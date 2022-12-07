Самые сексуальные болельщицы чемпионата мира по футболу в Катаре.

Фото: Associated Press

Нынешний чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, отличается относительной скромностью одежд болельщиков. Власти Катара заранее предупреждали, что не допустят провокаций на трибунах и будут строго наказывать и штрафовать нарушителей "дресс-кода". Одеяния могут быть сколь угодно яркими, но категорически запрещено обнажаться. В этом с властями Катара солидарны и организаторы ЧМ: впервые запрет обнажаться на трибунах был введен еще в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в ЮАР.

Впрочем, фанатки, болеющие за свои сборные за пределами Катара, могут ни с какими ограничениями не считаться.

Хорватская модель Ивана Кнолл, у которой около миллиона подписчиков в Instagram, решила проверить границы допустимого в Катаре. На матчи своей сборной она приходила в весьма откровенных одеждах, привлекая к себе внимание зрителей и фотокорреспондентов. При этом она писала в своем блоге, что готова и к штрафам, и даже к высылке из страны, хотя старается быть максимально "скромной". Пока организаторы ЧМ не предъявили Иване никаких претензий. В очередной раз она появится на трибунах 9 декабря, когда Хорватия в четвертьфинале будет играть против Бразилии.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6dec2022/sexy_fans_117.html