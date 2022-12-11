15 удивительных фотографий, реальность на которых стала сюрреалистичной картиной без помощи художников
Кажется, что иногда реальность смеётся над нами и подкидывает штуки, которые заставляют сомневаться в том, что всё происходит на самом деле. Или, может быть, это всё-таки сон? А некоторым удаётся всё это запечатлеть, создав тем самым сюрреалистичную картину без помощи фотошопа. Мы собрали для вас примеры таких удивительных кадров.
Небо на продажу
Сгоревшее дерево после лесного пожара
Фламинго и зеркала
В 1992 году зоопарк Майами поместил 30 фламинго в ванную комнату, чтобы защитить их от урагана Эндрю.
Сплав по окнам
Огромный кот? Нет, это просто модель города
Прогулка по облакам
Брюки без человека
Триумфальная арка в Париже, упакованная в материю
Настоящая арка и настоящая упаковка. Это инсталляция американо-болгарского художника Христо, которую можно было увидеть 18-19 сентября 2021 года.
Деревья акации в Намибии, а за ними большая дюна
Оголяющаяся правда
Замёрзшая вода от Сальвадора Дали
Королева
На самом деле это восковая фигура Елизаветы II, на которую надевают шляпку. Но выглядит очень реалистично, согласитесь.
Старый баллон монтажной пены на окне
Облачный пруд
Отражение чихуахуа или гигантская собака во дворе
Источник: https://twizz.ru/15-udivitelnyx-fotografij-realnost-kotoryx-stala-689674/?fbclid=IwAR2pbZV1i4DG2NMCvPDxdPb9BGwoEzXUzWIeuAsmxBcihXeb2m3gIoUBu3A
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Декабрь 2022 (52)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий