ИНОЙ МИР СЕРГЕЯ КУСТАРЕВА! МЕТАЛЛ И ЖИВОПИСЬ



Кустарев Сергей родился в Брянске в 1973 году. В 1993 году окончил Брянское художественное училище. С 1994 по 1999 год был вольнослушателем в художественно-промышленной академии имени Мухиной. С 2002 член Союза Художников. Принимал участие в большом количестве выставок в России и за ее пределами. Сергей Кустарев Художник с огромным талантом и потенциалом развития своего собственного дара. В отличие от многих творческих личностей он ни минуты не проводит без работы над собой, он всегда в поисках новых направлений, находит и воплощает их в свои полотна. С легкостью пишет великолепные пейзажи, делает на заказ

портреты классические или со свободной, взрывной постановкой, превращая обычного человека в придуманный им образ царя или воина. Один из последних проектов Сергея Кустарева «ЛИЦА». Лица разных людей, неожиданные, колоритные, выполненные в его собственной фактурной технике, дающей объем и желание, прикоснутся и понять что это не чеканка или кожа, а настоящая живопись. Одаренный художник никогда не остановит свое творческое движение, в его характере нет финальных границ, которые

дают полное успокоение и наслаждение триумфом.



















































Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post496826968/