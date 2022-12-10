Какую страшную тайну древних скрывают камни сати в давно затерянной индийской деревне Веламбур

Один индийский исследователь был одержим идеей найти давно затерянную индийскую деревню под названием Веламбур. От неё остался только указатель, её не было ни на одной карте. Всю местность вокруг учёные прочесали вдоль и поперёк, но таинственное древнее поселение никак не могли найти. Спустя два десятилетия бесплодных поисков, археологам повезло. В заброшенной части сельскохозяйственного района они нашли то, что так долго искали. На это указывали три камня сати, возраст которых более четырёх сотен лет. Какую тайну затерянного города поведали учёным эти ритуальные мемориалы?

Заброшенная деревня и её камни сати

Исследователи обнаружили на давно заброшенном поле три камня сати. Судя по всему, где-то недалеко должен быть храм, но остатков строений не было. Древним мемориалам оказалось больше четырёх сотен лет. Они воздвигнуты в честь вдов, чьи мужья погибли на войне, а женщины, по традиции, сожгли себя на погребальных кострах своих супругов.

Старый камень сати в национальном парке Панна в Мадхья-Прадеше.

В ходе исследований оказалось, что поселение Веламбур некогда было частью другой давно затерянной деревни, называемой Мадхамамнаякнур. В этом районе в 16 веке обучали боевому искусству слонов.

Три камня сати, которые были найдены здесь, отличались от других, что археологи находят по всей Индии. Вместо скульптурных отпечатков ладоней умерших женщин, что обычно встречается на большинстве камней сати, они были искусно вырезаны. На двух камнях были изображены три фигуры — мужчина в окружении двух женщин. Учёные предполагают, что усопшие были царских кровей. На это указывают орнаменты на центральной мужской фигуре. Возможно, что это царь Каусилан, который правил здешними землями в 16 веке. Женщины рядом — это его жёны. На царицах приличествующие замужним женщинам столь высокого ранга украшения.

Исследователь Мунайвар Мунисваран с двумя найденными им камнями сати. Сложность резьбы на них выдаёт царское происхождение погибших.

Страшный ритуал

Практика принесения вдовы себя в жертву была распространена больше в северной и центральной Индии. Она широко практиковалась среди индуистской общины, особенно среди воинствующего клана раджпутов. Обычай сати соблюдали в первые годы правления Великих Моголов в Индии, которое длилось с 1526 по 1857 год. Тогда столь религиозно разнообразным субконтинентом в основном управляла исламская династия. В результате камни сати имеют довольно спорное наследие, до сих пор чреватое религиозной и политической напряжённостью.

Камень сати с изображением царя и двух его жён в Орчхе, Мадхья-Прадеш.

Эти ритуальные камни имеют длинную историю, уходящую вглубь веков. В ту древность, где в женщинах самым ценным была девственность, а вдовство демонизировалось. Время было неспокойным. Постоянные войны, где убивали мужчин, вынуждали их жён лишать себя жизни. Вдовы нередко добровольно и охотно шли на смерть, чтобы избежать насилия мужчин-завоевателей и участи стать рабыней. Часто конечно, вопрос согласия на этот ритуал был довольно спорным. Сати был важной частью жёсткого религиозного и морального кодекса, который преобладал в обществе в тот исторический период. Женщины, особенно знатные, должны были подчиняться этим традициям, подавать пример правильного поведения.

Подготовка к церемонии сати в 1908 году.

Даже сегодня споры о камнях сати разгораются в социальных сетях и попадают в новости. В Индии, управляемой индусскими националистами и сильно поляризованной по религиозному признаку, мусульмане в последнее время изображаются в историческом контексте захватчиками и завоевателями. Это до такой степени выражено, что города, носящие имена правителей Великих Моголов, в настоящее время переименовываются. Камни сати и страх перед захватчиками, которые они представляют, непреднамеренно вписываются в это печальное повествование.

Археолог Амита Сингх с одним из скульптурных камней сати, которые она ищет и документирует.

Камни сати — тайна Индии

Камни сати очень часто встречаются группами, особенно в больших городах. В сельской местности их гораздо меньше. Это говорит о том, что подобная практика больше была распространена в среде воинских кланов. Особенно много таких камней вблизи мест древних сражений. Обычай особо широко был распространён с 10 по 18 века. Учёные говорят, что современная наука знает о сати далеко не всё. Идеология, этнография, культура этого ритуала остались лишь в свидетельствах очевидцев и на камнях сати.

Надписи могут включать личную информацию, такую как имена членов семьи женщины, а также имя и профессию её мужа. В центральной Индии камни отличаются тем, что на них высечены всадники и воины. В этом смысле они имеют сходство с греческими и римскими мотивами. На некоторых есть скульптурные изображения пар и символы, изображающие поклонение индуистскому богу Шиве. Также на камнях вырезаны солнце, луна, зеркала и кувшины для воды. Исследователи предполагают, что они символизируют чистоту и эталонные предметы, которые женщина могла взять с собой на смерть. На севере Индии камни не столь богато украшены и они часто становятся объектами вандализма. Их могут использовать для фундамента дома при строительстве.

Камень сати на похоронном гхате в городе Варанаси.

Это наследие сохранилось и в современной истории. Практика сати настолько напугала британских колонизаторов, что 4 декабря 1829 года генерал-губернатор Уильям Бентинк издал Положение о Бенгалии Сати, которое поставило этот обычай вне закона. Тем не менее камням сати продолжали поклоняться. В 1987 году 18-летняя вдова по имени Рупкуварба Канвар, которая была замужем всего восемь месяцев, была насильно сожжена на погребальном костре своего мужа в родной деревне Деорала в Раджастане. После этого правительство Индии вмешалось, чтобы усилить законы и правоприменение.

Этот камень сати в Видиша Мадхья-Прадеш богат символикой и иерархией, возможно, изображая царя, погибшего в битве, двух его жён и его лошадь.

Любые церемонии, связанные с камнями, даже попытки увековечить или почтить память женщин были запрещены. Хотя эти законы приветствовались, они усложняли археологическую сохранность самих камней. Исследователи подверглись критике за их изучение, а многие деревни, где были такие святилища, оказались в запустении. Учёные считают, что камни сати срочно нуждаются в защите и сохранении. Это больше, чем просто памятники. Они содержат ценную информацию об индийской истории, которую нельзя позволить потерять.

Индия — бесконечно прекрасная страна, где безумно много мест, которые манят и пугают одновременно.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/091222/54949/?fbclid=IwAR3cvh7xAuwtNKSZlggEjaob-unn_97W6l_dgMlqPXu0VII0qjLR3fy1ruo