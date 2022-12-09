Рацка: Баран с рогами винторогого козла. Из-за халатности уникальная порода сократилась в 17.5 тысяч раз и почти вымерла
Не умеешь — не берись, или благими намерениями выстлана дорога в Ад — эти две поговорки очень точно описывают современную историю овечек венгерской породы рацка. За 250 лет численность этих некогда популярных животин сократилась в 17.5 тысяч (!) раз — с 3.5 миллионов до 200 голов по состоянию на 1950 год. Но есть и хорошие новости — мудрые селекционеры взялись за них вовремя, и сегодня этим милашкам ничего не угрожает!
Эй, кто нацепил бедной овечке антенну на голову?!
И хотя нынешние рацки уже не используются по прямому назначению, никто не мешает любоваться этими прекрасными созданиями. А посмотреть есть на что — одни рога чего стоят! Самцы и самки могут похвастать длинными штопорообразными отростками, которые по стандарту должны быть не менее полуметра длины у баранов и 30 сантиметров у овцематок.
Раздают WiFi в чисто поле. Спасибо вам, барашки!
Благодаря такой короне рацки похожи скорее на диких мархуров — винторогих козликов, чем на привычных глазу барашков. Да и по выносливости они могут сравнимы с дикими кузенами: овечки прекрасно выносят климат венгерских равнин и неприхотливы к скудному травостою. Правда, характер у них более домашний — порода спокойно относится к человеку и редко устраивает драки между собой.
Саня, в статье написано, что мы мирные и спокойные, не порть нам репутацию, угомонись!
Все эти качества с давних пор использовались местным населением и очень ценились, как и особенная внешность рацка. Первые упоминания о винторогих копытных встречаются с 16 века, уже тогда породу разводили как универсальную. С барашка брали и мясо, и шерсть, и даже молоко.
С козла молока не наберёшь. С барана тоже не советую пробовать.
Бараны рацки вырастают до 60 кило. Это не много, зато качество их мяса на высоте. Овцематка же приносит одного, реже двух ягнят. А вместе с малышами — до 70 литров жирного молока. До бурёнок, понятное дело, далеко, но и на том спасибо. А во время ежегодной стрижки с одной барашки можно настричь около 4 килограмм шерсти, которая очень ценится в ковровом производстве.
Маленькая очаровательная кучка листьев смотрит на тебя. Улыбнись!
Кризис породы наступил в 20 веке, когда в страну начали завозить другие породы овец, более узкоспециализированных и продуктивных. Увы, в сельском хозяйстве на красивые глаза (или рога), не смотрят —конкуренции с более производительными породами рацки не выдержали.
Ребят, ещё раз посмотрите на мои крутые рога. Вы уверены, что хотите заменить меня какими-то попастыми овцами?
К началу Второй мировой войны правительство поручило сохранить рацку, однако произошло всё наоборот. Стадо, собранное в одном колхозе, пострадало от непрофессионального ухода и близкородственного скрещивания. Так некогда многочисленная порода сократилась до двух сотен.
Извините, не подскажите, как называется альбом этой группы?
В 1983 году была основана ассоциация местных заводчиков рацки — так овечки получили шанс на восстановление. Сегодня их содержат частные фермеры, чаще как домашних питомцев. Также небольшое стадо живёт в национальном парке Хортобадь, чтобы каждый турист или местный житель мог полюбоваться на этих милых созданий.
Источник: https://dzen.ru/a/Y5EEgv92WGhGFv5w
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