15 удивительных фотографий, реальность на которых стала сюрреалистичной картиной без помощи художников

Кажется, что иногда реальность смеётся над нами и подкидывает штуки, которые заставляют сомневаться в том, что всё происходит на самом деле. Или, может быть, это всё-таки сон? А некоторым удаётся всё это запечатлеть, создав тем самым сюрреалистичную картину без помощи фотошопа. Мы собрали для вас примеры таких удивительных кадров.

Небо на продажу

Superpiffer

Сгоревшее дерево после лесного пожара

NotEasyToChooseAName

Фламинго и зеркала

Hf8uz

В 1992 году зоопарк Майами поместил 30 фламинго в ванную комнату, чтобы защитить их от урагана Эндрю.

Сплав по окнам

SAM041287

Огромный кот? Нет, это просто модель города

pheasant_plucking_da

Прогулка по облакам

Брюки без человека

Diagonalizer

Триумфальная арка в Париже, упакованная в материю

Porodicnostablo

Настоящая арка и настоящая упаковка. Это инсталляция американо-болгарского художника Христо, которую можно было увидеть 18-19 сентября 2021 года.

Деревья акации в Намибии, а за ними большая дюна

MNTLDoctor

Оголяющаяся правда

redatrsuper

Замёрзшая вода от Сальвадора Дали

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Королева

Demonyx12

На самом деле это восковая фигура Елизаветы II, на которую надевают шляпку. Но выглядит очень реалистично, согласитесь.

Старый баллон монтажной пены на окне

superlaserpanda

Облачный пруд

ferventt

Отражение чихуахуа или гигантская собака во дворе

Substantial_Bread195

Источник: https://twizz.ru/15-udivitelnyx-fotografij-realnost-kotoryx-stala-689674/?fbclid=IwAR2pbZV1i4DG2NMCvPDxdPb9BGwoEzXUzWIeuAsmxBcihXeb2m3gIoUBu3A