Китайский художник рисует 3D-иллюзии на улицах

33-летний художник из китайского округа Чэньчжоу, провинция Хунань, превращает городские объекты — деревья, столбы и дорожные знаки, — в оптические иллюзии. У парня пока не так много работ, но он уже завоевал большую популярность в соцсетях.

Этого уличного художника зовут Хуан Яо (Huang Yao), ему 33 года, и он живёт в округе Чэньчжоу. Парень рисует необычные граффити, и несмотря на небольшое количество работ, уже набрал популярность. Своим творчеством он превращает городскую инфраструктуру в 3D-оптические иллюзии, которые будто сливаются с фоном. Он задействует столбы, деревья и другие самые простые объекты.



По словам художника, во время создания рисунков он учитывает множество деталей окружающей обстановки, и всегда подбирает идеальное место и время. Например, даже движение облаков, свет и ветер могут сыграть огромную роль в визуальном эффекте его рисунков.



Как рассказывает Хуан Яо, он с самого детства занимался живописью — а во время пандемии с начала 2020 года задумался о смене направления в своей деятельности. Тогда он и начал заниматься уличным искусством, и недавно решил задействовать в работе объекты, которые его окружают, и разнообразить серость родного города.











Видео с работой парня

https://www.youtube.com/watch?v=25sThnz1u9Y

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35845-kitayskiy-hudozhnik-risuet-3d-illyuzii-na-ulicah-8foto1video.html