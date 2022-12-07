Britain Fashion Awards 2022: "ярмарка тщеславия" первых красавиц.
Майя Джэма
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
Вечером 5 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премий Britain Fashion Awards 2022. На этой "ярмарке тщеславия" своими нарядами блистали такие знаменитости, как Наоми Кэмпбелл, Рози Хантингтон-Уайтли, Ирина Шайк, Стелла Максвелл, Оливия Кульпо, Джорджия Мэй Джаггер, Эльза Хоск, Джесс Глинн, Сабрина Карпентер, Лили Джеймс, Джордан Данн, Татьяна Корсакова и другие.
Винни Харлоу
Татьяна Корсакова
Ханна Мартин
Тильда Суинтон
Джордан Данн
Экин Су Джулджуоглу
Майя Джэма
Пэйпс Тейлор
Палома Фейт
Цинния Кумар
Джессика Ванг
Эшли Грэм
Флоренс Пью (слева) и Пьер Паоло Пиччоли
Лила Мосс
Рита Ора
Эрин О’Коннор
Лили Джеймс
Raye
Леоми Андерсон
Хана Кросс
Мариса Абела
Джоди Тёрнер-Смит
Наоми Кэмпбелл
FKA
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6dec2022/bfa_2022.html
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