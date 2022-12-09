НОВОСТИ МИРА
Военнослужащие индийской армии демонстрируют навыки в Бангалоре
Фото: EPA/Vostock-photo
Одежда и аксессуары на выставке Alexander McQueen в Национальной галерее Виктория в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo
Самое большое колесо обозрения в Латинской Америке было запущено в Сан-Паулу
Фото: EPA/Vostock-photo
Рождественскую ель установили в ливанском городе Джебейль
Фото: EPA/Vostock-photo
Два лебедя преградили путь машинам на заснеженной дороге в немецком Баден-Вюртемберге
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Солнце восходит над мечетью в Дохе
Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images
Доставку газет с помощью дронов тестируют в немецком городе Юлих
Фото: DPA/ТАСС
Первый снегопад сезона в Женеве
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Celine сезона осень-зима 2023 в Лос-Анджелесе
Фото: AP/ТАСС
Забастовка сотрудников Королевской почты Великобритании с требованием увеличения зарплаты и сохранения рабочих мест
Фото: AP/ТАСС
Финальный этап Мирового тура по бадминтону HSBC BWF 2022 проходит в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Мощный циклон обрушился на юго-восток Индии
Фото: EPA/Vostock-photo
Традиция сожжения дьявола в праздник непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Гватемале
Фото: АР/ТАСС
Закат на восточном побережье Великобритании
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
Дети в традиционной одежде принимают участие в праздновании Дня Джапу в Катманду, Непал
Фото: ЕРА/ТАСС
Живой вертеп у здания Верховного суда США в Вашингтоне
Фото: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images
Школьницы в Могадишо, Сомали
Фото: Abukar Mohamed Muhidin/Anadolu Agency via Getty Images
Снегопад в Риге
Фото: EPA/Vostock-photo
Тестирование жителей на коронавирус в Пекине
Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Индийские носороги в Уипснейдском зоопарке (Великобритания) получили рождественские угощения
Фото: Zuma/ТАСС
Горожане кормят чаек в парке на берегу озера Диан в Китае
Фото: Liu Ranyang/China News Service via Getty Images
Кэтрин, принцесса Уэльская, и принц Уильям после посещения приема для дипломатического корпуса, который стал первым приемом, организованным королем Карлом III, и первым с 2019 года после двухлетнего перерыва из-за пандемии COIVD-19
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images
Беспорядки в Салониках после акции памяти подростка Александра Григоропулоса, застреленного полицией в 2008 году
Фото: AP/ТАСС
Проливные дожди вызвали образование водяного пара на поверхности лавовых потоков вулкана Тайогаите на острове Ла-Пальма
Фото: EPA/Vostock-photo
Марокканские болельщики празднуют на Елисейских полях в Париже победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в гавани Виктория в Гонконге
Фото: Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images
Снежная погода в датском Ольборге
Фото: EPA/Vostock-photo
Буддийские религиозные мероприятия в день полнолуния на Шри-Ланке
Фото: EPA/Vostock-photo
Сотни молодых мигрантов спят в палатках в импровизированном лагере перед Государственным советом в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Полицейские стоят на страже возле полицейского участка, где произошел взрыв бомбы смертника в Бандунге, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
Вулкан Мауна-Лоа извергается на острове Гавайи
Фото: Andrew Richard Hara/Getty Images
Чайка с морской звездой на западе США
Фото: Zuma/ТАСС
Участницы традиционного рождественского фестиваля в Котбусе, Германия
Фото: EPA/Vostock-photo
Лиса пробегает мимо резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Рождественская ярмарка в Дрездене
Фото: EPA/Vostock-photo
Генеральная репетиция балета "Питер Пэн" детской труппы Берлина на сцене Немецкой оперы
Фото: АР/ТАСС
Реставрация фонтана в Версальском дворце
Фото: EPA/Vostock-photo
Спасатели-альпинисты из пожарной службы Вюрцбурга подарили подарки детям в больнице по случаю Дня святого Николая
Фото: DPA/ТАСС
Жара на северо-востоке Австралии
Фото: ЕРА/ТАСС
Король Великобритании Карл III во время посещения недавно построенного храма сикхов в британском Лутоне
Фото: Chris Jackson/Getty Images
Переселенцы из кенийской Мандеры борются с засухой
Фото: Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images
Накануне в Лондоне прошла премия Британского независимого кино. На фото: актриса Флоренс Пью на церемонии вручения.
Фото: EPA/Vostock-photo
Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги картину "Женская голова (Госпожа Пейли)" (1936) французского художника Анри Матисса
Фото: AP/ТАСС
Рождественская атмосфера в штате Канзас, США
Фото: AP/ТАСС
Последствия извержения вулкана Семеру в Лумаджанге, Индонезия
Фото: EPA/Vostock-photo
Установка рождественской ели на площади Скандербега в столице Албании Тиране
Фото: AP/ТАСС
Благотворительная организация для бездомных Crisis представила скульптуру бездомного человека высотой 4,3 метра на лондонском вокзале Кингс-Кросс
Фото: Yui Mok/PA Images via Getty Images
Парк Стоун-Маунтин в американской Джорджии. Парк является крупнейшим мемориалом Конфедерации в Америке.
Фото: EPA/Vostock-photo
Уборка урожая пшеницы в Индии
Фото: AP/ТАСС
Парк развлечений Legoland открыли в Биллунде, Дания
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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