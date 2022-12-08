Маяк Анива — заброшенный японский маяк на Сахалине

Фотографии и текст Славы Степанова

Маяк на мысе Анива хотели построить ещё во времена царской России, но после русско-японской войны южная часть Сахалина отошла к Японии. В итоге маяк построили японцы — в 1938 году. А через 7 лет территория вместе с маяком снова оказалась в составе России (СССР). С тех пор обслуживанием сооружения занимались советские военные.

Изначально на маяке использовалась ацетиленовая лампа и маятниковый механизм вращения, который нужно было заводить каждые 3 часа. Со временем лампу заменили на электрическую, установили дизельный генератор и новый поворотный механизм. В последние годы службы на маяке использовалась атомная батарея, поэтому постоянного персонала на Аниве уже не было.

С 2006 года маяк Анива не используется. Но за десятки лет работы он стал одной из самых известных местных достопримечательностей, визитной карточкой Сахалина. Сейчас власти говорят о реконструкции маяка, планируют использовать его как туристический объект. Некоторые считают этот маяк самым красивым и таинственным в России.

1. Впервые о строительстве маяка на скале Сивучья рядом с мысом Анива заговорили в 1898 году, когда здесь затонул пароход «Космополит», на котором ехал на службу губернатор Приморской области. Но дальше газетных новостей дело не пошло — место для строительства было слишком неудобным. Все материалы пришлось бы доставлять морем, а возле местных скал очень сложные течения, часто бывают туманы.

В 1904 году началась русско-японская война и стране было не до строительства маяков. А после окончания войны южная часть Сахалина по договору перешла к Японии.

2. Японцы организовали на новых землях префектуру Карафуто и начали развивать судоходную инфраструктуру. В 1938 году дошла очередь и до мыса Анива — японские власти решили построить на скале маяк. Японцы называли это место Накасирэтоко — и сам маяк в первые годы тоже носил это имя.

3. Маяк строили два года.

В итоге получилось сооружение высотой 31 метр — примерно как девятиэтажный дом. Высота света — около 40 метров над уровнем моря, дальность — около 30 км.

4. В 1945 году после советско-японской войны южная часть Сахалина перешла в состав СССР и маяк оказался на балансе у военных. Со временем ацетиленовую лампу заменили на электрическую, установили двигатель для вращения, а в 1968 году третий этаж укрепили бетонными блоками.

5. С обслуживанием маяка были проблемы — оборудование часто выходило из строя, было сложно доставлять продовольствие и запчасти, поддерживать нормальные условия дежурства маячной команды. В итоге решили перевести Аниву в автономный режим работы. Для этого на маяке установили атомную батарею — радиоизотопный термоэлектрический генератор. Поэтому с 1990 года маяк стал необитаем — обслуживать его приезжали с соседней погранзаставы.

В 2006 году срок эксплуатации атомной батареи закончился, но новую решили не устанавливать — появились системы спутниковой навигации и маяк оказался не нужен. С тех пор лампа на Аниве больше не зажигалась.

6. Внутри на нескольких этажах были предусмотрены жилые комнаты для 12 сотрудников, которые обслуживали механизмы, заводили маятник и следили, чтобы маяк исправно работал. Всего в конструкции 9 этажей, не считая цоколя и фонарного сооружения.

7. В центральной части башни проходила труба, внутри которой была подвешена гиря весом 270 кг. Маятник заводили каждые 3 часа — пока гиря опускалась, оптическая система вращалась и посылала луч в разные стороны.

8. В годы работы свет от линзы распространялся почти на 30 километров.

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10. В 2022 году локация с мысом Анива появилась в компьютерной игре Atomic Heart, а видео с маяком получило один из призов на фестивале «Диво России».

11. Многие считают маяк Анива загадочным и таинственным местом — он входит в ТОП 10 самых мистических направлений для отдыха в России.

12. Местность вокруг маяка довольно опасная — на скалах легко можно получить травму. Но, несмотря на это, туристы активно приезжают на скалу, поднимаются в фонарное сооружение, выходят на крышу.

13. Маяк Анива — важная достопримечательность Сахалина. Активисты даже собирали петицию, чтобы восстановить и защитить сооружение как исторический памятник. Реконструкцию маяка хотели начать в 2015 году, но до реализации проекта дело пока не дошло. Несколько лет назад разрушился заброшенный маяк Камень в проливе Лаперуза на границе России и Японии — и многие опасаются, что та же участь ждёт и Аниву.

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15. Ходят слухи, что маяк все же будут восстанавливать для развития туризма в регионе. Местные власти планировали запустить катамаран для прогулок и доставки туристов на скалу Сивучью. В 2020 году комиссия оценила состояние достопримечательности, в 2022-2023 годах запланированы монтажные работы. Но ещё есть шанс увидеть, как выглядит маяк Анива до реставрации.

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/mayak-aniva-zabroshennyj-yaponskij-mayak-na-saxaline.html