

Попробуйте сделать очень милые и на 100% натуральные украшения из палочек корицы. Это может быть елочка, звездочка или необычная поделка из корицы и сушеной дольки апельсина.

20. Вешаем бумажные гирлянды с надписями

Обязательно нужно повесить хотя бы одну гирлянду с поздравлением типа «Happy New Year», «Merry Christmas» или «С Новым годом». Такую растяжку очень просто сделать своими руками: можно распечатать буквы на цветном принтере, а затем просто прикрепить их к нитке.

21. Ставим аромалампу с запахом ели

Новый год имеет свой особенный аромат, и для многих это запах свежей зеленой живой ели. А так как в этом году мы решили не ставить елку, то нужно получить ее запахи искусственным путем. Например, с помощью аромалампы и эфирных масел.

22. Украшаем дом рождественскими носками

Еще один традиционный атрибут Нового года, который не так давно перекочевал в нашу культуру из-за границы — рождественский носок, куда принято складывать подарки или конфеты.

С Новым годом!

Источник: https://www.yapokupayu.ru/blogs/post/esli-net-elki-30-milyh-idey-kak-ukrasit-dom-k-novomu-godu?utm_source=fb-gruppa&utm_medium=social&utm_campaign=2022_12_11_08_00&fbclid=IwAR2lHCHGntZCUnXlIqfFvHnXR3rpe9dpGt8tTAwLEgHl8wfXsERIwFndebg