Как в СССР придумали женские сапоги на молнии, которые произвели фурор в мире моды

Бытует мнение, что в СССР модной была только импортная одежда. Отечественные пальто, куртки, обувь, платья и так далее не вызывали у людей восторга. За одеждой зарубежных производителей выстраивались огромные очереди, процветала спекуляция. Да, это было так. К сожалению, советские дизайнеры не могли воплотить в жизнь свои идеи из-за отсутствия интересных тканей, материалов и фурнитуры. Однако есть одно изобретение, которое было сделано советским человеком и стало настоящим фурором в мире моды. Но об этом сегодня мало кто знает. Читайте, как были созданы сапоги, которые в настоящее время есть у каждой женщины.

Валенки да ботильоны: что носили до 60 годов 20 века

Зимой носили валенки, летом — туфли с носочками. /Фото: itexts.net

Удивительно, но вплоть до начала 60-х годов во всем мире дамы носили обувь без молнии. Очень распространены были ботильоны, которые носили название ботики и выпускались для разных сезонов. В теплое время использовали туфли, в холодное — ботинки.

Сапоги, которые выпускали в СССР не отличались красотой и разнообразием. Голенище делали из кирзы, а для низа использовали дубленую кожу (юфть). Обуви выпускалось много, и, чему можно только позавидовать, делали ее из натуральных материалов, из кожи, замши, шевро.

Когда наступала зима и температура падала, женщины надевали валенки. В городе носили короткие модели, а некоторые дамы даже умудрялись надевать их вместе с туфлями, чтобы на танцах просто скинуть валенки и остаться в изящной обуви.

Вера Аралова: ведущий художник Всесоюзного дома моделей и свободолюбивая женщина, у которой был чернокожий муж

В.И.Аралова, изобретательница сапог на молнии. /Фото: chert-poberi.ru

Теперь надо рассказать о талантливой художнице Вере Ипполитовне Араловой, дочке разведчика, который проходил службу в 1-й Конной армии Буденного. Несмотря на этот факт, Аралову сложно было назвать типичной советской женщиной. Например, ее мужем был темнокожий Ллойд Паттерсон, закончивший американскую театральную школу. А их сына знала вся страна, ведь именно он сыграл дитя героини Любови Орловой в невероятно популярной комедии «Цирк».

С 1948 года Аралова стала руководителем Всесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту, была главным художником. Здесь было все тихо и спокойно. Модельеры занимались разработкой новых коллекций рабочей одежды, которой старались придать элегантный вид и сделать удобной, а также создавали выходные и повседневные модели для советских людей. В те времена не говорили о «луках» и «трендах», таких понятий вообще не было. Главным считались натуральные ткани, носкость и практичность. Как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Показывали наряды демонстраторы одежды, теперь их называют манекенщицами. Девушки мечтали о заграничных гастролях, но с этим были проблемы. Выехавшие за рубеж причислялись к потенциальным шпионам, а манекенщицы считались девушками, выбравшими несерьезную профессию.

С сентября 1953 года страну возглавил Никита Хрущев, которому нравилось доказывать иностранцам, что Россия — самая прогрессивная страна. К сожалению, в моде он практически не разбирался.

Как Аралова обула русских женщин в сапоги и удивила Париж

В такие сапоги манекенщиц обувать было нельзя. /Фото: great-country.ru

В 1959 году мирр моды потрясло значимое событие: в Париже было решено провести неделю «Русской моды». Аралова, как руководитель Дома моды, была очень взволнована. Что показать? Коллекции рабочей одежды для строителей коммунистического общества? Рабочие блузки, отличающиеся скромностью и прямые юбки, которые надевали для выхода на работу? В отличие от Хрущева, который считал, что именно это поразит иностранцев, Аралова была менее оптимистична.

И тогда Аралова приняла решение использовать мех. Из него шили шапки, пальто и накидки, а Павлово-Посадские платки должны были сделать образ законченным. Но вот что с обувью? Не надевать же скучные лодочки с собольей шубой.

Аралова решила вопрос просто гениально — манекенщицы должны быть обуты в сапоги. Такого мир высокой моды еще не видел. Конечно, то, что выпускалось для обычных граждан, не подходило. Были сделаны эскизы изящных сапожек, которые отличались одной особенностью: у них была молния. Иначе девушки просто не успели бы переодеться во время шоу, так как обычные модели снимать с ноги было очень тяжело. Сапожки на каблуке и с молнией должны были пошить в мастерских Большого театра.

Подарок иностранным бизнесменам и возврат «русских сапог» на родину через 15 лет

«Русские сапоги» стали настоящим хитом на Западе. /Фото: img.uduba.com

Как и следовало ожидать, рабочая одежда не произвела французов впечатления. Зато меховые изделия просто привели в восторг! Русские красавицы, в красивых шубках, платках и в странных сапожках произвели фурор. Аралову атаковали французские фабриканты, многие хотели заключить контракт на производство такой интересной и стильной обуви. Увы, в СССР не была распространена практика оформления патентов на изобретения такого рода. К сожалению, руководство делегации отнеслось к предложениям достаточно легкомысленно, считая, что сапожки — это какая-то ерунда, не стоящая внимания.

Восторги утихли, неделя моды подошла к концу, делегация улетела обратно в СССР. Однако не прошло и полгода как в европейских магазинах стала появляться новинка, а именно демисезонные сапоги на молнии. Причем выпустили их одновременно разные обувные фабрики. Конечно, об изобретателе, то есть о Вере Араловой даже и не вспоминали. Как говориться, вам предлагали — вы отказались, пеняйте на себя. Редко можно было услышать, что это так называемые «русские сапожки».

Вот так советский модельер подарил миру идею, принесшую обувному бизнесу миллиарды. Кстати, в СССР сапоги на молнии стали массово выпускаться нескоро, через пятнадцать лет после недели моды. И лекала были австрийскими. Сегодня такие модели носят все, и даже не знают, что именно в России впервые был создан удобный и практичный вид женской обуви. В настоящее время наоборот, сапоги без молнии считаются редкостью.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/121220/48425/?fbclid=IwAR1HPrtqyd3Rv1A_ckdGfLwe95nGYkn5c6WdSGaycwe1fDU-kPl29p9uWwM