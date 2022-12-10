"МЯСО "ПОД ШУБОЙ"….. \ 6 СОУСОВ К МАКАРОНАМ
Ингредиенты:
— свинина — 1 кг (если не любите свинину, то можно взять 2 куриных грудки) — помидоры — 2-3 шт. — репчатый лук — 3 шт. — картофель — 3-4 шт. — чеснок — 4-5 зуб. — сыр — 200-250 гр. — зелень — соль – майонез
Приготовление:
1. Обмыть мясо, обсушить, нарезать ломтиками (каждый ломтик по вкусу посолить, поперчить).
2. Картофель натереть на крупной терке.
3. Лук порезать кольцами.
4. Помидоры порезать полукольцами и обвалять их в майонезе .
5. Сыр натереть на крупной терке.
6. Чеснок подавить в чеснокодавилке.
7. Зелень порубить.
8. Последовательность выкладки на противень: — Смазать противень маслом. — Выложить ломтики мяса, лук, тертый картофель, помидоры (смазать майонезом).
9. Ставим в духовку на 40-50 мин. при t° 200-220 градусов.
10. За 5-10 минут до окончания приготовления смазать подавленным чесноком, посыпать тертым сыром и рубленой зеленью.
11. Поставить обратно в духовку и буквально через несколько минут Ваше блюдо готово.
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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/page3000.shtml
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