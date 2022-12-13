НАСТОЯЩИЙ ОГОНЬ-ПОЖАР: ПОДБОРКА ГОРЯЧИХ МУЖЧИН-МОДЕЛЕЙ ЗА 50
Только давайте договоримся сразу, что пожарных вы не вызываете. Да, удержаться будет крайне сложно, потому что они самый настоящий огонь-пожар!
Так, ну и кто сказал, что модельный бизнес — это для молодых да дерзких, пышущих удалью молодецкой? А если сегодня мы вам докажем на примере этих спайси-мужчин, что возраст за пятьдесят открывает новые грани моделинга?
Эйден Брэди, 56 лет
mr_aidenbrady
Энтони Варреккья, 60 лет
anthony.varrecchia
Филипп Дюма, 68 лет
dumphil
Ник Вустер, 62 года
nickwooster
Рон Джек Фоли, 54 года
to_ron_to
Вот смотришь на этих людей и думаешь, что же это такое: выигрыш в генетическую лотерею или усердный труд на протяжении всей жизни? Смеем предположить, что всё же одно без другого не работает.
Андреас фон Темпельхофф, 62 года
andreas_von_tempelhoff
Франсиско Чиприано, 60 лет
fcipriano
Сет Эндрю Сильвер, 54 лет
sir_ndrewsilver
Эрик Рутерфорд, 55 лет
mr.rutherford
Помимо красивых, ухоженных тел, модной одежды и стильных причёсок, в этих мужчинах чувствуется какая-то совершенно особенная энергетика и уверенность, даже стать: спокойный взгляд мудреца и царская осанка делают образ каждого из этих красавчиков не просто завершённым, а совершенным.
Пол Мейсон, 58 лет
fashionsanta
Ирвин Рэндл, 61 год
irvinrandle
Алессандро Манфредини, 53 года
therealalessandromanfredini
Антон Нильсон, 58 лет
swedishanton
Чуандо Тан, 56 лет
chuando_chuandoandfrey
Источник: https://nakonu.com/2022/12/292584?fbclid=IwAR0TaDq4zryazdMA64y0CceSa2cpaCUEXZIsPJwGEdf6SJek65Ko8gfodLY
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