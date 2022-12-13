НАСТОЯЩИЙ ОГОНЬ-ПОЖАР: ПОДБОРКА ГОРЯЧИХ МУЖЧИН-МОДЕЛЕЙ ЗА 50

Только давайте договоримся сразу, что пожарных вы не вызываете. Да, удержаться будет крайне сложно, потому что они самый настоящий огонь-пожар!

Так, ну и кто сказал, что модельный бизнес — это для молодых да дерзких, пышущих удалью молодецкой? А если сегодня мы вам докажем на примере этих спайси-мужчин, что возраст за пятьдесят открывает новые грани моделинга?

Эйден Брэди, 56 лет

mr_aidenbrady

Энтони Варреккья, 60 лет

anthony.varrecchia

Филипп Дюма, 68 лет

dumphil

Ник Вустер, 62 года

nickwooster

Рон Джек Фоли, 54 года

to_ron_to

Вот смотришь на этих людей и думаешь, что же это такое: выигрыш в генетическую лотерею или усердный труд на протяжении всей жизни? Смеем предположить, что всё же одно без другого не работает.

Андреас фон Темпельхофф, 62 года

andreas_von_tempelhoff

Франсиско Чиприано, 60 лет

fcipriano

Сет Эндрю Сильвер, 54 лет

sir_ndrewsilver

Эрик Рутерфорд, 55 лет

mr.rutherford

Помимо красивых, ухоженных тел, модной одежды и стильных причёсок, в этих мужчинах чувствуется какая-то совершенно особенная энергетика и уверенность, даже стать: спокойный взгляд мудреца и царская осанка делают образ каждого из этих красавчиков не просто завершённым, а совершенным.

Пол Мейсон, 58 лет

fashionsanta

Ирвин Рэндл, 61 год

irvinrandle

Алессандро Манфредини, 53 года

therealalessandromanfredini

Антон Нильсон, 58 лет

swedishanton

Чуандо Тан, 56 лет

chuando_chuandoandfrey

Источник

Источник: https://nakonu.com/2022/12/292584?fbclid=IwAR0TaDq4zryazdMA64y0CceSa2cpaCUEXZIsPJwGEdf6SJek65Ko8gfodLY