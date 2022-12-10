"МЯСО "ПОД ШУБОЙ"….. \ 6 СОУСОВ К МАКАРОНАМ

Ингредиенты:

— свинина — 1 кг (если не любите свинину, то можно взять 2 куриных грудки) — помидоры — 2-3 шт. — репчатый лук — 3 шт. — картофель — 3-4 шт. — чеснок — 4-5 зуб. — сыр — 200-250 гр. — зелень — соль – майонез

Приготовление:

1. Обмыть мясо, обсушить, нарезать ломтиками (каждый ломтик по вкусу посолить, поперчить).

2. Картофель натереть на крупной терке.

3. Лук порезать кольцами.

4. Помидоры порезать полукольцами и обвалять их в майонезе .

5. Сыр натереть на крупной терке.

6. Чеснок подавить в чеснокодавилке.

7. Зелень порубить.

8. Последовательность выкладки на противень: — Смазать противень маслом. — Выложить ломтики мяса, лук, тертый картофель, помидоры (смазать майонезом).

9. Ставим в духовку на 40-50 мин. при t° 200-220 градусов.

10. За 5-10 минут до окончания приготовления смазать подавленным чесноком, посыпать тертым сыром и рубленой зеленью.

11. Поставить обратно в духовку и буквально через несколько минут Ваше блюдо готово.

*********************

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/page3000.shtml