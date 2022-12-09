Как сделать шедевр с помощью вилки
Сделать ажурное кружево самостоятельно можно с помощью вилки. Нужна только нитка, иголка и вилка. Украсить этой нежной прелестью можно шарф, кофточку, закрыть протертую дырку на штанах. Редакция «Так Просто!» делится с тобой лайфхаком по изготовлению кружева.
КРУЖЕВА СВОИМИ РУКАМИ
Чтобы сделать красоту из ничего, настоящему гуру рукоделия достаточно иметь при себе нитки и вилку. Через несколько минут кружево получается как по волшебству. Выглядит нежно и изысканно, а делается проще простого.
1.Отрежь 50 см нитки и начни обматывать ее вокруг вилки.
- Когда сделал несколько витков, нужно перевязать их посередине. Для этого продень нить в иголку и перевяжи несколькими витками поперек. Завяжи получившийся бантик на узелок. Хорошенько затяни его.
- Далее начинаем делать узелки на каждой петельке, придерживай петли пальцем, чтобы получался небольшой интервал между узелками. Когда закончишь первый ряд, должен получиться веер.
Ads
- Переверни веер и начни делать еще один ряд таких же узелков.
Ads
- Еще раз переверни веер и начинай делать третий ряд. Здесь количество узлов будет чередоваться через один. Узел в один оборот, узел в два оборота и так далее.
- Обрежь нить почти у самого края и аккуратно прижги ее зажигалкой, чтобы изделие не распустилось. Хорошенько выровняй кружево. Можно также разгладить его утюгом. Будь осторожен, если нить синтетическая, нужно проглаживать кружево через хлопковую ткань.
Ads
- Кружевная прелесть готова. Можно украсить самодельным кружевом край тюля, а можно нашить на воротник кофточки. Главное, что не нужно долго разбираться в схемах и голову себе ломать.
Ads
Вот как просто можно сделать красивое кружево самому. Получается быстро и очень красиво. Подробнее о том, как связать кружева с помощью вилки, смотри в видео.
https://www.youtube.com/watch?v=gIys7SRI33E
Источник: https://takprosto.cc/kruzheva-svoimi-rukami/?fbclid=IwAR1OtvoPkeh471_UfIsIxczq9BvgmI9F9qp4Kb5wmw6WFwEPYw4fGYVDbzs
Комментариев нет.
-
Архивы
- Декабрь 2022 (42)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий