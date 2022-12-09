Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

Военнослужащие индийской армии демонстрируют навыки в Бангалоре

Военнослужащие индийской армии демонстрируют навыки в Бангалоре

Фото: EPA/Vostock-photo

Одежда и аксессуары на выставке Alexander McQueen в Национальной галерее Виктория в Мельбурне

Одежда и аксессуары на выставке Alexander McQueen в Национальной галерее Виктория в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Самое большое колесо обозрения в Латинской Америке было запущено в Сан-Паулу

Самое большое колесо обозрения в Латинской Америке было запущено в Сан-Паулу

Фото: EPA/Vostock-photo

Рождественскую ель установили в ливанском городе Джебейль

Рождественскую ель установили в ливанском городе Джебейль

Фото: EPA/Vostock-photo

Два лебедя преградили путь машинам на заснеженной дороге в немецком Баден-Вюртемберге

Два лебедя преградили путь машинам на заснеженной дороге в немецком Баден-Вюртемберге

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Солнце восходит над мечетью в Дохе

Солнце восходит над мечетью в Дохе

Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Доставку газет с помощью дронов тестируют в немецком городе Юлих

Доставку газет с помощью дронов тестируют в немецком городе Юлих

Фото: DPA/ТАСС

Первый снегопад сезона в Женеве

Первый снегопад сезона в Женеве

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Celine сезона осень-зима 2023 в Лос-Анджелесе

Показ коллекции Celine сезона осень-зима 2023 в Лос-Анджелесе

Фото: AP/ТАСС

Забастовка сотрудников Королевской почты Великобритании с требованием увеличения зарплаты и сохранения рабочих мест

Забастовка сотрудников Королевской почты Великобритании с требованием увеличения зарплаты и сохранения рабочих мест

Фото: AP/ТАСС

Финальный этап Мирового тура по бадминтону HSBC BWF 2022 проходит в Бангкоке

Финальный этап Мирового тура по бадминтону HSBC BWF 2022 проходит в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Мощный циклон обрушился на юго-восток Индии

Мощный циклон обрушился на юго-восток Индии

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиция сожжения дьявола в праздник непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Гватемале

Традиция сожжения дьявола в праздник непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Гватемале

Фото: АР/ТАСС

Закат на восточном побережье Великобритании

Закат на восточном побережье Великобритании

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Дети в традиционной одежде принимают участие в праздновании Дня Джапу в Катманду, Непал

Дети в традиционной одежде принимают участие в праздновании Дня Джапу в Катманду, Непал

Фото: ЕРА/ТАСС

Живой вертеп у здания Верховного суда США в Вашингтоне

Живой вертеп у здания Верховного суда США в Вашингтоне

Фото: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Школьницы в Могадишо, Сомали

Школьницы в Могадишо, Сомали

Фото: Abukar Mohamed Muhidin/Anadolu Agency via Getty Images

Снегопад в Риге

Снегопад в Риге

Фото: EPA/Vostock-photo

Тестирование жителей на коронавирус в Пекине

Тестирование жителей на коронавирус в Пекине

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Индийские носороги в Уипснейдском зоопарке (Великобритания) получили рождественские угощения

Индийские носороги в Уипснейдском зоопарке (Великобритания) получили рождественские угощения

Фото: Zuma/ТАСС

Горожане кормят чаек в парке на берегу озера Диан в Китае

Горожане кормят чаек в парке на берегу озера Диан в Китае

Фото: Liu Ranyang/China News Service via Getty Images

Кэтрин, принцесса Уэльская, и принц Уильям после посещения приема для дипломатического корпуса, который стал первым приемом, организованным королем Карлом III, и первым с 2019 года после двухлетнего перерыва из-за пандемии COIVD-19

Кэтрин, принцесса Уэльская, и принц Уильям после посещения приема для дипломатического корпуса, который стал первым приемом, организованным королем Карлом III, и первым с 2019 года после двухлетнего перерыва из-за пандемии COIVD-19

Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Беспорядки в Салониках после акции памяти подростка Александра Григоропулоса, застреленного полицией в 2008 году

Беспорядки в Салониках после акции памяти подростка Александра Григоропулоса, застреленного полицией в 2008 году

Фото: AP/ТАСС

Проливные дожди вызвали образование водяного пара на поверхности лавовых потоков вулкана Тайогаите на острове Ла-Пальма

Проливные дожди вызвали образование водяного пара на поверхности лавовых потоков вулкана Тайогаите на острове Ла-Пальма

Фото: EPA/Vostock-photo

Марокканские болельщики празднуют на Елисейских полях в Париже победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Марокканские болельщики празднуют на Елисейских полях в Париже победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в гавани Виктория в Гонконге

Закат в гавани Виктория в Гонконге

Фото: Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images

Снежная погода в датском Ольборге

Снежная погода в датском Ольборге

Фото: EPA/Vostock-photo

Буддийские религиозные мероприятия в день полнолуния на Шри-Ланке

Буддийские религиозные мероприятия в день полнолуния на Шри-Ланке

Фото: EPA/Vostock-photo

Сотни молодых мигрантов спят в палатках в импровизированном лагере перед Государственным советом в Париже

Сотни молодых мигрантов спят в палатках в импровизированном лагере перед Государственным советом в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Полицейские стоят на страже возле полицейского участка, где произошел взрыв бомбы смертника в Бандунге, Индонезия

Полицейские стоят на страже возле полицейского участка, где произошел взрыв бомбы смертника в Бандунге, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Вулкан Мауна-Лоа извергается на острове Гавайи

Вулкан Мауна-Лоа извергается на острове Гавайи

Фото: Andrew Richard Hara/Getty Images

Чайка с морской звездой на западе США

Чайка с морской звездой на западе США

Фото: Zuma/ТАСС

Участницы традиционного рождественского фестиваля в Котбусе, Германия

Участницы традиционного рождественского фестиваля в Котбусе, Германия

Фото: EPA/Vostock-photo

Лиса пробегает мимо резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне

Лиса пробегает мимо резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Рождественская ярмарка в Дрездене

Рождественская ярмарка в Дрездене

Фото: EPA/Vostock-photo

Генеральная репетиция балета "Питер Пэн" детской труппы Берлина на сцене Немецкой оперы

Генеральная репетиция балета "Питер Пэн" детской труппы Берлина на сцене Немецкой оперы

Фото: АР/ТАСС

Реставрация фонтана в Версальском дворце

Реставрация фонтана в Версальском дворце

Фото: EPA/Vostock-photo

Спасатели-альпинисты из пожарной службы Вюрцбурга подарили подарки детям в больнице по случаю Дня святого Николая

Спасатели-альпинисты из пожарной службы Вюрцбурга подарили подарки детям в больнице по случаю Дня святого Николая

Фото: DPA/ТАСС

Жара на северо-востоке Австралии

Жара на северо-востоке Австралии

Фото: ЕРА/ТАСС

Король Великобритании Карл III во время посещения недавно построенного храма сикхов в британском Лутоне

Король Великобритании Карл III во время посещения недавно построенного храма сикхов в британском Лутоне

Фото: Chris Jackson/Getty Images

Переселенцы из кенийской Мандеры борются с засухой

Переселенцы из кенийской Мандеры борются с засухой

Фото: Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images

Накануне в Лондоне прошла премия Британского независимого кино. На фото: актриса Флоренс Пью на церемонии вручения.

Накануне в Лондоне прошла премия Британского независимого кино. На фото: актриса Флоренс Пью на церемонии вручения.

Фото: EPA/Vostock-photo

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги картину "Женская голова (Госпожа Пейли)" (1936) французского художника Анри Матисса

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги картину "Женская голова (Госпожа Пейли)" (1936) французского художника Анри Матисса

Фото: AP/ТАСС

Рождественская атмосфера в штате Канзас, США

Рождественская атмосфера в штате Канзас, США

Фото: AP/ТАСС

Последствия извержения вулкана Семеру в Лумаджанге, Индонезия

Последствия извержения вулкана Семеру в Лумаджанге, Индонезия

Фото: EPA/Vostock-photo

Установка рождественской ели на площади Скандербега в столице Албании Тиране

Установка рождественской ели на площади Скандербега в столице Албании Тиране

Фото: AP/ТАСС

Благотворительная организация для бездомных Crisis представила скульптуру бездомного человека высотой 4,3 метра на лондонском вокзале Кингс-Кросс

Благотворительная организация для бездомных Crisis представила скульптуру бездомного человека высотой 4,3 метра на лондонском вокзале Кингс-Кросс

Фото: Yui Mok/PA Images via Getty Images

Парк Стоун-Маунтин в американской Джорджии. Парк является крупнейшим мемориалом Конфедерации в Америке.

Парк Стоун-Маунтин в американской Джорджии. Парк является крупнейшим мемориалом Конфедерации в Америке.

Фото: EPA/Vostock-photo

Уборка урожая пшеницы в Индии

Уборка урожая пшеницы в Индии

Фото: AP/ТАСС

Парк развлечений Legoland открыли в Биллунде, Дания

Парк развлечений Legoland открыли в Биллунде, Дания

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

09.12.2022 - Posted by | Дайджест

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