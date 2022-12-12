20 фотографий, которые удивят большинство людей, особенно тех, кто мало путешествовал

Интернет помогает создавать иллюзия, что уже видел все или почти все в этой жизни. С одной стороны, такая доступность информации – это хорошо, но с другой имеет и подобный эффект. Сегодня покажем снимки предметов, явлений и живых существ, которые многие из вас навряд ли видели.

Для Том Нойтуна, аборигена из Австралии, этот разговор по телефону стал первым за всю жизнь, 1980-й. Автор фото Пенни Твиди

А когда-то висячие сады считались чудом света. Этот снимок сделан в Сингапуре

Для защиты на боевых слонов тоже надевали доспехи

Гора Рорайма, Ю. Америка. Именно такой ее сделала природа

Макуауитль – оружие, которым пользовались ацтеки. Только это его копия. Представьте, что обсидиан по краям делали на столько острым, что он могу лишить головы и человека, и лошадь

Перед нами все, что осталось от зеленого древесного питона — скелет

Тот, кто сделала это с акулой был весьма внушительных размеров

Искусственный интеллект помог увидеть, каким был фараон Рамсес II, живший в 1303-1213 гг. до н.э.

Велосипед так и называли “Пожарный”, сделан в 1905-м

Опаловый «ананас», образовавшийся из опалового осадка. Драгоценный камень в природе можно увидеть только на скалах вокруг Нового Южного Уэльса, Австралия

Когда-то здесь просто жила улитка, а потом образовался кристалл

Монета, сделанная в форме квадрата

Издалека можно подумать, что дерево покрыто листьями. На самом деле, его облюбовали попугаи

Платишь за определенное количество часов и спишь в такой специальной капсуле, аэропорт Пекина

Жилые дома построены из глиняного кирпича в 1500-м году, этажностью от 5 до 11 уровней. Увидеть их можно в Шибам Хадрамаут, Йемен

Лестница-витраж, Канагава, Япония

Череп Arsinoitherium zitteli, который считается древний предком слонов, поздний эоцен, Африка

Cosmoderus femoralis — сверчок-броневик, живет в Камеруне

До удара молнии дерево было с корой – ничем не отличалось от окружающих

Источник: https://www.micccp.com/udewitelnije-foto/?fbclid=IwAR1yszfnIjc5BISApXd2dq09ZX7cIKDGj3RqAoFEzT0-w5rUtDcuuId9Z4s