Самые модные прически для новогодней ночи–2023….. \ 10 оригинальных идей для новогоднего маникюра в Израиле

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Платье подобрано , туфли куплены, об украшениях вы позаботились, а вот что делать с волосами — вы до сих пор не решили. Чтобы облегчить вам задачу и подвести к выбору подходящей укладки волос, "Вести" предлагают подбор образов для праздничной ночи.

Долой безликость и серость

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Если вы достаточно смелая женщина и не опасаетесь критики в свой адрес, тогда этот вариант для вас: волосы яркого оттенка Viva Magenta, объявленного самым модным цветом 2023 года , и дерзкая укладка.

Притягательная особа: озорство против томности

Если вы заранее знаете, что на новогодней вечеринке будут танцы, то волосы средней длины можно оставить распущенными, слегка подкрутив концы и уложив каждую прядь в отдельный локон. Во время движения под музыку такая прическа будет выглядеть очень женственно.

(Фото: shutterstock)

Если у вас темные густые волосы, можно сделать стрижку каре, оставив плотную челку и укоротив длину до линии подбородка. Правильно подобранный макияж и одежда придадут вашему облику томную таинственность и определенно очаруют всех вокруг.

Эффектная длина: независимо от возраста

(Фото: shutterstock)

Длинными волосами может гордиться та женщина, которая умеет за ними правильно ухаживать. Если вы из их числа или хотя бы в новогоднюю ночь считаете своим долгом уделить своей прическе необходимое внимание, то как вам такой вариант? Длинные пряди можно заплести в ажурную французскую косу или пригладить в одну сторону, позволив волосам струиться вдоль плеча. Как и в остальных случаях, выбранный вами наряд и украшения должны соответствовать прическе.

Классические локоны: живая реплика струящемуся атласу

(Фото: shutterstock)

Если вы твердо решили, что ваш наряд будет из атласа или шелка, то почему бы не попробовать перенести свойства ткани и на волосы? Крупно завитые локоны будто повторяют изгибы ткани и женственно обрамляют лицо, отражая свет новогодних фонариков.

Непослушные кудряшки: UP!

(Фото: shutterstock)

Девушкам и женщинам со своенравными завитушками рекомендуется заколоть волосы наверх, выпустив по сторонам лишь короткие пряди. Такую прическу можно закрепить заколкой или гребешком, декорированными модными в этот Новый год пайетками или стразами.

Прямые волосы: бросить вызов или отвлечь внимание

(Фото: shutterstock)

Обладательницам длинных волос могут приглянуться вот такие опции. Асимметричная стрижка с яркой окраской подойдет для более неформального празднования начала 2023 года, а тем, кто захочет предстать перед окружающими пай-девочкой, можно причесать волосы на прямой пробор и одной их частью слегка прикрыть декольте.

Куафюра для новогоднего бала: ничего лишнего

(Фото: shutterstock)

Если вам в Израиле выпала возможность пойти на настоящий новогодний бал, считайте — вам крупно повезло. Во-первых, это редкий шанс почувствовать себя королевой вечера, а во-вторых, где еще вы сможете ощутить себя, как в новогодней сказке? Конечно же, по этому случаю ваш наряд будет самым экстравагантным. Ну, а для него нужна соответствующая прическа. Распущенные волосы в данном случае будут только мешать. Поэтому рекомендуется поднять их наверх или собрать в кокетливую розетку, выпустив по вискам обрамляющие лицо пряди. Ваше дизайнерское платье сочного цвета с пышным воланом или стильное черное платье-комбинация с открытой спиной произведут на званом ужине фурор, а искусно уложенные волосы докажут: ваш вкус безупречен.

В образе даже дома: устройте праздник себе и другим

(Фото: shutterstock)

Отмечая Новый год в семейном кругу у себя дома, многие не особо стараются принарядиться и выглядеть на все сто. А зря. Ведь при взгляде на такого человека и у других пропадает запал. "Вести" советуют: даже дома постарайтесь одеться красиво, уложите волосы оригинально и не как всегда, нанесите макияж, наденьте броские украшения — и встретьте новый год с улыбкой и хорошим настроением, надеясь, что он принесет вам только добро и приумножит красоту.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/rksnuznws

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10 оригинальных идей для новогоднего маникюра в Израиле

Хотите больше комплиментов в ночь наступления 2023 года? Покрасьте ногти в один из модных оттенков

Встретьте год Кролика с кроликом на ногтях

(Фото: shutterstock)

Чтобы встретить 2023 год во всеоружии своей красоты, запишитесь к мастеру маникюра заранее. Но прежде вам следует знать, какие оттенки будут ультрамодными в новом году.

В 2023 году в тренде нежные пастельные оттенки: серый, оливковый, фисташковый, мятный, фиолетовый, лиловый, молочный, а также более насыщенные тона: изумрудный, белый, желтый, голубой, синий. Стихия Черного Водяного Кролика (символ этого года по китайскому календарю) диктует декорировать их поталью (имитация золота), блестками, стразами.

Выбрав платье и туфли, подберите к ним соответствующий маникюр. Перед вами 10 оригинальных идей.

• Идея 1-я: черное на черном

(Фото: shutterstock)

2023 год рекомендуется встречать в черном платье. Если это ваш выбор — то накрасьте черным и ногти. Их можно декорировать крошечными капельками, имитирующими растаявшие снежинки.

• Идея 2-я: молочное ассорти

(Фото: shutterstock)

Если вы решили встречать Новый год в платье, расшитом пайетками и бисером, то яркий маникюр в такой вечер будет вызывающим. А вот ногти модного в следующем году молочного оттенка, подкрашенные с противоположных сторон черным и золотистым, будут смотреться очень гармонично с броским нарядом.

• Идея 3-я: страсть и загадка любви

(Фото: shutterstock)

Матовые алые ногти могут много чего рассказать о своей хозяйке: она страстная, ценит каждое мгновение жизни. А о большой любви, которая вечно живет в ее душе, намекнет яркое маленькое сердечко на ноготке нейтрального цвета.

• Идея 4-я: оттенки зимнего неба

(Фото: shutterstock)

Все оттенки голубого в одежде — это то, что по нраву Кролику. Так почему бы не перенести их и на ногти, придумав для каждого свой тон. От небесно-голубого до ярко-синего с проблесками серебра на молочном… Чем-то это напоминает зимнее небо в ясный день израильской зимы.

• Идея 5-я: лепестки френча в лиловом

(Фото: shutterstock)

Французский маникюр постоянно претерпевает метаморфозы. Некоторым мастерам маникюра уже давно приелся классический стиль. Желая и следовать тренду, и сделать френч, вы можете выбрать вот такой оригинальный вариант, когда каждый ноготь напоминает нежный лепесток.

• Идея 6-я: фантазийная елочка

(Фото: shutterstock)

Поскольку вместо настоящей елки в Израиле можно украсить светящимися гирляндами живой кипарис, традиционное новогоднее дерево можно изобразить на ногтях. Кстати, и нарисовать его совсем не трудно: зеленый лак, тоненькая кисточка и немножко фантазии. Хотя бы вот так, как на фото.

• Идея 7-я: кружевные цветы

(Фото: shutterstock)

Напомним, что Новый 2023 год рекомендуется встречать в платье или блузке, похожих на нежное белье и сшитых из полупрозрачных тканей. Перенесите кружева и на ногти, накрасив их нейтральным пастельным оттенком и расписав изящными соцветиями.

• Идея 8-я: заряд энергии на весь год

(Фото: shutterstock)

Вы наверняка уже слышали, что цветом следующего года признан Viva Magenta. Все его производные — это яркие, холодные тона розового — в их числе ультрарозовый и цвет фуксия. Этот эффектный оттенок отлично смотрится в сочетании с белым, черным, серым. И, представьте себе, с ярко-желтым тоже. Такая вот витаминно-энергетическая смесь.

• Идея 9-я: ради забавы

(Фото: shutterstock)

Братец Кролик может красоваться у вас на руках, даже если у вас короткие ногти. Нарисовать забавную мордашку лучше всего на правом или левом безымянном пальце, а ногти остальных накрасить светлым лаком с блестками. Если что, пусть этот милашка поднимет вам настроение в грустную минуту.

• Идея 10-я: стразы, блеск, эксклюзив

(Фото: shutterstock)

Королевский синий или благородный темно-фиолетовый цвета можно сделать еще более роскошными, если комбинировать их с золотистым лаком с блестками. Чтобы не получилось "чересчур", каждый ноготь декорируют по-разному — то вдоль, то поперек. Ногти среднего пальца и мизинца лучше украсить стразами в тон — тем более что это модный тренд в будущем году. Такой маникюр будет отлично смотреться не только с вечерним платьем темно-синего цвета, но и с расшитыми блестками джинсами.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/2mk27l5r4