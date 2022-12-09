В одной точке Индийского океана найдены сотни акульих зубов возрастом 1000 лет. Зубы лежат так, словно их кто-то собрал

Группа биологов CSIRO обнаружила на дне Индийского океана странное место. В одной точке здесь собраны сотни акульих зубов. Они принадлежат не только современным видам, но и их древним предкам, бродившим по океану тысячи лет назад. Зубы лежат так, словно их кто-то собрал специально.

Акульи зубы обнаружили в морском парке Кокосовых островов к западу от Австралии. Они лежат на глубине в 5 метров — команда океанолога Гленна Мура нашла точку с останками случайно, во время траления дна сетью.

Знаете, это просто выглядит как чья-то дикая коллекция. Мы нашли сотни акульих зубов в одном месте. Возраст некоторых тысячи лет. Другие принадлежат акулам, которые жили в океане совсем недавно, — пояснил Мур.

Впрочем, отчасти странному явлению есть и логичное объяснение. Акулы в основном состоят из хрящей. Все, что от них остается — чешуя и зубы. Почему зубы оказались в одном месте, ученые пока не понимают.

Кроме того, находка уникальна. Ранее ничего подобного в океане не встречали.

Источник: https://trendymen.ru/lifestyle/events/134789?fbclid=IwAR1-hprmZ9fLhEjs-JKO7MmJCX5usIlkGCvvOcyOvvAFC483OAvkjgzea3U