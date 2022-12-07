Осенние фотографии природы
В северном полушарии зима, не самое приятное время года временами. Давайте добавим красок!
Осенние фотографии природы сезона 2022 года.
Осенние краски в парке Эль-Ретиро в Мадриде, Испания. (Фото Thomas Coex):
Осень в Лапландии. (Фото Lisi Niesner):
Почему осенью листья меняют цвет? Процесс преобразования воды в глюкозу при помощи солнечного света называется фотосинтез. Свой вклад в этот процесс вносит химическое вещество под названием хлорофилл. Именно он придает растениям зеленый цвет. К началу осени дни становятся короче. Деревья чувствуют приближение холода и начинают готовиться к зиме. В прохладную погоду количество воды и солнечного света недостаточно для облегчения процесса фотосинтеза. В это время деревья начинают подпитываться пищей, которую накопили в течение лета. Фабрика по производству зеленого цвета закрыта, нехватка хлорофилла постепенно приводит к тому, что листья теряют цвет и приобретают ржавый оттенок осени… (Фото Massimo Bettiol):
Свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Северное сияние, если короче. (Фото Lisi Niesner):
Сбор клюквы в штате Массачусетс. (Фото Brian Snyder):
Осенние краски в Шринагаре, Индия. (Фото Tauseef Mustafa):
Вид на разноцветный город Стоу, штат Вермонт. (Фото BackyardProduction):
Вид на гору Фудзи с озера Яманакако. (Фото David Mareuil):
Осенний вид на озеро Федера в Доломитовых Альпах на севере Италии. (Фото Amriphoto):
Осенние деревья в заповедниках в Гюмюшхане, Турция. (Фото Hakan Burak Altunoz):
Осенний вид на часовню и крепостную башню в Фальтершайне, в австрийском Тироле. (Фото Traumlichtfabrik):
Осень недалеко от Реймса, Франция. (Фото Pascal Rossignol):
Осенние листья на озере Фаскалли в Питлохри, Шотландия. (Фото Russell Cheyne):
Белка собирает орехи в Риджентс-парке в Лондоне, Англия. (Фото Raşid Necati Aslım):
Так выглядела осень 2022 в Нью-Йорке. (Фото Gary Hershorn):
После снегопада в Шэньяне, в северо-восточной китайской провинции Ляонин:
А мы возвращаемся в зиму… (Фото Carlos Osorio):
Источник: https://loveopium.ru/priroda/osennie-fotografii-prirody.html
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