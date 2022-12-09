Николлетто

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Как сделать шедевр с помощью вилки

кружево своими руками для начинающих

Сделать ажурное кружево самостоятельно можно с помощью вилки. Нужна только нитка, иголка и вилка. Украсить этой нежной прелестью можно шарф, кофточку, закрыть протертую дырку на штанах. Редакция «Так Просто!» делится с тобой лайфхаком по изготовлению кружева.

    КРУЖЕВА СВОИМИ РУКАМИ

    Чтобы сделать красоту из ничего, настоящему гуру рукоделия достаточно иметь при себе нитки и вилку. Через несколько минут кружево получается как по волшебству. Выглядит нежно и изысканно, а делается проще простого.

1.Отрежь 50 см нитки и начни обматывать ее вокруг вилки.

кружево своими руками видео

  1. Когда сделал несколько витков, нужно перевязать их посередине. Для этого продень нить в иголку и перевяжи несколькими витками поперек. Завяжи получившийся бантик на узелок. Хорошенько затяни его.

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  2. Далее начинаем делать узелки на каждой петельке, придерживай петли пальцем, чтобы получался небольшой интервал между узелками. Когда закончишь первый ряд, должен получиться веер.

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  3. Переверни веер и начни делать еще один ряд таких же узелков.

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  4. Еще раз переверни веер и начинай делать третий ряд. Здесь количество узлов будет чередоваться через один. Узел в один оборот, узел в два оборота и так далее.

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  5. Обрежь нить почти у самого края и аккуратно прижги ее зажигалкой, чтобы изделие не распустилось. Хорошенько выровняй кружево. Можно также разгладить его утюгом. Будь осторожен, если нить синтетическая, нужно проглаживать кружево через хлопковую ткань.

    игольное кружево своими руками

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  6. Кружевная прелесть готова. Можно украсить самодельным кружевом край тюля, а можно нашить на воротник кофточки. Главное, что не нужно долго разбираться в схемах и голову себе ломать.

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Вот как просто можно сделать красивое кружево самому. Получается быстро и очень красиво. Подробнее о том, как связать кружева с помощью вилки, смотри в видео.

https://www.youtube.com/watch?v=gIys7SRI33E

Источник: https://takprosto.cc/kruzheva-svoimi-rukami/?fbclid=IwAR1OtvoPkeh471_UfIsIxczq9BvgmI9F9qp4Kb5wmw6WFwEPYw4fGYVDbzs

09.12.2022 - Posted by | Умелые руки...

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