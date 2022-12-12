15 удивительных и одновременно завораживающих растений под названием — суккуленты
Суккуленты — растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом. Именно эти ребята обитают в домах на подоконниках. Внешне они смотрятся очень не обычно, и порой задаешься мыслью: «они, может, из другого мира?».
Мы нашли самые удивительные растения, которые вас невероятно поразят своим внешним видом!
1. Медуза-Горгона.
2. Таинственные пузырики.
3. Что-то неземное, явно.
4. Русалочьи хвосты.
5. Губастики.
Забота о суккулентах не составит труда, но все же, не нужно все пускать на самотёк.
6. Цветы, пришедшие из другого мира.
7. Руки вверх!
8. Довольно не обычное деревце.
9. Вы думали растений в виде мозгов нет?
Представляем вашему вниманию!
10. Будто из фильма «Люди в черном».
11. Какие милые!
12. Вам ничего не напоминает? Из какого-то фильма или сериала.
13. Если у вас нет, но вы давно мечтали о микрофоне, заведите себе суккулента.
14. Заспираленные товарищи.
15. Выглядит достаточно страшновато.
Источник: https://www.micccp.com/udewitelnie-rastenije/?fbclid=IwAR3fbJ1dGDOP6omINXeRaul_ZQhxsrjd6fINJMAJgQ7J9G6CMBl4G6wyU_4
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