15 удивительных и одновременно завораживающих растений под названием — суккуленты

Суккуленты — растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом. Именно эти ребята обитают в домах на подоконниках. Внешне они смотрятся очень не обычно, и порой задаешься мыслью: «они, может, из другого мира?».

Мы нашли самые удивительные растения, которые вас невероятно поразят своим внешним видом!

1. Медуза-Горгона.

©fernfarmplants

2. Таинственные пузырики.

©chonkysuccs

3. Что-то неземное, явно.

©smokinsucculents

4. Русалочьи хвосты.

©succulentcraze

5. Губастики.

©oklan1229

Забота о суккулентах не составит труда, но все же, не нужно все пускать на самотёк.

6. Цветы, пришедшие из другого мира.

©jrocpotsandsucculent

7. Руки вверх!

©green_fingers_therapy

8. Довольно не обычное деревце.

©elizabethsheaperry

9. Вы думали растений в виде мозгов нет?

Представляем вашему вниманию!

©oklan1229

10. Будто из фильма «Люди в черном».

©gabriele_s92

11. Какие милые!

©mbc1113

12. Вам ничего не напоминает? Из какого-то фильма или сериала.

©elise_rosen

13. Если у вас нет, но вы давно мечтали о микрофоне, заведите себе суккулента.

©gaymessucculents

14. Заспираленные товарищи.

©gabriele_s92

15. Выглядит достаточно страшновато.

©esuhoverkova77

Источник: https://www.micccp.com/udewitelnie-rastenije/?fbclid=IwAR3fbJ1dGDOP6omINXeRaul_ZQhxsrjd6fINJMAJgQ7J9G6CMBl4G6wyU_4