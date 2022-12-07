Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Britain Fashion Awards 2022: "ярмарка тщеславия" первых красавиц.

Майя Джэма

Майя Джэма

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Вечером 5 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премий Britain Fashion Awards 2022. На этой "ярмарке тщеславия" своими нарядами блистали такие знаменитости, как Наоми Кэмпбелл, Рози Хантингтон-Уайтли, Ирина Шайк, Стелла Максвелл, Оливия Кульпо, Джорджия Мэй Джаггер, Эльза Хоск, Джесс Глинн, Сабрина Карпентер, Лили Джеймс, Джордан Данн, Татьяна Корсакова и другие.

Винни Харлоу

Винни Харлоу

Татьяна Корсакова

Татьяна Корсакова

Ханна Мартин

Ханна Мартин

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Джордан Данн

Джордан Данн

Экин Су Джулджуоглу

Майя Джэма

Пэйпс Тейлор

Палома Фейт

Цинния Кумар

Джессика Ванг

Эшли Грэм

Флоренс Пью (слева) и Пьер Паоло Пиччоли

Лила Мосс

Рита Ора

Эрин О’Коннор

Лили Джеймс

Raye

Леоми Андерсон

Хана Кросс

Мариса Абела

Джоди Тёрнер-Смит

Наоми Кэмпбелл

FKA

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6dec2022/bfa_2022.html

07.12.2022 - Posted by | Праздник....

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