Больница для соколов в Катаре

Соколиная охота — древняя и любимая традиция стран Ближнего Востока. К здоровью птиц хозяева относятся с особым вниманием. Эта галерея о том, как лечат и ухаживают за соколами в Катаре.

Государственные больницы для соколов оказывают помощь примерно 30 000 больным и раненым птицам в год

Фото: EPA/Vostock-photo

Сокол — национальная птица Катара и часть культуры катарского народа

Фото: EPA/Vostock-photo

Больницы укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи

Фото: EPA/Vostock-photo

Соколиная охота — широко популярное хобби во всем регионе Персидского залива

Фото: EPA/Vostock-photo

Цена на охотничьего сокола может достигать 100 и более тысяч долларов, и хозяева с особым трепетом относятся к их здоровью

Фото: EPA/Vostock-photo

Птиц приносят на плановый медицинский осмотр

Фото: EPA/Vostock-photo

Также проводят и косметические процедуры – точат когти и клювы

Фото: EPA/Vostock-photo

При необходимости птицам проводят ренген и эндоскопические исследования

Фото: EPA/Vostock-photo

Госпиталь способен принимать около 100 соколов в день

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6078/62871