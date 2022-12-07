Самые сексуальные болельщицы чемпионата мира по футболу в Катаре.
Фото: Associated Press
Нынешний чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, отличается относительной скромностью одежд болельщиков. Власти Катара заранее предупреждали, что не допустят провокаций на трибунах и будут строго наказывать и штрафовать нарушителей "дресс-кода". Одеяния могут быть сколь угодно яркими, но категорически запрещено обнажаться. В этом с властями Катара солидарны и организаторы ЧМ: впервые запрет обнажаться на трибунах был введен еще в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в ЮАР.
Впрочем, фанатки, болеющие за свои сборные за пределами Катара, могут ни с какими ограничениями не считаться.
Хорватская модель Ивана Кнолл, у которой около миллиона подписчиков в Instagram, решила проверить границы допустимого в Катаре. На матчи своей сборной она приходила в весьма откровенных одеждах, привлекая к себе внимание зрителей и фотокорреспондентов. При этом она писала в своем блоге, что готова и к штрафам, и даже к высылке из страны, хотя старается быть максимально "скромной". Пока организаторы ЧМ не предъявили Иване никаких претензий. В очередной раз она появится на трибунах 9 декабря, когда Хорватия в четвертьфинале будет играть против Бразилии.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6dec2022/sexy_fans_117.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Декабрь 2022 (30)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий