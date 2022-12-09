Румынский художник создает удивительные скульптуры, используя только проволоку

Творчество, выражаемое через рисунки, картины, скульптуры или другими визуальными способами, имеет реальное значение для культурного развития людей и общества.

Визуальное искусство позволяет развивать воображение и способность детально анализировать увиденное.

Румынский скульптор по имени Дарий Хулеа знает, как совместить прошлое с настоящим и классику с современностью.

Потому что его работы из металла выглядят, как сделанные много веков назад.

Этот художник выделяется тем, что ему удается создавать портреты из металла, используя железные, нержавеющие, латунные и медные провода.

«Для меня этот вид искусства — это то, что мы находим в эскизах великих художников эпохи Возрождения, таких как Микеланджело и Да Винчи, серьезные и реалистичные композиции, которые может понять каждый. (Некоторые, например, Пикассо, использовали переработанные материалы или промышленные материалы, как Колдер или Дэвид Смит». Источник: https://turba-urba.org/rumynskii-khudozhnik-sozdaet-udivitelnye-skulptury-ispolzuia-tolko-provoloku/?fbclid=IwAR0q5bE0BMeWxXZtUHcKcHIXB6LlTXiYm4LzN736sIOXSfFRTORx7rz47_k