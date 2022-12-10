Эфиопская кротовая крыса: Этот грызун создал свою собственную уникальную экосистему на склоне горы. Она хрупка, но прекрасна

Перед тем, как начать писать статью, я отправил друзьям фотографию эфиопской кротовой крысы (см. фото под абзацем) и спросил, на кого похожа сия животина. Ответы получил самые разные, от суслика до крысосвиньи. Но ни один меня не устроил. Пишите в комментариях свой вариант, а пока я скажу, что мне этот товарищ напоминает помесь хомяка и крокодила.

Ну давай, расскажи мне, на кого я похож!

Вообще, кротовая крыса относится к семейству слепышовых. В целом, дачники уже представили правильный образ, но для всех далёких от огорода товарищей, опишем это упоротое существо словами. Волосатая сосиска вырастает длиной до 20 сантиметров. ОНО имеет короткие лапки, широкие плоские когти, массивное тулово и глаза на макушке. Буквально. Теперь закиньте получившуюся зверушку в горы на высоту в 3-4 километра. Готово, вы получили кротовую крысу.

Как две капли!

И если на тему внешних сходств можно гадать долго, то внутренне эфиопская кротовая крыса — чистый бобёр. Дело в том, что оба вида являются эдификаторами. Так называют животных, способных создавать новые экосистемы в процессе своей жизнедеятельности. И если бобры творят озёра из рек, то кротокрысы превращают кустарниковую степь в плодородное пастбище.

Идут тоннелепроходческие работы. Пожалуйста, не мешайте.

Обычный день грызуна выглядит так: он очень долго роет тоннель от гнездовой камеры. Потом вылезает на поверхность, выедает всё в окрестностях норки, а затем животина уползает обратно, заваливая за собой проход. А теперь представьте, что на одном квадратном километре пастбища живёт 2-2,5 тысячи таких зверьков!

Вот чёрт, здесь уже газон, а не пастбище!

Толпа грызунов оказывает на ландшафт колоссальное влияние. Большинство кустиков, деревьев и многолетних трав выпалывается ещё на стадии ростка, а земля перемешивается и аэрируется. К тому же брошенные туннели служат легкодоступными убежищами для мелких животных, что увеличивает биологическое разнообразие региона.

– А ведь если я вымру, у тебя будут проблемы. – Ты кто такой вообще?

Конечно, кротовые крысы делают одноразовые подкопы не по доброте душевной, они спасаются от единственного естественного врага, эфиопского волка. Стоит внимательному хищнику заметить, как кротокрыс вылезает из норы, он будет мониторить это место в течение нескольких дней. У волчары всё равно нет других дел: кротовые крысы — это их основная добыча. Но выследить крысу куда проще чем поймать. Даже если волк и поймает кротовую крысу, грызун пустит в дело резцы. С их помощью он может здорово попортить шкуру охотнику!

У кого-то будет шикарный обед.

У эволюции получилась мудрёная, но при этом очень хрупкая система. Ареал эфиопской кротовой крысы чуть больше 1000 квадратных километров, он расположен на склонах всего одной горы. Любой серьёзный катаклизм, и животное может вымереть, унеся с собой в могилу и волков, и всю остальную экосистему.

Грустная булочка на салате, меланхоличное зрелище.

И, похоже, этим катаклизмом станет человек. Африканские фермеры по достоинству оценили труды кротовьих крыс и стали пасти на их полях скот. Ресурсов региона не хватает на всех, поэтому экосистема начала деградировать, а её подземные жители — лишаться мест для жизни. Пока ситуация далека от критической, но если не принять меры, то гибель «подземных бобров» — всего лишь вопрос времени.

Источник: https://dzen.ru/a/Y5Jdk2rhmzez3rEc