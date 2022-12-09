24 фото, которые настолько впечатляют, что это не объяснить словами

В мире есть столько чудес, которые если бы были нарисованы художниками — выглядели бы нереалистично и претенциозно. Но когда видишь это на снимках профессиональных фотографов — ощущение восторга просто захлестывает, пишет Porque no se me ocurrio.

Представленная подборка — это нечто неописуемое, неповторимое и необычное. В них содержится тайна, эмоции, изысканные цвета и фантастические сочетания, которые оставят вас в полном восхищении!

Ничего не говорите — просто наслаждайтесь!

1. Прогулка на каяке среди касаток у берегов Аляски, 2016.

2. Лучшее фото, которое вы увидите сегодня.​

3. Тень этого айсберга делит мир на 4 СОВЕРШЕННЫХ КВАДРАТА.​

4. Величественная норвежская лесная кошка. Да, она оранжевая!​

5. Зимняя Камчатка, Россия.​

6. Озеро Роза, Сенегал.​

7. Вулканические молнии, Япония.​

8. Фермер, Вьетнам.​

9. Пустыня в Намибии, Африка.​

10. Закат на пляже Пенсакола, США.​

11. Олимпийский национальный парк, США.​

12. Морской котик, США.​

13. Озеро Натрон, Танзания.​

14. Парк Дайго-Джи, Япония.​

15. Собачья повозка в Гренландии.

16. Голубой пруд, Хоккайдо, Япония.​

17. Тень горы Фудзи (длина 24 км!), Япония.​

18. Юньнань, Китай.​

19. Березовая роща, Россия.​

20. Казбеги, Грузия.​

21. Рапсовое поле в Лиюпинг, Китай.​

22. Там, где встречаются Северное и Балтийское моря.​

23. Сверкающие кальмары, Япония.​

24. Пустыня Намиб сливается с морем.​

И что, вы видели что-то красивее?

Источник: lifter.com.ua

Источник: https://leprechaun.land/24-foto-kotoryie-nastolko-vpechatlyayut-chto-eto-ne-obyasnit-slovami/?fbclid=IwAR1OtvoPkeh471_UfIsIxczq9BvgmI9F9qp4Kb5wmw6WFwEPYw4fGYVDbzs