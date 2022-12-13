Салат с курицей и морковью «Изумрудная елка»

Несмотря на то что существует огромное множество рецептов многослойных салатов, все они немного похожи друг на друга. Обязательно в рецепте будет картофель и один из видов мяса, слой лука и какая-нибудь консервация. Я уважаю традиции, но очень хотелось попробовать что-то новенькое. Поэтому я приготовила салат с курицей и морковью.

На первый взгляд кажется, что салат «Изумрудная елка» похож на остальные. Но несколько ингредиентов делают его совершенно особенным! Каждый продукт здесь на своем месте. Кроме того, я добавляю слой яблока для нежности и мягкости. Фруктовый вкус отлично сочетается с остальными!

Как приготовить салат с курицей и морковью «Изумрудная елка»

Безусловно, новогодний салат будет еще вкуснее, если вы будете использовать домашний майонез. В его приготовлении нет ничего сложного! Просто перебейте блендером до однородности 150 мл подсолнечного масла, яйцо, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и черный перец. Готово!

Ингредиенты

Куриная голень 3 шт.

Морковь 1 шт.

Яйцо 3 шт.

Твердый сыр 70 г

Яблоко 1 шт.

Киви 3 шт.

Укроп по вкусу

Майонез по вкусу

Приготовление

Заранее отварите куриные ножки и крупную морковь до готовности, а яйца — вкрутую. Куриное мясо отделите от кости и мелко нарежьте. Морковь, яйца и сыр натрите на мелкой терке. Сформируйте салат. Первым слоем выложите мясо в форме треугольника, затем морковь и яйца. Каждый слой смазывайте майонезом. Яблоко натрите на мелкой терке и выложите их следующим слоем салата. Смажьте майонезом и присыпьте тертым сыром. Нарежьте киви кружочками, а затем каждый разрежьте пополам. Выложите половинки на сыр.

Конечно, вы можете использовать для приготовления салата с курицей не только ножки, но и любое другое мясо. Если вам больше нравится вкус грудинки или бедер, используйте их! Кроме того, в кастрюлю с курицей вы можете добавить лавровый лист и специи по вкусу, чтобы мясо впитало их вкус и аромат. А какие салаты вы поставите на новогодний стол?

Источник: https://sovkusom.ru/recept/salat-s-kuricey-i-morkovyu/?fbclid=IwAR3uYS15mZm2mmUJZ9QIZC18bePQbBOXMVUpvyn7yWsRA7DXeiXYfuolrac