20 фотографий, которые удивят большинство людей, особенно тех, кто мало путешествовал
Интернет помогает создавать иллюзия, что уже видел все или почти все в этой жизни. С одной стороны, такая доступность информации – это хорошо, но с другой имеет и подобный эффект. Сегодня покажем снимки предметов, явлений и живых существ, которые многие из вас навряд ли видели.
Для Том Нойтуна, аборигена из Австралии, этот разговор по телефону стал первым за всю жизнь, 1980-й. Автор фото Пенни Твиди
А когда-то висячие сады считались чудом света. Этот снимок сделан в Сингапуре
Для защиты на боевых слонов тоже надевали доспехи
Гора Рорайма, Ю. Америка. Именно такой ее сделала природа
Макуауитль – оружие, которым пользовались ацтеки. Только это его копия. Представьте, что обсидиан по краям делали на столько острым, что он могу лишить головы и человека, и лошадь
Перед нами все, что осталось от зеленого древесного питона — скелет
Тот, кто сделала это с акулой был весьма внушительных размеров
Искусственный интеллект помог увидеть, каким был фараон Рамсес II, живший в 1303-1213 гг. до н.э.
Велосипед так и называли “Пожарный”, сделан в 1905-м
Опаловый «ананас», образовавшийся из опалового осадка. Драгоценный камень в природе можно увидеть только на скалах вокруг Нового Южного Уэльса, Австралия
Когда-то здесь просто жила улитка, а потом образовался кристалл
Монета, сделанная в форме квадрата
Издалека можно подумать, что дерево покрыто листьями. На самом деле, его облюбовали попугаи
Платишь за определенное количество часов и спишь в такой специальной капсуле, аэропорт Пекина
Жилые дома построены из глиняного кирпича в 1500-м году, этажностью от 5 до 11 уровней. Увидеть их можно в Шибам Хадрамаут, Йемен
Лестница-витраж, Канагава, Япония
Череп Arsinoitherium zitteli, который считается древний предком слонов, поздний эоцен, Африка
Cosmoderus femoralis — сверчок-броневик, живет в Камеруне
До удара молнии дерево было с корой – ничем не отличалось от окружающих
Источник: https://www.micccp.com/udewitelnije-foto/?fbclid=IwAR1yszfnIjc5BISApXd2dq09ZX7cIKDGj3RqAoFEzT0-w5rUtDcuuId9Z4s
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