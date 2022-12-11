Кагу: Птица, у которой нет родственников среди других птиц. Вообще. Даже дальних родственников нет

Наличие кучи родственников утомляет. Иногда даже и не упомнишь, что это за тетушка сейчас тебя обнимает. Вот и в природе бывает так же: виды подвиды, роды, клады — немудрено потеряться в этом многообразии. Но у кагу таких проблем нет, ведь у него нет родственников! В своем семействе птах оказался в гордом одиночестве.

Ничего необычного, просто один из дачников передвинул забор соседа на 0.00015 мм.

Систематика — штука сложная. Но мы разберём её на… котиках. Вот есть ваш домашний Мурзик. Он — представитель вида домашняя кошка. Его ближайшие родичи — представители рода «кошек», в который входят лесная кошка, камышовый кот, барханная кошка, черноногая кошка и степной кот. Более дальние родственники Мурзика — представители подсемейства «малые кошки». Туда входят рыси, пумы, гепарды, в общем — 11 родов и 31 видов. И вся эта матрёшка объединяется с большими кошками (леопардами, львами, тиграми) в одно большое семейство — семейство кошачьих.

— Стасян, ты понял, к чему автор ведёт? — Неа…

Зачем мы так подробно разобрали генеалогическое древо котиков? Чтобы было понятно, насколько кагу одинок. Этот вид — единственный представитель рода и целого семейства! Самой родной животиной для нашего героя оказалась солнечная цапля — такая же одиночка в своем семействе. Эта парочка объединена в отдельный отряд, и с остальными пернатыми их связывает только то, что они птицы.

Идёт единственный и неповторимый в своём роде. Да что там, в семействе!

Но кагу, похоже, вовсе не страдает от уединения. Более того, он его усугубляет! Птиц поселился на острове Новая Каледония посреди Тихого океана. Как будто этого мало, он забрался вглубь местных тропических лесов, откуда практически не показывается.

Я и мой брат вышли из своих комнат и пересеклись на кухне.

За нелюдимость жители Новой Каледонии прозвали птаху «призраком леса». Имечко оправдывает не только образ жизни, но и внешний вид — экстравагантная кагу щеголяет в стильном пепельно-сером одеянии, зыркает на всех пронзительными красными глазами и пугает окружающих солидным хохолком, который птиц вздымает в моменты перевозбуждения.

Пожалуй, самое милое приведение, которое только можно повстречать.

В остальном же кагу больше похож на цаплю версии lite: вместо худосочных ножек от ушей — приземистые красные лапы. Длинной шеи и клюва тоже не завезли. Весь комплект от силы набирает 50 см метража от хвоста до клюва. Даже функцию полёта порезали: как и большинство островных птиц кагу не летает, крыльями он размахивает только чтобы с распростертыми объятиями нестись навстречу другой кагу.

— Смари как могу! — А летать можешь? — У всех свои пределы!

Полное отсутствие родственников заставило кагу объединяться с теми сородичами, которые есть. Поэтому птахи стали настоящими ревнителями семейных ценностей. Ячейка пернатого общества состоит из руководящей четы: мамы, папы и целой кипы их детишек. Иногда случается так, что пап бывает несколько — среди кагу случается полиандрия, когда у одной самки много самцов. Каждый клан держит огромный семейный участок размером 10-30 гектар, который они всем скопом охраняют от посягательств.

Марина с подругами вышла из районной парикмахерской.

Кагу придерживаются принципа «один год — один ребенок» и высиживают единственного птенчика в простеньком гнезде. Зато малыш окружен заботой не только со стороны родителей, но и старших братьев и сестёр. Семейный инстинкт кагу настолько силен, что они запросто могут усыновить беспризорного птенчика и вырастить его как своего.

Когда на экзамене препод сказал: «кто хочет три, давайте зачетки».

Но даже это не спасает, когда на твой родной остров прибывают крысы, собаки и кошки. Новые хищники подкосили кагу настолько, что сейчас в дикой природе осталось от силы несколько сотен особей. К счастью, у птиц нет никаких предрассудков к разведению в неволе, и у человеков есть шанс медленно, но верно восстановить единственную и неповторимую кагу!

Источник: https://dzen.ru/a/Y49NyqJY2k5yJbSK