Больница для соколов в Катаре
Соколиная охота — древняя и любимая традиция стран Ближнего Востока. К здоровью птиц хозяева относятся с особым вниманием. Эта галерея о том, как лечат и ухаживают за соколами в Катаре.
Государственные больницы для соколов оказывают помощь примерно 30 000 больным и раненым птицам в год
Фото: EPA/Vostock-photo
Сокол — национальная птица Катара и часть культуры катарского народа
Фото: EPA/Vostock-photo
Больницы укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи
Фото: EPA/Vostock-photo
Соколиная охота — широко популярное хобби во всем регионе Персидского залива
Фото: EPA/Vostock-photo
Цена на охотничьего сокола может достигать 100 и более тысяч долларов, и хозяева с особым трепетом относятся к их здоровью
Фото: EPA/Vostock-photo
Птиц приносят на плановый медицинский осмотр
Фото: EPA/Vostock-photo
Также проводят и косметические процедуры – точат когти и клювы
Фото: EPA/Vostock-photo
При необходимости птицам проводят ренген и эндоскопические исследования
Фото: EPA/Vostock-photo
Госпиталь способен принимать около 100 соколов в день
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6078/62871
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