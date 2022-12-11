ПП Торты

Уникальные авторские рецепты низкокалорийных диетических ПП тортов для похудения и правильного питания.

Торты без сахара

Торты на овсянке

Торты на рисовой муке

ПП чизкейки

Простой ПП крем на рикотте

Бисквиты без глютена и сахара

Бисквит для торта без яиц, молока и глютена

Вэтом рецепте бисквита без яиц, молока и глютена я использовала заменитель яйца Polezzno. Он не содержит продукты животного происхождения. Подойдет для веганов и аллергиков.

Бисквит получается мягкий, влажный, не требует пропитки. Не рекомендую его резать после выпечки, т.к. он может раскрошиться. Если нужно сделать 2 слоя, как у меня на фото, выпекайте 2 отдельных коржа.

В тексте даны ссылки на те марки продуктов, которые я использовала в этом рецепте. Это проверенные бренды, с хорошим составом, вкусом, с которыми бисквит точно получится, как надо.

Рецепт бисквит без яиц, молока и глютена на форму 16 см

Приготовление

Разогреть духовку до 170С.

Приготовить 1 порцию заменителя яйца. Добавить в нее все жидкие ингредиенты (масло, молоко, сироп топинамбура), перемешать.

Все сухие ингредиенты перемешать в отдельной чашке (мука, разрыхлитель, какао, сода, соль).

Добавить сухие ингредиенты к жидким, перемешать венчиком.

Тесто получается умеренно жидкое, гладкое, легко замешивается без комочков.

Форму 16 см смазать маслом, вылить в нее тесто и выпекать при Т=170С 35-40 минут.

Вынуть бисквит из духовки и дать полностью остыть, иначе он может раскрошиться. После того, как бисквит остынет, его можно сразу использовать или убрать в пленку в холодильник.

На фото из этого количества я сделала 2 тонких бисквита, внутрь прослоила крем из мягкого творога с заменителем сахара Prebiosweet и свежей клубникой.

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Чизкейк без выпечки с облепихой

Очень ароматный и яркий чизкейк без выпечки. На основе диетического сыра Рикотта и ярких, суперполезных ягод облепихи.

Пюре облепихи нужно будет сделать самостоятельно, и лучше из садовых ягод. Именно садовые ягоды дают такой чистый оранжевый цвет. Облепиха отлично замораживается и хранится — готовим летом, едим весь год.

Если нет своего сада, то можно купить замороженную облепиху в магазине.

Рецепт на форму 16 см.

Рецепт основы для чизкейка без выпечки

Чернослив — 50 г

Орехи — 50 г

Горький шоколад без сахара — 30 г

Молоко — 10 г (или вода)

Рецепт начинки

Рикотта Претто — 600 г

Пюре облепихи — 150 г

Вода — 50 мл

Желатин — 15 г

Подсластитель Prebiosweet Fitness — 15 г

Ваниль — по вкусу

Рецепт желе

Пюре облепихи — 50 г

Морс облепиховый — 150 мл (или вода)

Желатин — 5 г

Подсластитель Prebiosweet Fitness — 5 г (берите подсластитель БЕЗ стевии)

Готовим основу

Чернослив предварительно замочить в холодной воде на 2-3 часа.

Орехи перемолоть в блендере — должна получится очень мелкая крошка.

Чернослив также измельчить в блендере (отдельно от орехов).

Шоколад и молоко растопить в микроволновки или на плите.

Соединить все части основы и перемешать.

Кольцо для сборки торта поставить в тарелку на антипригарный коврик , чтобы дно чизкейка не прилипло к тарелке, и его потом легче было доставать. Выложить основу в кольцо для сборки и аккуратно распределить так, чтобы края прилипли к стенкам кольца. Убрать в морозильник.

Готовим начинку

Рикотту предварительно достать из холодильника — она должна быть комнатной температуры.

Ягоды облепихи разморозить, измельчить в блендере, протереть через сито. Косточки не выбрасывайте — залейте их горячей водой (150 мл), получится облепиховый морс для приготовления желе.

Желатин (15 г) залить холодной водой (50 мл) и дать постоять 15 минут. Разбухший желатин нагреть до растворения желатина (не кипятить!)

Вылить 4/5 желатина в рикотту, активно размешивая, остальной желатин пока оставить. Добавить в крем подсластитель и ваниль, перемешать.

Выложите 200 мл белого крема на подмороженную основу, разровняйте.

В оставшийся крем добавьте 50 г пюре облепихи, перемешайте. Аккуратно, ложкой или из кондитерского мешка положите сверху 200 мл желтого крема.

В оставшийся крем добавьте 100 г пюре облепихи и оставшийся желатин, перемешайте.

Положите в форму оставшийся крем и уберите в холодильник на несколько часов.

Мы не охлаждаем слои при сборке торта — они будут достаточно густые, чтобы не перемешаться друг с другом и остаться отдельными слоями.

Готовим желе

Когда чизкейк уже застыл, готовим яркое оранжевое желе.

150 мл морса из остатков облепихи (помните, мы их замочили?) перемешать с 50 г пюре, добавить 5 г желатина, оставить на 30 минут.

Нагреть желе до растворения желатина и вылить сверху на чизкейк. Убрать в холодильник на 1 час.

Когда чизкейк полностью остынет, сначала уберите снизу антипригарный коврик, а потом аккуратно отделите торт от стенок кольца.

Украсьте на свой вкус.

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Мандариновый пп торт

Какой новый год без мандаринов и шоколада? Предлагаю сделать полезный торт без сахара и пшеничной муки, который покорит всех гостей. Уникальный рецепт — он будет только у вас.

Рецепт взяла у @kindacook и внесла свои корректировки, чтобы уменьшить горчинку и снизить Ккал.

Коржи:

Цедра 1 мандарина

Мука нутовая — 100гр

Какао – 20 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л. без горки

Сода – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Подсластитель – 7 гр Prebio sweet (или 70 гр Эритрита)

Миндальная мука – 70гр

Яйцо — 1 шт

Сок 1 мандарина – 35 гр

Вода – 90 гр

Растительное масло без запаха – 35 гр

Мандариновый мармелад:

Мандарины – 250гр

Подсластитель — 5 гр Prebio sweet (или 50 гр Эритрита)

Желатин – 1 ч.л. без горки

Вода — 50 гр

Пропитка:

Мандарины – 150 гр

Подсластитель- 5 гр Prebio sweet (или 50 гр Эритрита)

Вода – 50 гр

Шоколадно-мандариновый мусс:

Шоколад без сахара – 100 гр

Мандарины – 175 гр

Вода -50 гр

Шоколадно-нутовый корж

Сухие ингредиенты смешать в одной миске. В другой миске смешать жидкие ингредиенты. Быстро смешать сухие ингредиенты с мокрыми и выложить тесто в форму.

Выпекать в форме 16 см при 180 С около 45 минут.

Мандариновый мармелад

Желатин залить холодной водой, дать постоять 15 минут.

Мандарины хорошо вымыть в горячей воде. Перебить блендером в пюре прямо с кожурой.

Смешать мандариновое пюре с сахарозаменителем, довести в кастрюльке до кипения и помешивая проварить в течение 2-3 минут. Остудить до теплого состояния.

Желатин нагреть до растворения (не кипятить). Добавить желатин к пюре, перемешать.

Выложить в форму равную диаметру торта для застывания и убрать в холодное место.

Дополнительная подготовка

Остальные мандарины по рецепту – 150 гр для пропитки и 175 гр для мусса хорошо вымыть в горячей воде. Перебить блендером в пюре прямо с кожурой до очень гладкого состояния.

Пропитка

Мандариновое пюре (150гр) смешать с подсластителем и водой. Довести до кипения в кастрюльке. Выключить.

Коржи пропитать мандариновым пюре.

Шоколадно-мандариновый мусс

Гладкое мандариновое пюре (175 гр) смешать с водой и шоколадом подогреть постоянно помешивая до тех пор, пока 1/3 шоколада не растворится. Огонь выключить и продолжать помешивать, пока весь шоколад не растворится.

Как только смесь станет однородной, взбить ее миксером в течение 5 минут. Использовать без промедления, сразу.

Сборка торта

Положить в форму корж (пропитанный), затем мармелад. Если мармелад меньше коржа, то заполнить пустое место шоколадным муссом. Далее снова корж. Залить оставшимся шоколадным муссом, убрать в холодильник.

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ПП торт Новогодний Pro

Усложним рецепт зеленого новогоднего торта из 1 курса Школы ПП и добавим в него малиновую прослойку. Такая прослойка из пюре фруктов или ягод еще называется «конфи».

Торт открывает 2 курс Школы ПП, на котором мы будем дополнять и обогащать базовый рецепт.

Нам понадобится 2 формы: 16 см и 18 см, и кольцо для сборки с регулировкой диаметра.

Рецепт малиновой прослойки

Малина — 300 г

Вода — 100 мл

Желатин — 5 г

Рецепт зеленого пп бисквита

(нужно будет испечь 2 таких бисквита 18 см)

Яйцо — 2 шт С0

Пюре шпината — 40 г

Рисовая мука — 50 г

Подсластитель Prebiosweet— 5 г

Лимонная цедра половинки лимона

Разрыхлитель — 1 ч.л

Сок лимона для пропитки

Рецепт пп крема из рикотты

(ингредиенты на 2 бисквита)

Рикотта — 600 г (400 г + 200 г)

Желатин — 10 г ( 5 г + 5 г)

Вода — 60 г (30 г + 30 г)

Подсластитель — 10 г (10 г + 5 г)

Ваниль — 10 капель

Приготовление конфи

Сначала готовим малиновое конфи. Малину измельчить блендером, протереть через сито. Косточки не выбрасывайте — их нужно залить холодной водой и процедить.

Водой от малины залить желатин, дать постоять 15 минут. Затем нагреть замоченный желатин до растворения (не кипятить) и перемешать с малиновым пюре.

Вылить пюре с желатином в форму 16 см и убрать в морозилку минимум на 3 часа, можно на ночь.

Секрет идеально ровной прослойки в том, что ее кладут внутрь торта замороженной. Просто охлажденное желе и, тем более, жидкое пюре не дадут такой красивый разрез.

Приготовление бисквитов

Духовку разогреть до 170С.

Готовим первый бисквит.

Отделить белки от желтков. Белки взбить до пиков (3-5 минут). Шпинат разморозить и измельчить в пюре. Можно добавить 1 ст.л. воды, если не будет хватать жидкости. Пюре получится очень темно-зеленого цвета — это нормально, после добавления остальных ингредиентов цвет станет таким, как надо.

Желтки, шпинат, муку, разрыхлитель, подсластитель и цедру лимона перемешать. Аккуратно, по 1-2 ст.л. ввести белки.

Выпекать в силиконовой форме 18 см 25 минут при Т=170С. желательно дать бисквиту немного остыть, потом вынимать из формы.

Так же приготовить второй бисквит.

С остывших бисквитов срезать корочки — и верхние, и нижние.

Приготовление крема

400 г рикотты пойдет внутрь торта, остальные 200 г — на его бока. Можно оставить бока открытыми, тогда крема понадобится меньше.

Обратите внимание, что внутрь торта мы будем использовать в 2 раза меньше желатина, чем обычно! Если положить больше желатина, малина будет скользить по крему, и торт развалится.

Берем 400 г рикотты, 5 г желатина, 30 мл воды, ваниль и 10 г подсластителя.

Желатин замочить холодной водой на 15 минут. Рикотту перемешать с подсластителем — лучше это делать миксером на низкой скорости, чтобы не было комков.

Нагреть желатин до растворения (он должен быть теплым — не горячим). Добавить желатин к рикотте, хорошо перемешать венчиком до гладкого состояния.

Остальной крем нужно будет приготовить так же, но уже после того, как торт немного остынет, и его можно будет достать из кольца.

Сборка

В сок лимона добавить воду, чтобы стало 60 мл жидкости. Достать из морозильника малиновый конфи.

Положить первый бисквит в кольцо, пропитать его лимонным соком (30 мл). На бисквит положить 100 г крема. Затем сделать небольшой бортик из крема, внутрь которого положим малиновое конфи. На бортик понадобится примерно 50 г крема.

Немного подогреть в теплой воде форму с малиной, чтобы она легко доставалась. Кладем замороженный диск из малины в центр торта. Если между малиной и кольцом остались пустые места, заполнить их кремом. Но не должны остаться, т.к. был бортик по бокам.

Поверх малины снова намазать крем (около 80 г).

Положить второй бисквит, пропитать соком. На второй бисквит выложить оставшийся крем.

Убирать в холодильник на 2-3 часа.

Через 3 часа приготовить крем для боков, достать торт из кольца, нанести крем на бока, снова надеть кольцо и убрать в холодильник еще на 2-3 часа.

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Простой творожный торт

Когда лень возиться с желе и соусами, но хочется вау-результат. И чтобы дети, которые не очень любят творог, съели его в два счета. И чтобы без вреда для фигуры, конечно.

Это он и есть — творожный торт без сахара и глютена, с ягодами и очень простыми бисквитами.

Рецепт ПП бисквита

(ингредиенты на 2 бисквита по 16 см)

Мука рисовая Гарнец – 100 г

Подсластитель – 10 г Prebiosweet fitness

Яйцо – 4 шт С0

Кефир – 80 г

Разрыхлитель – 2 ч.л без горки

Рецепт творожного крема

Мягкий творог — 400 г

Йогурт греческий — 100 г (или сметана)

Желатин — 10 г

Подсластитель – 15 г Prebiosweet fitness

Вода — 50 г

Ваниль — 20 капель (или по вкусу)

Ягодная прослойка

Клубника или земляника — 150 г

Приготовление бисквита

Подробно все нюансы приготовления бисквит без сахара и масла описаны здесь Простой ПП бисквит .

Если коротко, то отделить белки от желтков. Белки взбить отдельно (взбивать 5 минут). Все остальные ингредиенты хорошо перемешать. Аккуратно добавить белковую пену в тесто. Две силиконовые формы по 16 см смазать маслом, вылить в них тесто. Выпекать 20 минут при Т = 180 С.

Очень желательно бисквит остудить, завернуть в пленку и убрать в холодильник на несколько часов. С таким бисквитом потом будет проще работать. Но можно и сразу собирать торт, если нужно срочно.

Приготовление творожного крема

Мягкий творог и йогурт достать из холодильника, перемешать с подсластителем и ванилью.

Желатин залить холодной водой, оставить на 15 минут.

Подогреть желатин до растворения (не кипятить!), аккуратно тонкой струйкой вылить в крем, активно помешивая венчиком.

Сборка торта

Ягоды измельчить в пюре. Оба коржа разрезать на 2 части вдоль, промазать ягодами и сложить обратно.

Положить на тарелку первый бисквит (уже с ягодами в середине), затем 150 г творожного крема, затем поверх крема второй бисквит.

Остальной крем аккуратно распределить сверху и по бокам. Можно поджать торт кольцом для сборки, если крем получился не достаточно густой и не держится на боках (стекает).

Очень вкусный шоколад без сахара

Убрать в холодильник на 3-4 часа или на ночь.

Перед подачей украсить кусочками ягод.

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Тыквенный ПП бисквит

Пряный, пышный бисквит на тыквенном пюре. Не очень сладкий, плотный, с добавлением какао. Хорошо достается из силиконовой формы, ровный, с большими дырочками.

В тесте нет масла, поэтому перед сборкой торта, бисквит очень желательно пропитать.

Рецепт ПП бисквита с тыквой

Яйца – 4 шт С0 (260 г)

Тыква запеченная – 100 г

Сироп топинамбура – 100 г

Какао – 30 г

Рисовая мука – 100 г

Разрыхлитель – 1 ч.л

Мускатный орех — щепотка

Корица — щепотка

Приготовление

Тыкву очистить от семечек и кожуры, запечь в духовке под крышкой при Т=200С 40 минут. Остудить, пробить блендером.

Белки отделить от желтков и взбить с сиропом топинамбура до пиков (5 минут).

Сухие ингредиенты перемешать. Добавить тыкву, желтки, 1/3 часть белков, еще раз перемешать (можно блендером или миксером).

Добавить аккуратно оставшиеся белки, перемешать ложкой или лопаткой, сохраняя пышность белковой массы.

Разделить тесто на 2 части и выпекать в двух формах 16 см 30 минут при Т=170С.

Бисквит остудить, завернуть в пленку и убрать в холодильник на несколько часов.

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ПП Чизкейк с малиной

Этот чизкейк я изобретала для тортов с чизкейком внутри. Он должен быть достаточно плотным, чтобы можно было запечь его отдельно (без основы) и переложить затем в торт.

Но можно сделать такой чизкейк и как самостоятельный пп десерт, дополнив малиновым соусом из свежих или замороженных ягод.

Постарайтесь найти для этого ПП чизкейка именно Рикотту фирмы Умалат — она гладкая, без крупинок и посторонних привкусов.

Кбжу на 100 г = 169 / 7 / 9 / 15

Рецепт ПП чизкейка

Основа:

Масло сливочное – 60 г

Мука рисовая – 80 г

Мука кукурузная – 40 г

Яблочное пюре – 50 г

Подсластитель – 5 г (у меня Пребиосвит )

Разрыхлитель – 1/2 ч.л

Соль – щепотка

Начинка:

Рикотта Pretto – 400 г

Яйцо –3 шт С0

Молоко – 100 мл

Крахмал кукурузный – 40 г

Подсластитель – 15 г

Сок 1/2 лимона

Цедра 1 лимона

Ваниль — по вкусу

Соус:

Малина — 250 г

Кукурузный крахмал — 14 г

Вода — 50 мл

Подсластитель – 5 г

Готовим основу

Масло растопить, перемешать с яблочным пюре. Все сухие ингредиенты перемешать отдельно, добавить туда масло и пюре, вымесить тесто. Убрать основу в холодильник на 30 минут.

Готовим начинку

Крахмал растворить в холодном молоке. Яйца и молоко с крахмалом перемешать на низкой скорости миксера. Добавить рикотту, ваниль и подсластитель. Еще раз перемешать до однородного крема. Взбивать не нужно.

В конце добавить цедру и сок лимона, еще раз перемешать.

Выпечка

Духовку разогреть до 140-150 С в режиме верх-низ.

Поставить кольцо для выпечки 16 см на антипригарный коврик. Тесто разделить на 2 части — из одной сделать дно, из другой — бортики.

Внимательно смотрите, чтобы основа хорошо прилегала к кольцу, и нигде не было дырок, из которых может убежать начинка.

Вылить начинку в основу и поставить на нижнюю полку духовки 80 минут.

Когда чизкейк будет готов, выключите духовку, откройте дверцу и дайте ему постоять еще час. Затем достаньте, остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник на ночь прямо вместе с формой и ковриком.

Малиновый соус

Крахмал растворить в холодной воде. Ягоды нагреть до кипения, добавить в них воду с крахмалом и перемешивать до загустения. Убрать с плиты, добавить подсластитель.

Когда чизкейк остынет окончательно, аккуратно достаньте его из формы и полейте соусом.

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Торт из геркулеса без муки

Состав этого торта не имеет ничего общего с обычными кондитерскими изделиями. Но только состав. По вкусу он великолепен — воздушный, влажный, с кусочками орешков и кислинкой чернослива.

Сложные углеводы и клетчатка против привычной пшеничной муки и сахара. Идеально для похудения и правильного питания.

Я использую в своих рецептах овсяные отруби Мистраль. Рекомендую купить именно эту марку — у таких отрубей нет привкуса. Отруби других марок могут давать неприятный вкус и запах, поэтому обязательно попробуйте их прежде, чем добавлять в торт.

Светлый бисквит:

Яйца – 2 шт

Кефир – 50 г

Отруби овсяные – 25 г

Геркулес – 25 г

Сода – 0.5 ч.л.

Эритрит – 50 г

Темный бисквит:

Яйца – 2 шт

Кефир – 50 г

Отруби овсяные – 25 г

Геркулес – 25 г

Сода – 0.5 ч.л.

Эритрит – 50 г

Какао – 1 ст.л. (если бисквит шоколадный)

Начинка:

Йогурт греческий — 500 г

Подсластитель — 10 г

Чернослив — 100 г

Фундук — 40 г

Приготовление бисквитов

Включить духовку на 170С.

Разделать белки и желтки. В белки добавить эритрит, взбивать 5 минут (не меньше! это важно).

Геркулес и отруби измельчить в блендере. Для темного бисквита добавить 1 ст.л. какао-порошка. Перемешать желтки, кефир, соду и овсянку с отрубями.

Аккуратно ввести белки в тесто.

Силиконовую форму 16 см смазать маслом. Вылить в форму тесто. Выпекать 30 мин при Т = 170С.

Остудить бисквиты, срезать верхние корочки, разрезать на 2 половины (вдоль).

Приготовление начинки

Йогурт перемешать с подсластителем.

Чернослив нарезать кусочками. Фундук измельчить в блендере.

Собираем торт в кольце для сборки торта, обернутом пищевой пленкой.

Кладем 1 корж, на него 100-125 г йогурта, кусочки чернослива.

Кладем 2 корж, на него 100-125 г йогурта, кусочки чернослива и орехов.

Кладем 3 корж, на него 100-125 г йогурта, кусочки чернослива.

Кладем 4 корж, на него оставшийся йогурт.

Оставьте немного орехов для украшения торта.

Убираем торт в холодильник на ночь. Перед подачей посыпаем торт сверху орехами.

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Миндальный ПП бисквит

Он хрустящий, воздушный, невероятный.

А какой баланс нутриентов!

Кбжу = 211 / 11 / 14 / 13

Фантастика.

Такой бисквит идеален как основа для муссовых десертов. Попробуйте — это будет очень вкусно.

Рецепт на форму 16-18 см

Приготовление

Белки и эритрит взбить до пиков (взбивайте 5-7 минут по таймеру). В бисквитах очень важно как следует взбить белки.

Недовзбитые белки — это самая частая ошибка, из-за которой ПП бисквит не получается.

Все остальные ингредиенты перемешать в отдельной чашке.

Аккуратно соединить белки и муку. Мне проще в муку добавлять белки. Сначала добавляю пару ложек белковой пены с огромной горкой — она осядет при перемешивании, не страшно. Зато вместо комков муки мы получим гладкую массу, которая потом очень хорошо перемешается с остатками белков.

Форму немного смазать маслом и присыпать эритритом. Выложить тесто, разровнять.

Выпекать при Т=180С 25 минут.

После выпечки бисквит нужно сначала немного остудить в форме, затем вынуть и перевернуть. Оставить остывать в перевернутом виде, затем еще раз перевернуть и еще дать постоять.

Если завернуть такой бисквит в пленку и убрать в холодильник, он станет мягким. Если оставить проветриваться на свежем воздухе, то останется хрустящим.

И с кремами. Если крем будет жидким (заварной, например), то бисквит станет мягким. А вот под муссовым ПП кремом или под базовым ПП кремом из рикотты он останется хрустящим.

Выбирайте, как вам больше нравится. Здесь нет правильного варианта.

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ПП Тирамису

Довольно простой, но очень эффектный и известный во всем мире десерт Тирамису в ПП исполнении. Максимально приближенный к оригиналу по вкусу и внешнему виду.

Готовится просто, хотя в самом начале может показаться, что описание длинное.

ПП савоярди

Яйцо — 2 шт

Сироп топинамбура — 60 г (или Эритрит)

Мука полбы — 60 г

Пропитка

Эспрессо — 2 порции (100 мл)

Крем

Рикотта — 400 г

Желатин — 10 г

Вода — 50 г

Ваниль — по вкусу (у меня 15 капель)

Молоко — 300 г

Кукурузный крахмал — 15 г

Подсластитель — 15-20 г

Яйцо — 1 шт (или 3 желтка)

Приготовление пп савоярди

Желтки и белки отделить, белки взбить с сиропом топинамбура (или эритритом) до плотной пены. С сиропом на это уйдет около 10 минут, с эритритом — около 5 минут.

Желтки взбить отдельно, добавить к ним треть белковой меренги, перемешать. Добавить аккуратно муку, перемешать. Здесь тесто может сильно опасть — не страшно. Главное, чтобы не было комков муки.

Добавить аккуратно остатки белков, перемешать лопаткой или ложкой, чтобы белки не осели.

Выложить в кондитерский мешок и отсадить короткими полосками на противень с антипригарным ковриком. Выпекать 15 минут при Т=180С. Остудить — они станут хрустящими.

Приготовление крема для пп тирамису

Яйцо взбить с крахмалом до исчезновения комков. Молоко поставить греться на плиту или водяную баню. Когда молоко станет горячим, аккуратно влить желтки с крахмалом, постоянно помешивая венчиком. Варить, помешивая, до загустения. Не кипятить, иначе яйца свернутся. Как только крем загустел, убрать с плиты и еще пару минут помешивать. Оставить остывать.

Желатин залить холодной водой. Дать постоять 15 минут. Рикотту достать из холодильника.

Нагреть желатин до растворения (не кипятить), аккуратно влить к Рикотте, быстро размешать.

Добавить сюда же заварной крем, который уже остыл, подсластитель и ваниль.

Сборка

В прямоугольный контейнер постелить пищевую пленку. Выложить на дно 1 ряд печенья, смачивая каждую печеньку в кофе. Вылить половину крема. Убрать в морозилку на 10 минут.

Достать из морозильника, положить еще один ряд печенья с кофе, вылить остатки крема и поставить в холодильник на 2-3 часа.

Чтобы ПП Тирамису был больше похож на классический, крем нужно делать на желтках, а охлаждать десерт в морозильнике. Перед подачей за пару часов переложить из морозильника в холодильник. Для красоты посыпать какао–порошком через ситечко.

На эритрите получится Кбжу на 100 г = 114 / 8 / 6 / 7

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ПП бисквит на черносливе

Интересный вариант бисквита с добавлением чернослива, цикория и шоколада. Просто готовится — не надо взбивать, полезен для здоровья, улучшает настроение.

На фото муссовый торт на таком бисквите с ягодным соусом.

Кбжу торта на 100 г = 115 / 7 / 5 / 11

Рецепт муссового крема смотрите здесь Урок 5. ПП крем для торта муссовый.

Как готовить ягодный соус, смотрите здесь Урок 1. Ягодная прослойка для торта – 3 варианта.

Бисквит:

Яйцо — 2 шт С0

Цикорий — 1 ч.л

Вода — 50 мл

Чернослив — 50 г

Геркулес — 40 г

Миндальная мука — 30 г

Какао — 15 г

Подсластитель — 3 г (у меня Пребиосвит Файбер)

Разрыхлитель — 1 ч.л

Мусс:

Черника — 250 г

Желатин — 10 г

Вода — 50 г

Рикотта — 200 г

Подсластитель — 5 г

Пропитка:

Черника — 50 г

Соус:

Ягоды — 150 г (у меня ежевика и черника)

Вода — 50 г

Крахмал кукурузный — 10 г

Подсластитель — 5 г

Готовим бисквит

Заварить цикорий горячей водой, залить этой смесью чернослив, дать постоять.

Измельчить геркулес в блендере. Добавить муку, какао, разрыхлитель, подсластитель, перемешать.

Перемешать в блендере чернослив, цикорий и яйца. Должна получиться гладкая пенная масса.

Все ингредиенты для теста соединить и перемешать.

Выпекать в форме 16 см 30 минут при Т=170С.

Сборка торта

Кольцо для сборки 16 см обернуть пищевой пленкой.

С коржа срезать верхнюю корочку. Положить корж в форму. Выложить на корж 50 г черничного пюре, дать постоять.

Поверх черничного пюре положить муссовый крем из черники.

Вид шоколада: молочный

Содержание какао: 36 %

Добавки: без добавок

Не содержит: ГМО, сахар⋯

Убрать в холодильник на 3 часа.

Перед подачей полить ягодным соусом.

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Ягодный пирог без сахара, с малиной и черешней

Этот ягодный пирог не содержит сахара, глютена и продуктов животного происхождения. При всем при этом он невероятно вкусный.

В песочном тесте есть масло — не бойтесь его, масло нужно для здоровья. Особенно женщинам и детям. В этом рецепте ягодного пирога нет сахара, поэтому масло не отложится в нежелательных местах, и все уйдет в красивый, цветущий внешний вид.

Смело готовьте этот пирог — он будет хитом на вашем столе. Рецепт рассчитан на круглую форму 16 см.

Рецепт песочного ПП теста

Масло кокосовое – 60 г (либо сливочное или гхи)

Мука рисовая – 80 г

Мука кукурузная – 40 г (либо нутовая 40 г + кокосовая 10 г)

Яблочное пюре – 50 г

Подсластитель — 5 г

Разрыхлитель – 1/2 ч.л

Соль – щепотка

Камедь ксантановая — 1/2 ч.л (можно не добавлять)

Рецепт ягодной начинки без сахара

Ягоды — 500 г (у меня 200 г малины и 300 г черешни)

Крахмал кукурузный — 15 г

Вода — 30 г

Подсластитель — по вкусу (для кислых ягод до 15 г, у меня на фото без подсластителя)

Приготовление ягодного пирога без сахара

Сначала готовим основу. Все сухие ингредиенты перемешиваем, добавляем растопленное масло и яблочное пюре. Вымешиваем руками тесто.

Ксантановая камедь в этом рецепте сделает тесто более вязким. Без глютена оно будет очень рассыпчатым, а с камедью станет немного более удобным в работе. Но если у вас нет камеди, не страшно, пирог тоже получится.

Масло можно использовать только кокосовое, сливочное или гхи. Именно эти масла застывают в холодильнике до твердого состояния, нам это нужно, чтобы пирог получился. Растительное жидкое масло здесь не подойдет.

Отделяем от основы кусочек теста 50-70 г, и убираем его в холодильник (лучше в 0-зону). Этот кусок теста должен стать твердым, мы его будем тереть на терке.

Остальное тесто пока откладываем полежать при комнатной температуре.

Готовим ягодную начинку. 200 г ягод измельчить в пюре, остальные оставить целыми. В крахмал добавить холодную воду, размешать. 200 г ягодного пюре нагреть до кипения, добавить, помешивая, разведенный крахмал, сварить ягодный кисель. Снять с плиты, добавить в кисель остальные ягоды (300 г) и подсластитель, оставить остужать.

Очень важно остудить начинку! Иначе она растопит тесто, и пирог будет испорчен.

Итак, у нас есть мягкое песочное ПП тесто без сахара, твердый кусочек теста в холодильнике и ягодная начинка без сахара комнатной температуры.

Включаем духовку на 180С.

Берем форму для выпечки тартов (разъемную или керамическую). Формируем руками из мягкого теста дно пирога и бортики. Выливаем начинку, натираем сверху на крупной терке оставшееся тесто.

Выпекать 20-30 мин при Т=180С.

Назначение: для акриловых ванн, для душевой кабины

Эффект: устранение плесени, устранение ржавчины, устранение известкового налета, устранение неприятных запахов

Аромат: фрукты

Содержит: лимонная кислота⋯

Если пирог у вас был в разъемной форме, то достаньте его из духовки, остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 1 час или на ночь. Доставайте из формы холодным, иначе он развалится, т.к. масло не застыло.

Если пирог был в твердой керамической форме, то его можно сразу резать и есть, а можно сначала остудить — как вам больше нравится.

Источник: https://mycleverway.ru/category/torty/page/2/