Осенние фотографии природы

В северном полушарии зима, не самое приятное время года временами. Давайте добавим красок!

Осенние фотографии природы сезона 2022 года.

Осенние краски в парке Эль-Ретиро в Мадриде, Испания. (Фото Thomas Coex):

Осень в Лапландии. (Фото Lisi Niesner):

Почему осенью листья меняют цвет? Процесс преобразования воды в глюкозу при помощи солнечного света называется фотосинтез. Свой вклад в этот процесс вносит химическое вещество под названием хлорофилл. Именно он придает растениям зеленый цвет. К началу осени дни становятся короче. Деревья чувствуют приближение холода и начинают готовиться к зиме. В прохладную погоду количество воды и солнечного света недостаточно для облегчения процесса фотосинтеза. В это время деревья начинают подпитываться пищей, которую накопили в течение лета. Фабрика по производству зеленого цвета закрыта, нехватка хлорофилла постепенно приводит к тому, что листья теряют цвет и приобретают ржавый оттенок осени… (Фото Massimo Bettiol):

Свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Северное сияние, если короче. (Фото Lisi Niesner):

Сбор клюквы в штате Массачусетс. (Фото Brian Snyder):

Осенние краски в Шринагаре, Индия. (Фото Tauseef Mustafa):

Вид на разноцветный город Стоу, штат Вермонт. (Фото BackyardProduction):

Вид на гору Фудзи с озера Яманакако. (Фото David Mareuil):

Осенний вид на озеро Федера в Доломитовых Альпах на севере Италии. (Фото Amriphoto):

Осенние деревья в заповедниках в Гюмюшхане, Турция. (Фото Hakan Burak Altunoz):

Осенний вид на часовню и крепостную башню в Фальтершайне, в австрийском Тироле. (Фото Traumlichtfabrik):

Осень недалеко от Реймса, Франция. (Фото Pascal Rossignol):

Осенние листья на озере Фаскалли в Питлохри, Шотландия. (Фото Russell Cheyne):

Белка собирает орехи в Риджентс-парке в Лондоне, Англия. (Фото Raşid Necati Aslım):

Так выглядела осень 2022 в Нью-Йорке. (Фото Gary Hershorn):

После снегопада в Шэньяне, в северо-восточной китайской провинции Ляонин:

А мы возвращаемся в зиму… (Фото Carlos Osorio):

Источник: https://loveopium.ru/priroda/osennie-fotografii-prirody.html