Салат с курицей и морковью «Изумрудная елка»
Несмотря на то что существует огромное множество рецептов многослойных салатов, все они немного похожи друг на друга. Обязательно в рецепте будет картофель и один из видов мяса, слой лука и какая-нибудь консервация. Я уважаю традиции, но очень хотелось попробовать что-то новенькое. Поэтому я приготовила салат с курицей и морковью.
На первый взгляд кажется, что салат «Изумрудная елка» похож на остальные. Но несколько ингредиентов делают его совершенно особенным! Каждый продукт здесь на своем месте. Кроме того, я добавляю слой яблока для нежности и мягкости. Фруктовый вкус отлично сочетается с остальными!
Как приготовить салат с курицей и морковью «Изумрудная елка»
Безусловно, новогодний салат будет еще вкуснее, если вы будете использовать домашний майонез. В его приготовлении нет ничего сложного! Просто перебейте блендером до однородности 150 мл подсолнечного масла, яйцо, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и черный перец. Готово!
Ингредиенты
- Куриная голень
- 3 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Яйцо
- 3 шт.
- Твердый сыр
- 70 г
- Яблоко
- 1 шт.
- Киви
- 3 шт.
- Укроп
- по вкусу
- Майонез
- по вкусу
Приготовление
- Заранее отварите куриные ножки и крупную морковь до готовности, а яйца — вкрутую.
Куриное мясо отделите от кости и мелко нарежьте. Морковь, яйца и сыр натрите на мелкой терке.
- Сформируйте салат. Первым слоем выложите мясо в форме треугольника, затем морковь и яйца. Каждый слой смазывайте майонезом.
- Яблоко натрите на мелкой терке и выложите их следующим слоем салата. Смажьте майонезом и присыпьте тертым сыром.
- Нарежьте киви кружочками, а затем каждый разрежьте пополам. Выложите половинки на сыр.
Конечно, вы можете использовать для приготовления салата с курицей не только ножки, но и любое другое мясо. Если вам больше нравится вкус грудинки или бедер, используйте их! Кроме того, в кастрюлю с курицей вы можете добавить лавровый лист и специи по вкусу, чтобы мясо впитало их вкус и аромат. А какие салаты вы поставите на новогодний стол?
Источник: https://sovkusom.ru/recept/salat-s-kuricey-i-morkovyu/?fbclid=IwAR3uYS15mZm2mmUJZ9QIZC18bePQbBOXMVUpvyn7yWsRA7DXeiXYfuolrac
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