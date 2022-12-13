Почему первые русские сарафаны были мужскими, и Из-за чего царь запретил этот народный костюм

«Работать, спустя рукава» – происхождение этой поговорки напрямую связано с русским национальным сарафаном. Очень длинный, практически полностью прикрывающий тело наряд изначально был далеко не женской одеждой, а мужской. Первые свидетельства того, что русский сарафан стал использоваться слабой половиной, появились только к началу 17-го столетия. Еще Петр I пытался лишить так полюбившуюся в народе деталь одежды национального статуса. Но сарафан выстоял, и даже сегодня, спустя века, эта составляющая гардероба пользуется спросом у женщин по всему миру. Русским народным нарядом вдохновляются и первые признанные кутюрье, вводящие аутентичный сарафан в показы своих коллекций.

Откуда пришел сарафан

Россинский В. И. Девушка в русском сарафане. /Фото: ruvera.ru

Родное для нашего уха слово «сарафан» имеет отнюдь не русское происхождение. Самое распространенное мнение лингвистов состоит в том, что корни тянутся к иранскому созвучному слову, которое переводится как «одетый с ног до головы». Но есть еще несколько этимологических теорий, объединенных идеей заимствования из восточных либо азиатских языков. Слово «сарапа» есть и в персидском языке, которое, впрочем, трактуется подобно иранскому. Не снимают со счетов ученые и индийское «сари», означающее «отрез ткани».

При достаточной смысловой равноценности доподлинно неизвестно, какое из слов проникло в русский язык раньше, а потому и вопрос о заимствовании остается открытым. Ясно то, что ставший русским национальным символом сарафан имел заморское родоначалие, а к нам пришел с налаживанием торговых связей с другими государствами. И хотя сарафаны на Руси были известны с конца 13 века, носить их стали только к 15 столетию, позволив этой одежде навсегда прорасти в русский быт.

Мужской наряд

Наряд княжны с откидными рукавами. /Фото: i.pinimg.com

Изначально это полуплатье в пол носили вовсе не прелестные барышни. Сарафан был элементом исключительно мужской одежды. Часто строгие прямые сарафаны из крепкого льна можно было увидеть на воеводах. Прообразом этого элемента гардероба считается оформившееся в России XII века одеяние в форме трапеции с длинными откидными рукавами. Носился такой наряд лишь в кругу очень богатых людей, как правило, князей. Шился он из парчи, бархата, шелка, надевался поверх рубахи.

Свисающие удлиненные рукава стесняли человека при выполнении какого-либо дела. Отсюда и известная поговорка о работе спустя рукава. Через какое-то время такое платье дошло до боярских кругов, а еще позже его переняли монашествующие. Сарафан полюбился всем слоям населения к 15 веку, но только в начале 17-го одевающиеся через голову безрукавные платья начали носить женщины.

Характер сарафана и принципы носки

Молодые девушки предпочитали красные сарафаны. /Фото: static-ru.insales.ru

В каждом отдельном регионе узнавался свой почерк национального костюма. Простолюдины, разумеется, позволить себе цельные парчу и бархат не могли. Нужда и зародила в кругах русских рукодельниц вышивку с золотом, украшение сарафанов и рубах к ним цветной отделкой и вышивкой лентами. Костюм, сшитый и оформленный по всем традициям, стоил недешево. В южной России сарафан вошел в обиход лишь в 19 веке.

На тот момент самым модным по всей стране считался так называемый «круглый» сарафан. Он еще назывался «москалём» и «москвичом». А веком ранее в русском обществе популярным слыл «распашной» или же «косо-клинный» фасон. Вверху он был максимально узким, а к подолу значительно расширялся. У самых щедрых модниц ширина низа в расправленном виде достигала 8 метров. Сарафаны украшались кружевами в золотых и серебряных тонах. Поверх платья принято было пришивать множество пуговиц – до пары десятков на одну единицу одежды. Зажиточные люди шили сарафаны из парчи, тафты, узорного шелка, штофа, бархата, украшая подол мехами. Такие поистине предметы рукодельного искусства передавали по наследству от матери к дочерям, и тогда сарафан становился семейной реликвией.

Существовали и правила носки сарафанов. Надевали эту одежду поверх одной или нескольких рубах (нижней и верхней), для достижения округлой формы поддевались несколько нижних юбок. Молодые девушки любили щеголять в сарафанах красных оттенков, зрелые женщины отдавали предпочтение синим, коричневым и черным. Красным был и свадебный сарафан невесты, который в зависимости от региона отличался орнаментами вышивок. Наряд этот обязательно подразделялся на повседневный и праздничный. А уже торжественный сарафан в зажиточных гардеробах имел свое назначение: рождественский, пасхальный, венчальный.

Европейские влияния

Русские мотивы от Ив сен Лорана. /Фото: fdebranche.files.wordpress.com

Век национального сарафана попытался было оборвать Петр I, который целенаправленно боролся за внедрение в России европейских ценностей. И молодого реформатора мало заботило то, что он лишает русскую культуру ее самобытности. Государь взял и отменил сарафан. Запрет коснулся не только конкретно этого вида одежды, но и распространялся на продажу вещей с русским характером. Отныне не полагалось носить высокие юбки, традиционные пальто и полушубки. Тем, кто ослушается, вменялись внушительные штрафы.

По этой причине в петровскую эпоху традиционный костюм все меньше использоваться в народе. Бедные оставили за собой право носить грубую льняную одежду. А сарафан, как таковой, позволялся лишь попадьям. Но уже с воцарением Екатерины II платье без рукавов возвращается в моду. Сама императрица являлась на маскарады и костюмированные балы в традиционных русских нарядах. Ее можно было встретить в роскошном сарафане в дуэте с расшитым драгоценностями кокошником. Такая тенденция настолько полюбилась в высших имперских кругах, что Николай I даже составил специальный указ, которым обязывал придворных дам облачаться в платья, созданные по лекалам традиционного сарафана.

Не сдает культурных позиций сарафан и в сегодняшней моде. К русским сарафанным образам в подготовке высоких показов обращались модные мэтры Валентино, Ив Сен-Лоран, Гуччи и т. д. В российских же границах национальный сарафан неизменно используется не только как концертный наряд, но и любительницами аутентичного русского стиля.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/081220/48380/