Румынский художник создает удивительные скульптуры, используя только проволоку
Творчество, выражаемое через рисунки, картины, скульптуры или другими визуальными способами, имеет реальное значение для культурного развития людей и общества.
Визуальное искусство позволяет развивать воображение и способность детально анализировать увиденное.
Румынский скульптор по имени Дарий Хулеа знает, как совместить прошлое с настоящим и классику с современностью.
Потому что его работы из металла выглядят, как сделанные много веков назад.
Этот художник выделяется тем, что ему удается создавать портреты из металла, используя железные, нержавеющие, латунные и медные провода.
«Для меня этот вид искусства — это то, что мы находим в эскизах великих художников эпохи Возрождения, таких как Микеланджело и Да Винчи, серьезные и реалистичные композиции, которые может понять каждый. (Некоторые, например, Пикассо, использовали переработанные материалы или промышленные материалы, как Колдер или Дэвид Смит».
Источник: https://turba-urba.org/rumynskii-khudozhnik-sozdaet-udivitelnye-skulptury-ispolzuia-tolko-provoloku/?fbclid=IwAR0q5bE0BMeWxXZtUHcKcHIXB6LlTXiYm4LzN736sIOXSfFRTORx7rz47_k
Комментариев нет.
-
Архивы
- Декабрь 2022 (42)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий