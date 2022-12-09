НОВОСТИ МИРА

Военнослужащие индийской армии демонстрируют навыки в Бангалоре

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Одежда и аксессуары на выставке Alexander McQueen в Национальной галерее Виктория в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Самое большое колесо обозрения в Латинской Америке было запущено в Сан-Паулу

Фото: EPA/Vostock-photo

Рождественскую ель установили в ливанском городе Джебейль

Фото: EPA/Vostock-photo

Два лебедя преградили путь машинам на заснеженной дороге в немецком Баден-Вюртемберге

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Солнце восходит над мечетью в Дохе

Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Доставку газет с помощью дронов тестируют в немецком городе Юлих

Фото: DPA/ТАСС

Первый снегопад сезона в Женеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Celine сезона осень-зима 2023 в Лос-Анджелесе

Фото: AP/ТАСС

Забастовка сотрудников Королевской почты Великобритании с требованием увеличения зарплаты и сохранения рабочих мест

Фото: AP/ТАСС

Финальный этап Мирового тура по бадминтону HSBC BWF 2022 проходит в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Мощный циклон обрушился на юго-восток Индии

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиция сожжения дьявола в праздник непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Гватемале

Фото: АР/ТАСС

Закат на восточном побережье Великобритании

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Дети в традиционной одежде принимают участие в праздновании Дня Джапу в Катманду, Непал

Фото: ЕРА/ТАСС

Живой вертеп у здания Верховного суда США в Вашингтоне

Фото: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Школьницы в Могадишо, Сомали

Фото: Abukar Mohamed Muhidin/Anadolu Agency via Getty Images

Снегопад в Риге

Фото: EPA/Vostock-photo

Тестирование жителей на коронавирус в Пекине

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Индийские носороги в Уипснейдском зоопарке (Великобритания) получили рождественские угощения

Фото: Zuma/ТАСС

Горожане кормят чаек в парке на берегу озера Диан в Китае

Фото: Liu Ranyang/China News Service via Getty Images

Кэтрин, принцесса Уэльская, и принц Уильям после посещения приема для дипломатического корпуса, который стал первым приемом, организованным королем Карлом III, и первым с 2019 года после двухлетнего перерыва из-за пандемии COIVD-19

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Беспорядки в Салониках после акции памяти подростка Александра Григоропулоса, застреленного полицией в 2008 году

Фото: AP/ТАСС

Проливные дожди вызвали образование водяного пара на поверхности лавовых потоков вулкана Тайогаите на острове Ла-Пальма

Фото: EPA/Vostock-photo

Марокканские болельщики празднуют на Елисейских полях в Париже победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в гавани Виктория в Гонконге

Фото: Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images

Снежная погода в датском Ольборге

Фото: EPA/Vostock-photo

Буддийские религиозные мероприятия в день полнолуния на Шри-Ланке

Фото: EPA/Vostock-photo

Сотни молодых мигрантов спят в палатках в импровизированном лагере перед Государственным советом в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Полицейские стоят на страже возле полицейского участка, где произошел взрыв бомбы смертника в Бандунге, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Вулкан Мауна-Лоа извергается на острове Гавайи

Фото: Andrew Richard Hara/Getty Images

Чайка с морской звездой на западе США

Фото: Zuma/ТАСС

Участницы традиционного рождественского фестиваля в Котбусе, Германия

Фото: EPA/Vostock-photo

Лиса пробегает мимо резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Рождественская ярмарка в Дрездене

Фото: EPA/Vostock-photo

Генеральная репетиция балета "Питер Пэн" детской труппы Берлина на сцене Немецкой оперы

Фото: АР/ТАСС

Реставрация фонтана в Версальском дворце

Фото: EPA/Vostock-photo

Спасатели-альпинисты из пожарной службы Вюрцбурга подарили подарки детям в больнице по случаю Дня святого Николая

Фото: DPA/ТАСС

Жара на северо-востоке Австралии

Фото: ЕРА/ТАСС

Король Великобритании Карл III во время посещения недавно построенного храма сикхов в британском Лутоне

Фото: Chris Jackson/Getty Images

Переселенцы из кенийской Мандеры борются с засухой

Фото: Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images

Накануне в Лондоне прошла премия Британского независимого кино. На фото: актриса Флоренс Пью на церемонии вручения.

Фото: EPA/Vostock-photo

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги картину "Женская голова (Госпожа Пейли)" (1936) французского художника Анри Матисса

Фото: AP/ТАСС

Рождественская атмосфера в штате Канзас, США

Фото: AP/ТАСС

Последствия извержения вулкана Семеру в Лумаджанге, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Установка рождественской ели на площади Скандербега в столице Албании Тиране

Фото: AP/ТАСС

Благотворительная организация для бездомных Crisis представила скульптуру бездомного человека высотой 4,3 метра на лондонском вокзале Кингс-Кросс

Фото: Yui Mok/PA Images via Getty Images

Парк Стоун-Маунтин в американской Джорджии. Парк является крупнейшим мемориалом Конфедерации в Америке.

Фото: EPA/Vostock-photo

Уборка урожая пшеницы в Индии

Фото: AP/ТАСС

Парк развлечений Legoland открыли в Биллунде, Дания

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/