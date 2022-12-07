Britain Fashion Awards 2022: "ярмарка тщеславия" первых красавиц.

Майя Джэма

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Вечером 5 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премий Britain Fashion Awards 2022. На этой "ярмарке тщеславия" своими нарядами блистали такие знаменитости, как Наоми Кэмпбелл, Рози Хантингтон-Уайтли, Ирина Шайк, Стелла Максвелл, Оливия Кульпо, Джорджия Мэй Джаггер, Эльза Хоск, Джесс Глинн, Сабрина Карпентер, Лили Джеймс, Джордан Данн, Татьяна Корсакова и другие.

Винни Харлоу

Татьяна Корсакова

Ханна Мартин

Тильда Суинтон

Джордан Данн

Экин Су Джулджуоглу

Майя Джэма

Пэйпс Тейлор

Палома Фейт

Цинния Кумар

Джессика Ванг

Эшли Грэм

Флоренс Пью (слева) и Пьер Паоло Пиччоли

Лила Мосс

Рита Ора

Эрин О’Коннор

Лили Джеймс

Raye

Леоми Андерсон

Хана Кросс

Мариса Абела

Джоди Тёрнер-Смит

Наоми Кэмпбелл

FKA

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6dec2022/bfa_2022.html