НЕРЕВРОЯТНЫЕ РИСУНКИ БЕЛЫМ КАРАНДАШОМ НА ЧЁРНОЙ БУМАГЕ

Художница Кей Ли (Kay Lee) из Куала-Лумпура мастерски владеет белым карандашом, создавая с помощью него выразительные рисунки на чёрной бумаге.

Малайзийская художница любит использовать неброские, контрастные и яркие световые эффекты для создания этих впечатляющих произведений искусства. На чистом, минималистичном холсте они приобретают потрясающий визуальный образ.

Источник

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post493603857/