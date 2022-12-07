Эксмурский пони: Полудикие кони из Британии. Сотни тысяч лет они эволюционировали самостоятельно, выживая в холоде и ветрах
Настоящие пони — это вам не красивые лошадки на ярмарке. В природе — это коренастые и сильные звери, что считаются экспертами по выживанию в самых суровых условиях. Яркий тому пример — эксмурские пони. Эти малыши-крепыши не так просты, как кажутся!
Лёха, мы пони, а не волки, прекрати кусать меня за бочок!
Всё дело в их феноменальных способностях переносить любые испытания окружающей среды. Учёные до сих пор спорят, откуда всё-таки эксмурским поняшам достались живучесть, особое строение глаз и шерсти? Коники не прихотливы к еде и могут обходиться довольно скудной растительностью вересковых пустошей и болот.
Это их летний прикид: минимум шерсти, модная чёлка.
Эксмурам нипочем любая непогода — на зиму кони обрастают густой двойной шерстью — пуховым тёплым подшерстком и жёстким водоотталкивающим остевым волосом. Верхние и нижние веки пони больше, чем у обычных коней — чтобы защитить глаза зверей от воды и ветра. По одной версии, они являются предками самых первых копытных в Британии, что бегали по просторам страны 700.000 лет назад.
А это зимний наряд. Чёлка такая же крутая, но плюс к ней пони надел утепленные подштанники. На всё тело.
По другой версии, эксмурцы значительно младше — предположительно, миграция пони к нынешним местам обитания была всего 130.000 лет назад. После прибытия в эти места человека, мини-лошадки сначала стали источником ценных ресурсов, а затем — средством передвижения. Косвенными подтверждениями этому служат различные исторические находки, — то есть у древних людей однозначно были маленькие и пушистые лошади, однако являются ли нынешние эксмурские пони непосредственными потомками доисторических, ещё предстоит выяснить.
Ничего необычного, просто час-пик в древней Британии.
Первые официальные упоминания непосредственно о породе встречаются в Книге Страшного суда и датируются 1086 годом. Животные свободно паслись в Королевском лесу Эксмура и по закону принадлежали королю. И даже тогда, когда лес уже перестал быть королевским, им ничего не угрожало — животные вылавливались лишь по мере необходимости. И лишь вторая мировая война поставила породу на колени: лошадей угоняли на мясо и бесчеловечно использовали в качестве живых тренировочных мишеней. Тогда порода почти вымерла.
*осуждающе смотрят на человеков*
После всех невзгод группе энтузиастов удалось восстановить породу. Сейчас эксмурские пони хоть и считаются «полудикими», однако у каждого животного есть хозяин. Раз в год все стада собирают на фермах для осмотра и учёта. Также поняшек в различных областях Британии успешно используют для консервационного выпаса — копытные естественным образом регулируют соотношение растений. Около 400 животных пасутся на просторах Эксмура, и более 4000 — в других частях Англии и других странах, причём большинство находится в полудиком состоянии.
Стасян, да успокойся ты! Чего ты как дикий?
Молодняк легко приручается к человеку и всем конским обязанностям: лошадки возят экипажи и всадников. Несмотря на скромные размеры самих копытных — всего 150 сантиметров в холке, взрослое животное может везти человека 70 с лишним килограмм веса.
А такой наряд для особенно суровых холодов.
Есть, правда, одно но. Поскольку эксмурские пони — это аборигенная порода, то и поведение у её представителей соответствующее. Звери привыкли полагаться на себя, принимать решения и думать самостоятельно. И не всегда эти мысли совпадают с желаниями человека. Поэтому-то работа с такими лошадьми куда интереснее — при правильном подходе можно получить прекрасного напарника и верного друга.
Источник: https://dzen.ru/a/Y45Y7ZfXD1XkIUPD
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