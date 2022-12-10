Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г

Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.

Приятного просмотра!























































































Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35847-koty-minskoy-hudozhnicy-iriny-zenyuk.-2022-g-43foto.html