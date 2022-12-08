Откуда у Человека без селезенки появился мангуст и другие интересные факты об Антоне Павловиче Чехове

То, что Чехов оказался в одном ряду с величайшими литераторами мира, добавило ему в глазах следующих поколений излишнюю строгость, академичность, даже абстрактность. Но нет, таким Чехов не был – тем более, что от присвоенного ему звания академика он когда-то отказался. Это был здоровяк, говоривший басом, внук бывшего крепостного, вынужденный с детских лет зарабатывать на хлеб, называвший жену «актрисулькой», а из поездки на Сахалин возвратившийся с цейлонским мангустом. Вот некоторые штрихи к биографии одного из самых известных в мире русских писателей.

«Детства не было»

Чехов родился в 1860 году в Таганроге, был одним из шестерых детей в семье сына бывшего крепостного. Дед писателя, Егор Михайлович, в 1841 году выкупил себя и свою семью у помещика Черткова. Сам Антон Павлович и вовсе имел возможность стать потомственным дворянином: эта честь была ему оказана императором Николаем II в 1899 году. Титул Антон Павлович не принял.

Семья Чехова в 1874 году, с семьей его дяди Митрофана Егоровича (Чехов — стоя, второй слева). Источник: chehov-lit.ru

По собственному признанию писателя, детства у него не было – приходилось с пяти утра петь в церковном хоре, потом учиться, а после школы работать в бакалейной лавке отца. Но некоторые проказы того времени запомнились, а потом стали общеизвестными. Однажды Чехов так хорошо вошел в образ нищего, переодевшись и наложив соответствующий грим, что заслужил подаяние от собственного дяди.

С одеждой была связана и другая семейная история: брат Николай однажды попросил Антона Павловича, посещавшего классы по портняжному ремеслу, сшить ему эту часть гимназической формы. То, что получилось, было названо «макаронами» – за особенно узкий фасон новых брюк.

Кто такой Шампанский

За свою жизнь Чехов написал более пятисот произведений, многие из них были переведены на сотню языков, а его пьесы вот уже больше века идут на подмостках самых разных стран. А начиналось все еще в детстве, когда писатель начал выпускать рукописный журнал «Заика». Став старше, он выполнял заказы других литераторов – сочинения Антон Павлович даже не подписывал. Первое же имя-псевдоним, которое сопровождало литературные творения Чехова, было Антоша Чехонте – придумал его учитель, преподававший Закон Божий.

Антон Павлович Чехов. Источник: faktrus.ru

Потом их, псевдонимов, было создано еще много – биографы Чехова насчитывают больше пятидесяти. Лишь малая их часть имела какое-то отношение к инициалам и настоящему имени писателя. Зато вовсю использовались такие, как Шампанский, Брат моего брата, Гайка № 6 и Гайка № 9, Смирнова, а еще забавные сочетания имен-фамилий, вроде Шиллер Шекспирович Гете, Акакий Тарантулов, Архип Индейкин, Пурселепетанов. К псевдониму Человек без селезенки, впрочем, отношение писателя было серьезным: под этой подписью за десять лет вышло больше сотни рассказов, статей и фельетонов.

В 1885-86 годах Антон Чехов особенно много внимания посвящал рассказам-миниатюрам, писал по одному такому произведению каждый день и печатался в журналах, в основном, юмористических. Дмитрий Григорович, к этому времени уже известный писатель, такой подход к литературе раскритиковал: «голодайте лучше», чем растрачивать талант на «мелочишки». Чехов к этой рекомендации прислушался.

«Помесь крысы с крокодилом…»

С погружением в литературную жизнь у Чехова возникло желание много путешествовать – сначала это были «гоголевские места», Крым и Кавказ, потом писатель решил совершить и более серьезное странствие, выбирая между кругосветным путешествием, поездкой в Среднюю Азию или на Сахалин – выбор пал на третий вариант. Туда Антон Павлович добирался через Сибирь, проведя в пути 82 дня. Благодаря материалу, собранному во время путешествия на крупнейший из островов империи, появилась книга «Остров Сахалин».

Из поездки Чехов привез мангуста, а вообще всю жизнь любил собак

Обратным путь был проделан морем – Чехов отправился из Владивостока в Гонконг, оттуда в Сингапур и на Цейлон, а дальше – через Красное море, Суэцкий канал и Черное море вернулся в Россию, в Одессу. На Цейлоне писатель вместе с мичманом Глинкой купили трех мангустов – один из зверьков, правда, оказался просто пальмовой кошкой и был продан исключительно ради наживы торговца. Своего питомца Чехов назвал Сволочь и описывал его как «помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной».

Мир знает Чехова как писателя и драматурга, но сам он гораздо серьезнее воспринимал свои занятия медициной. Окончив медицинский факультет Московского университета, он получил место врача в Чикинской земской больнице Звенигородского уезда. А когда купил имение Мелихово, каждый день принимал там больных и снабжал их лекарствами, а помимо работы в качестве врача, строил школы для крестьянских детей, организовал сбор пожертвований в пользу голодающих во время неурожая, до конца жизни, даже в период болезни, посвящая много времени и сил благотворительности.

Слева — Чехов с Ольгой Книппер; справа — его последняя фотография, 1904 год

Вопреки общепринятому представлению о писателе, Чехов был, что называется, здоровяком – «русским богатырем». Наиболее популярным снимком писателя стал сделанный в последние годы, когда болезнь уже подточила силы Антона Павловича (сам он этот образ в пенсне не любил). Говорят, когда актер Юрий Яковлев, мужчина высокий и вовсе не хрупкого телосложения, готовился к роли Чехова и примерил пиджак писателя, оказалось, что тот ему совершенно впору.

Вся жизнь Чехова была связана с театром, любовь к нему проявилась уже во время учебы в гимназии. Станиславский вспоминал, как однажды Антон Павлович стал свидетелем его беседы с одним человеком, жизнерадостным и веселым, считавшимся в обществе «немножко беспутным». Когда человек ушел, Чехов подошел к Константину Сергеевичу начал задавать вопросы о его собеседнике. «Послушайте, он же самоубийца», — сказал писатель. Через несколько лет тот человек действительно покончил с собой.

Последние годы своей жизни Чехов провел в Ялте, но и там, как и прежде, его сопровождали толпы поклонниц, которые получили прозвище «антоновки». А свою жену Ольгу Книппер, которая играла в театре в Москве, Антон Павлович в многочисленных письмах ласково называл «актрисулькой» и «балбесиком».

Не один лишь Антон Павлович повлиял на историю театра: вот кто из членов семьи великого писателя стал звездой театра и кино.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/071221/51893/?fbclid=IwAR22mZ-GY0SKUbyursprZdyRiTMqi5QFKLioLSb3_j2_urxZTL4kg1js_5A